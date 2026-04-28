Sociedad

Una mujer denunció que fue brutalmente atacada por dos dogos en Bahía Blanca: “Iba con los brazos colgando”

La víctima contó que sufrió heridas graves en su brazo izquierdo, donde le tuvieron que reconstruir los músculos. Todavía no fueron identificados los dueños de los animales

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Perro Dogo Argentino blanco con hocico fruncido y dientes expuestos detrás de un alambrado de malla. El perro está en un patio delantero de tierra.
Vecinos de Villa Bordeu manifiestan preocupación por la presencia constante de perros sin control en la vía pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer denunció que fue brutalmente atacada por dos dogos argentinos en Bahía Blanca. La víctima contó que todo ocurrió en el barrio de Villa Bordeu, a las afueras de la ciudad, al sur de la provincia de Buenos Aires, y aseguró que le tuvieron que reconstruir los músculos de un brazo.

La víctima fue María Espinosa, una mujer que contó que transitaba por una calle del barrio y, cuando el reloj marcaba cerca de las 17:30, fue sorprendida por los animales que salieron directamente de una vivienda y se abalanzaron sobre ella sin mediar provocación.

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La víctima relató el dramático momento en diálogo con Infobae: “Había un alambrado, pero pasaban y venían como querían. Directamente me fueron a atacar. Normalmente, a los perros yo les pego un grito: ‘¡Fuera!’ o me quedo quieta y no hacen nada. Pero directamente se tiraron sobre mí, me tiraron al piso, me empezaron a morder, no me los podía sacar de encima”.

En medio del ataque, intentó defenderse pateando a los perros, aunque no logró quitárselos de encima de inmediato. “En un momento dije ‘¿cómo zafo de esta?’, no veía forma de salir. Lo logré en un momento. Se ve que los vecinos hicieron algo; después me enteré porque yo me levanté y estaba en shock. Salí caminando, alejándome de ahí, y justo salió una vecina. Luego pasó un taxista; ya había varios vecinos afuera, habían llamado a la policía”, detalló Espinosa.

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Brutal ataque de dos perros a una mujer en Bahía Blanca mientras caminaba
La víctima, María Espinosa, sufrió graves heridas en ambos brazos y requirió reconstrucción muscular en el izquierdo tras el ataque

Tras el incidente, fue trasladada en ambulancia hasta su casa, donde la aguardaban sus hijos, y luego se dirigió a la guardia para ser atendida por un cirujano.

El ataque le provocó múltiples heridas en ambos brazos, con lesiones de tal gravedad que fue necesario realizar suturas y hasta reconstruir la parte muscular de uno de ellos. “Yo iba con los brazos hacia arriba, colgando, porque chorreaban sangre. Me mordieron los dos. El izquierdo me lo desarmaron, me tuvieron que reconstruir la parte muscular, había partes salidas. Huesos, por suerte, nada, según lo que vio el cirujano”, precisó la mujer.

El episodio no constituye un caso aislado en la zona. Vecinos del barrio han manifestado reiteradamente su preocupación por la presencia de perros que circulan sin control, generando situaciones de riesgo tanto para las personas como para otros animales domésticos.

Días antes del hecho que involucró a Espinosa, otros perros de la misma raza habían ingresado a una vivienda y atacado a un cocker, que murió como consecuencia de las heridas sufridas, según indicaron medios locales como La Brújula 24. El nuevo ataque reforzó el temor de los residentes y reavivó el debate sobre la necesidad de controles más estrictos y la intervención de las autoridades.

En su testimonio, Espinosa hizo hincapié en la dificultad para identificar a los responsables de los animales agresores. “Hice las denuncias, pero no encuentro a los dueños de los perros, como para hacerla directamente hacia ellos. No pueden dejarlos sueltos, si agarran a un nene, lo matan, es esa la realidad”, expresó. La mujer insistió en que nunca había tenido problemas con perros en el pasado y que no sentía temor hacia ellos, pero este episodio cambió su percepción.

“Ya volví, pasé y vi los perros. Nunca le tuve miedo a los perros, nunca me mordieron ni nada. Estos deben ser así, que fueron una excepción. Estoy angustiada, la realidad es que no quiero que los perros estén ahí porque si se llegan a escapar y agarran a un nene y la va a pasar peor que yo. Yo pude zafar de casualidad porque grité y salieron los vecinos, si no todavía me estarían mordiendo los bichos esos”, compartió Espinosa.

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