El Salvador

El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

El volumen de ventas internacionales de prendas de punto y suéteres evidenció un descenso marcado durante los primeros meses del año, mientras los principales productos agroindustriales también mostraron retrocesos y la brecha comercial nacional se amplió

Guardar
La magnitud de la caída impactó el saldo global de las exportaciones y reflejó una tendencia generalizada en el rubro textil. Los suéteres, pullovers y prendas similares sufrieron un descenso similar, al pasar de USD 393,2 millones a USD 98,8 millones, una baja de USD 294,4 millones. El sector, que en años previos lideraba las ventas externas, enfrenta así una de sus peores contracciones recientes. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith
La magnitud de la caída impactó el saldo global de las exportaciones y reflejó una tendencia generalizada en el rubro textil. Los suéteres, pullovers y prendas similares sufrieron un descenso similar, al pasar de USD 393,2 millones a USD 98,8 millones, una baja de USD 294,4 millones. El sector, que en años previos lideraba las ventas externas, enfrenta así una de sus peores contracciones recientes. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

El desplome de las exportaciones de t-shirts y camisetas de punto marcó el pulso del comercio exterior en el primer trimestre de 2026. Este producto, históricamente entre los principales motores de divisas para el país, redujo sus ventas al exterior desde USD 495,8 millones en 2025 hasta apenas USD 112,9 millones en el mismo periodo de 2026, lo que implica una merma de USD 382,9 millones.

La magnitud de la caída impactó el saldo global de las exportaciones y reflejó una tendencia generalizada en el rubro textil. Los suéteres, pullovers y prendas similares sufrieron un descenso similar, al pasar de USD 393,2 millones a USD 98,8 millones, una baja de USD 294,4 millones. El sector, que en años previos lideraba las ventas externas, enfrenta así una de sus peores contracciones recientes.

PUBLICIDAD

Infografía del comercio exterior de El Salvador en 2026, mostrando un buque de carga con rutas a Estados Unidos y China, y paneles con socios y productos clave.
Las importaciones y exportaciones salvadoreñas aumentaron de enero a marzo de 2026, con Estados Unidos como principal socio y China como segundo origen de importaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retroceso de las prendas de punto se enmarca en una situación donde todos los productos principales de exportación experimentaron descensos de valor respecto al año anterior. El café, tradicional pilar agroindustrial, también mostró retroceso: las exportaciones sumaron USD 79,5 millones, frente a los USD 167,7 millones registrados en el mismo lapso de 2025. La cantidad enviada al exterior cayó de 25,8 mil toneladas a 11,4 mil toneladas, confirmando el ajuste en volumen e ingresos.

El análisis de los datos oficiales señala que ningún producto del top 10 logró aumentar su valor exportado durante el periodo comparado. Así, el azúcar de caña o remolacha, que figura entre los principales rubros, disminuyó de USD 207,8 millones a USD 74,1 millones.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: An employee works inside Fiotex Cotspin cotton yarn manufacturing factory at Rajkot, Gujarat, India, April 14, 2026. REUTERS/Amit Dave/File Photo
FILE PHOTO: An employee works inside Fiotex Cotspin cotton yarn manufacturing factory at Rajkot, Gujarat, India, April 14, 2026. REUTERS/Amit Dave/File Photo

Balanza comercial y dinámica general

Pese a la contracción exportadora, el país registró un aumento en el monto total de exportaciones: alcanzaron USD 1.663,4 millones en el primer trimestre de 2026, superando los USD 1.605,1 millones del año anterior. Las importaciones, sin embargo, crecieron aún más rápido, pasando de USD 4.171,7 millones a USD 4.433,2 millones, lo que amplió el déficit comercial.

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA
El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

La brecha entre importaciones y exportaciones se profundiza debido principalmente al dinamismo de las compras externas, sobre todo desde Estados Unidos (USD 1.119,6 millones) y China (USD 960,4 millones). Entre los principales productos importados destacan aceites de petróleo, medicamentos y vehículos para transporte de mercancías.

Composición del comercio exterior

En exportaciones, las camisetas y suéteres de punto siguen encabezando el listado, seguidos de artículos plásticos para envasado, café y azúcar. El predominio de productos textiles y agroindustriales caracteriza la oferta nacional, aunque las cifras muestran un retroceso frente al año anterior.

An employees stitches polyester fabric inside the readymade garment manufacturing department of Bindal Silk Mills in Surat, Gujarat, India, April 16, 2026. REUTERS/Amit Dave
An employees stitches polyester fabric inside the readymade garment manufacturing department of Bindal Silk Mills in Surat, Gujarat, India, April 16, 2026. REUTERS/Amit Dave

Por el lado importador, los productos energéticos continúan liderando, si bien su valor absoluto disminuyó respecto a 2025. Los aceites de petróleo, por ejemplo, bajaron de USD 1.811 millones a USD 436,6 millones en el periodo analizado.

Panorama general

El saldo comercial negativo persiste y se amplía: el crecimiento de las importaciones supera al de las exportaciones y los principales productos exportados muestran caídas notables en sus valores. La situación plantea desafíos para el sector exportador, en especial para la industria textil, que enfrenta una reducción significativa de su presencia internacional en el arranque de 2026.

Temas Relacionados

Exportaciones TextilesIndustria TextilBalanza ComercialComercio ExteriorEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones al mes por incremento en la demanda

Autoridades prevén que Panamá se mantenga entre las economías de mayor crecimiento global

Subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones al mes por incremento en la demanda

La libreta perdida: el misterio sin resolver en Costa Rica 41 años después del arresto de Rafael Caro Quintero

El documento incautado durante la detención del narcotraficante en 1985 nunca fue revelado públicamente, mientras diversos informes oficiales y mediáticos alimentan hipótesis sobre su posible uso o destrucción en el país centroamericano

La libreta perdida: el misterio sin resolver en Costa Rica 41 años después del arresto de Rafael Caro Quintero

República Dominicana: Minería lidera el crecimiento económico con un alza de 7.7 % en el primer trimestre de 2026

El sector minero se ha consolidado como el principal motor de la economía dominicana. Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien destacó que este dinamismo supera ampliamente el crecimiento promedio nacional del 4.1 %

República Dominicana: Minería lidera el crecimiento económico con un alza de 7.7 % en el primer trimestre de 2026

Honduras: empresarios y trabajadores definen reajuste salarial

La normativa define aumentos distintos según el tamaño de empleador y pagos retroactivos, afectando a miles de trabajadores y generando cambios inmediatos en el mercado laboral

Honduras: empresarios y trabajadores definen reajuste salarial

Un grupo de ciberdelincuentes pone a la venta datos robados del Ministerio de Trabajo de Guatemala

La filtración ocurre mientras continúan pesquisas oficiales y ajustes técnicos en dependencias estatales, en medio de una emergencia digital nacional que deja expuestos registros personales y laborales de usuarios, según análisis recientes

Un grupo de ciberdelincuentes pone a la venta datos robados del Ministerio de Trabajo de Guatemala

TECNO

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

Los dispositivos que están sustituyendo el papel higiénico en 2026: cómo tener uno en casa

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial

El aparato que debe estar lejos del router de WiFi para mejorar la velocidad del internet

ENTRETENIMIENTO

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

Estas son las primeras reacciones de la crítica sobre la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

MUNDO

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz

Grecia endureció las penas contra la falsificación de arte y el tráfico de antigüedades

El futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, expresó su intención de reunirse con Zelensky en Ucrania para restablecer el vínculo bilateral

Restos en cajas de zapatos y ADN mezclado con lodo: el desgarrador relato de la madre que cedió su asiento en el Titan

La ONU exigió una rendición de cuentas por las violaciones de derechos en Siria