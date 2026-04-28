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Moda argentina y colab para ampliar la pasarela en la tarde porteña

Diseñadores con enfoques y propuestas diversas se unieron en una gala que reivindicó la creatividad en la escena local a beneficio de la Fundación Pediátrica Argentina (FUPEA). El broche de oro: el cierre de Patricia Profumo con su colección de ensueño, MAGIC

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La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway
La pasarela se tiñó de contrastes, con una paleta que osciló entre la delicadeza de los tonos nude, el brillo del plata y la intensidad del bermellón

Un grupo de diseñadores con miradas y propuestas diversas se reunió en una gala que buscó reivindicar la moda como espacio de encuentro, creatividad y colaboración. La pasarela se transformó en escenario para una celebración plural, donde cada autor dejó su impronta a través de textiles, técnicas y estéticas propias en un desfile a beneficio de la Fundación Pediátrica Argentina (FUPEA). El broche de oro llegó de la mano de Patricia Profumo con su colección de ensueño, MAGIC.

En la pasarela de la gala “Winter Glow Runway”, los diseñadores presentaron propuestas que combinaron elementos clásicos y vanguardistas, generando una atmósfera de gran sofisticación. Predominaron los brillos discretos, los cortes precisos y los detalles propios de la alta costura, en un desfile que puso en primer plano la identidad y la innovación.

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Patricia Profumo fue la encargada de cerrar el desfile con una apuesta que conjugó innovación, artesanía y una marcada paleta de colores. Capas de tul etéreas, flores artesanales y transparencias marcaron el pulso visual de una jornada en la que el glamour tradicional encontró un nuevo significado, orientado a la colaboración y la ayuda colectiva.

La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway
La pasarela se tiñó de contrastes, con una paleta que osciló entre la delicadeza de los tonos nude, el brillo del plata y la intensidad del bermellón

El Hotel Hilton sirvió de escenario para este encuentro donde la creatividad desbordó cada rincón y la filantropía se integró al lenguaje de la moda. Profumo presentó una serie de piezas en las que la experimentación con texturas, formas y materiales ocupó un lugar central. Así, su colección no solo apostó por la sofisticación, sino que abrió espacio a nuevas búsquedas y a una mirada renovada sobre el oficio.

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La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway
Los encajes, las transparencias y los bordados a mano acompañaron cada diseño

Vestidos de siluetas ligeras desfilaron junto a capas de tul que parecían flotar, adornadas con grandes arrastres y flores de tela aplicadas una a una por manos expertas. La pasarela se tiñó de contrastes, con una paleta que osciló entre la delicadeza de los tonos nude, el brillo del plata y la intensidad del bermellón, componiendo una secuencia visual de gran impacto.

La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway
Profumo presentó los looks más audaces de la colección, donde las capas de tul y las flores artesanales se convirtieron en el sello distintivo de la noche

Cada diseño se completó con encajes minuciosos, transparencias sutiles y bordados realizados a mano, recursos que establecieron un diálogo permanente entre la tradición de la alta costura y una mirada vanguardista. Así, cada prenda logró conjugar el respeto por lo clásico con la búsqueda de nuevas formas de expresión.

La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway
Delicados bordados, encajes, velados, transparencias y flores artesanales ilustraron el sello de la colección

Según relató la propia diseñadora en diálogo con Infobae, la propuesta buscó “un renacimiento visual” a través de materiales nobles y terminaciones artesanales, en un contexto donde la alta costura argentina enfrenta desafíos y exige nuevas respuestas creativas.

La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway
La propuesta buscó “un renacimiento visual” a través de materiales nobles y terminaciones artesanales

“Los materiales fueron escogidos pensando en el boceto creativo. Delicados bordados, encajes, velados, transparencias y flores artesanales son el sello de la colección, que fue inspirada en lo mágico, etéreo, versátil, único, exquisito y vanguardista”, explicó Profumo, subrayando la búsqueda de identidad y renovación que impregnó cada una de sus piezas.

La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway
Sobre la pasarela, la colección de Profumo quedó visualizada como plácidas pinceladas de arte y fusión de colores

Capas de tul envolventes y flores artesanales marcaron la identidad visual llegada la noche. “Todos estos condimentos forman parte de esta colección que en pasarela se presentan como plácidas pinceladas de arte y fusión de colores, en propuestas alternativas para una moda rejuvenecida, clásica, pero a la vez osada y artesanal”, detalló la diseñadora, sintetizando el espíritu que dominó cada salida.

La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway

La velada, que tuvo lugar en el salón Buen Ayre del Hotel Hilton durante la tarde del sábado bajo la producción de Alberto Pieragostini y Lorena Zolotarchuk, reunió a figuras destacadas del mundo del modelaje y la cultura. Fabiana Araujo, Lucía Miranda, Amalia “Yuyito” González y Elena Fortabat fueron algunas de las presentes que acompañaron el desfile y aportaron su impronta a una noche en la que la moda y el arte compartieron escenario.

La colección “MAGIC by Profumo” en el desfile de la Winter Glow Runway

La primera pasada estuvo a cargo de Aldo Sotomayor, quien debutó en la alta costura con “MUSE”, una colección que condensa su recorrido desde la labor artesanal hasta el diseño sofisticado, fusionando lo manual con una estética en evolución constante.

Aldo Sotomayor, que debutó en la alta costura, abrió la gala “Winter Glow Runway” con su colección MUSE
Aldo Sotomayor, que debutó en la alta costura, abrió la gala “Winter Glow Runway” con su colección MUSE

Luego, Kimi Loo propuso una vuelta al origen: sus prendas, construidas en cuero, piel y cerámica, tejieron un homenaje a la Madre Tierra y a los lazos que nos unen a nuestras raíces.

La colección de Kimi Loo, en cuero, piel y cerámica, tejió un homenaje a la Madre Tierra y a los lazos que nos unen a nuestras raíces
La colección de Kimi Loo, en cuero, piel y cerámica, tejió un homenaje a la Madre Tierra y a los lazos que nos unen a nuestras raíces

Alba celebró su camino y su esencia en la tercera pasada, con vestidos que priorizaron la elegancia y la delicadeza, pensados para resaltar la singularidad de cada mujer y acompañar instantes irrepetibles. En contraste, Monica Casella transformó materiales descartados en arte y reflexión, convirtiendo el residuo en un nuevo lenguaje y en una invitación a repensar la huella que dejamos en el mundo.

La colección de Monica Casella transformó materiales descartados en arte y reflexión, convirtiendo el residuo en un nuevo lenguaje
La colección de Monica Casella transformó materiales descartados en arte y reflexión, convirtiendo el residuo en un nuevo lenguaje

La quinta pasada trajo la intimidad de Amores de Ropero, la marca de Paula Aimaretti que reivindica la lencería romántica con tejidos nobles y encajes, piezas que se presentan como joyas sobre la piel. CB Perfumes sumó fragancias que evocan la Patagonia y su naturaleza, a través de notas autóctonas y envases ecológicos, presentando dos universos sensoriales: Claudette y Dubois.

Todos los diseñadores y el equipo de producción de la gala “Winter Glow Runway”
Todos los diseñadores y el equipo de producción de la gala “Winter Glow Runway”

Maricel Nunia apostó por la versatilidad: sus prendas buscan proyectarse y adaptarse, pensando en distintos cuerpos y en usos que se multiplican. Yopolo, en la octava pasada, propuso una experiencia introspectiva y emocional, recordando que la moda se vive tanto en la piel como en la memoria.

Antes del esperado cierre de Profumo, Elisabeth Remes presentó “Ángeles Negros”, una colección que celebra la transformación y el poder femenino, invitando a mostrar la fuerza propia sin reservas.

Así cada pasada dejó su sello y su mensaje, componiendo una noche en la que la moda se desplegó como un caleidoscopio de inspiración, conciencia, raíces y celebración de la identidad. La recaudación de la gala fue destinada a los programas que la Fundación Pediátrica Argentina (FUPEA) desarrolla para promover la salud y el bienestar integral de la infancia en el país.

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