Receta de galletitas sin manteca con glasé de limón, rápida y fácil

La simpleza de estas galletitas sin manteca con glasé de limón transforma cualquier merienda en un momento especial, combinando crocancia y frescura en cada bocado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días en los que el antojo de comer algo dulce y casero aparece de golpe, y la idea de prender el horno para preparar unas galletitas recién hechas resulta indispensable. El aroma a limón y glasé invade la cocina y evoca recuerdos de meriendas de la infancia, cuando la simpleza era sinónimo de felicidad.

En Argentina, las galletitas caseras son infaltables en la mesa familiar, ideales para la merienda, un desayuno simple o para compartir en la ronda del mate. Esta versión sin manteca, rápida y económica, se volvió popular en hogares donde el ingenio manda, y el toque del glasé de limón le aporta frescura y ese brillo tentador.

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Receta de galletitas sin manteca con glasé de limón

Las galletitas sin manteca con glasé de limón son pequeñas y crocantes, hechas a base de aceite, harina, azúcar y huevo, con un glaseado sencillo de azúcar impalpable y jugo de limón. Se preparan en un solo bol, sin complicaciones, y se cocinan en pocos minutos.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos

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Ingredientes

2 huevos

120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

180 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

300 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Nada como el aroma a limón y vainilla que invade la cocina mientras estas galletitas se hornean, invitando a compartir una tarde de mate y charla en familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el glasé de limón:

120 g de azúcar impalpable

Jugo de 1 limón

Cómo preparar galletitas sin manteca con glasé de limón, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y preparar una placa con papel manteca o apenas aceitada. Batir los huevos junto con el azúcar hasta que estén bien integrados y espumosos. Incorporar el aceite en forma de hilo y seguir batiendo. Agregar la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la sal; sumar a la mezcla anterior. Unir hasta formar una masa blanda, evitando amasar de más. Tomar porciones con una cuchara y formar bolitas pequeñas. Acomodarlas en la placa, dejando espacio entre cada una. Llevar al horno durante 18-20 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base. Vigilar el punto justo para que queden tiernas. Dejar enfriar sobre una rejilla. Para el glasé, mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta espesa y brillante. Una vez frías, bañar las galletitas con el glasé y dejar secar antes de servir. Consejo: No sobrebatir la masa y controlar el horno para evitar que se sequen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 30 galletitas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 85 kcal

Grasas: 3,7 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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