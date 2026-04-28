El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

La magnitud de la caída impactó el saldo global de las exportaciones y reflejó una tendencia generalizada en el rubro textil. Los suéteres, pullovers y prendas similares sufrieron un descenso similar, al pasar de USD 393,2 millones a USD 98,8 millones, una baja de USD 294,4 millones. El sector, que en años previos lideraba las ventas externas, enfrenta así una de sus peores contracciones recientes. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

El desplome de las exportaciones de t-shirts y camisetas de punto marcó el pulso del comercio exterior en el primer trimestre de 2026. Este producto, históricamente entre los principales motores de divisas para el país, redujo sus ventas al exterior desde USD 495,8 millones en 2025 hasta apenas USD 112,9 millones en el mismo periodo de 2026, lo que implica una merma de USD 382,9 millones.

La magnitud de la caída impactó el saldo global de las exportaciones y reflejó una tendencia generalizada en el rubro textil. Los suéteres, pullovers y prendas similares sufrieron un descenso similar, al pasar de USD 393,2 millones a USD 98,8 millones, una baja de USD 294,4 millones. El sector, que en años previos lideraba las ventas externas, enfrenta así una de sus peores contracciones recientes.

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Las importaciones y exportaciones salvadoreñas aumentaron de enero a marzo de 2026, con Estados Unidos como principal socio y China como segundo origen de importaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retroceso de las prendas de punto se enmarca en una situación donde todos los productos principales de exportación experimentaron descensos de valor respecto al año anterior. El café, tradicional pilar agroindustrial, también mostró retroceso: las exportaciones sumaron USD 79,5 millones, frente a los USD 167,7 millones registrados en el mismo lapso de 2025. La cantidad enviada al exterior cayó de 25,8 mil toneladas a 11,4 mil toneladas, confirmando el ajuste en volumen e ingresos.

El análisis de los datos oficiales señala que ningún producto del top 10 logró aumentar su valor exportado durante el periodo comparado. Así, el azúcar de caña o remolacha, que figura entre los principales rubros, disminuyó de USD 207,8 millones a USD 74,1 millones.

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FILE PHOTO: An employee works inside Fiotex Cotspin cotton yarn manufacturing factory at Rajkot, Gujarat, India, April 14, 2026. REUTERS/Amit Dave/File Photo

Balanza comercial y dinámica general

Pese a la contracción exportadora, el país registró un aumento en el monto total de exportaciones: alcanzaron USD 1.663,4 millones en el primer trimestre de 2026, superando los USD 1.605,1 millones del año anterior. Las importaciones, sin embargo, crecieron aún más rápido, pasando de USD 4.171,7 millones a USD 4.433,2 millones, lo que amplió el déficit comercial.

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

La brecha entre importaciones y exportaciones se profundiza debido principalmente al dinamismo de las compras externas, sobre todo desde Estados Unidos (USD 1.119,6 millones) y China (USD 960,4 millones). Entre los principales productos importados destacan aceites de petróleo, medicamentos y vehículos para transporte de mercancías.

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Composición del comercio exterior

En exportaciones, las camisetas y suéteres de punto siguen encabezando el listado, seguidos de artículos plásticos para envasado, café y azúcar. El predominio de productos textiles y agroindustriales caracteriza la oferta nacional, aunque las cifras muestran un retroceso frente al año anterior.

An employees stitches polyester fabric inside the readymade garment manufacturing department of Bindal Silk Mills in Surat, Gujarat, India, April 16, 2026. REUTERS/Amit Dave

Por el lado importador, los productos energéticos continúan liderando, si bien su valor absoluto disminuyó respecto a 2025. Los aceites de petróleo, por ejemplo, bajaron de USD 1.811 millones a USD 436,6 millones en el periodo analizado.

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Panorama general

El saldo comercial negativo persiste y se amplía: el crecimiento de las importaciones supera al de las exportaciones y los principales productos exportados muestran caídas notables en sus valores. La situación plantea desafíos para el sector exportador, en especial para la industria textil, que enfrenta una reducción significativa de su presencia internacional en el arranque de 2026.