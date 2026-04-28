Desde mitad de campo, arriba de una escalera y de espaldas: el increíble tiro de la mascota de Denver que revolucionó la NBA

El personaje realiza un lanzamiento de baloncesto desde una altura considerable ante una numerosa audiencia en un estadio deportivo. Varias personas se encuentran en la cancha cerca de la estructura mientras se lleva a cabo este segmento de entretenimiento durante un evento de la NBA.

Rocky, la mascota de los Denver Nuggets, volvió a robar protagonismo en el Ball Arena durante la noche del lunes con un tiro de espaldas desde media pista, subido a una escalera por encima de la altura de las canastas, en un espectáculo que la propia NBA se encargó de difundir entre sus seguidores. El punto de partida fue la victoria del equipo de Colorado ante los Minnesota Timberwolves por 125-113.

“Rocky, ¿es en serio? ¿Cómo hizo ese tiro?“, presentó el video la liga de baloncesto más competitiva del mundo. “Rocky, el magnífico”, lo volvió a ensalzar la competencia en un segundo posteo.

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El tiro, ejecutado sin visión directa del aro y desde una posición elevada que amplificó la dificultad del lanzamiento, se convirtió de inmediato en uno de los momentos del partido. Rocky the Mountain Lion no es una mascota cualquiera. Con un salario anual de 625.000 dólares, es la mascota mejor pagada de toda la NBA, una cifra que refleja el nivel de exigencia y preparación que hay detrás de cada aparición en la pista. Actuaciones como la del lunes justifican ese estatus: el tiro desde la escalera no es fruto del azar, sino de una repetición constante hasta lograr la ejecución en el momento preciso ante miles de espectadores.

Cerca de sus ingresos surge Harry the Hawk de los Atlanta Hawks, con 600.000 dólares por temporada. La hazaña sitúa a Rocky por encima de figuras del tiro lejano como Luka Doncic o Stephen Curry en lo que respecta a lanzamientos desde distancias y posiciones inverosímiles, al menos en el terreno del entretenimiento. Mundo Deportivo lo describió sin rodeos: “El rey de los tiros imposibles de la NBA desde distancias imposibles”.

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Rocky, arriba de la escalera y en plena ejecución (Credit: Christopher Hanewinckel-Imagn Images)

Su show no solo incluye tiros imposibles: también ofrece retazos de humor y regalos, como la ocasión en la que le obsequió un oso de peluche gigante a una aficionada de la que se había “enamorado” durante la velada.

Rocky supo ser elegido como una de las mascotas más populares del deporte de los Estados Unidos. En 2008, entró al Salón de la Fama de las Mascotas, que lo definió así: “Se ha convertido en una figura imprescindible en cada partido en casa de los Nuggets. Sus acrobacias atrevidas y números innovadores han hecho que sus actuaciones sean esperadas con ansias tanto por los aficionados como por los jugadores”. Debutó en la NBA en 1990.

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La victoria ante los Timberwolves, en la que el juego de Nikola Jokic volvió a marcar la diferencia, sirvió de escenario para que la mascota del equipo añadiera otro capítulo a su historial de espectáculos en el recinto de Denver.