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Los mejores memes del partidazo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League: de los nueve goles al récord histórico

La semifinal más goleadora del torneo europeo en más de seis décadas desató una avalancha de humor en internet, con el georgiano Kvaratskhelia y el francés Dembélé como protagonistas de la remontada parisina

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El París Saint-Germain venció al Bayern Múnich por 5-4 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en el Parque de los Príncipes, y el resultado dejó una huella doble: en los libros de la competencia y en las redes sociales, donde los memes del encuentro se multiplicaron a la misma velocidad que los goles.

El partido del martes 28 de abril pasará a la historia como la semifinal con más goles en la historia de la Champions League, y la tercera con mayor cantidad de tantos en competiciones europeas, detrás de registros que datan de 1960 y 1962. Nueve goles en 90 minutos entre dos de los equipos más ofensivos del continente: una estadística que la plataforma X tardó minutos en convertir en material de humor.

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Uno de los tuits más virales graficó el nivel del encuentro con un meme que contrastaba el primer tiempo del partido —al que muchos calificaron como el mejor de la historia de la competencia— con lo que se espera para la otra semifinal entre Arsenal y Atlético de Madrid: “Estamos viendo el mejor partido de Champions de la historia y mañana veremos haramball puro”.

El récord que se rompió tiene antecedentes remotos. La última vez que una semifinal europea terminó con tantos goles fue en 1960, cuando el Eintracht Frankfurt le ganó 6-3 al Rangers. Desde ese entonces, ningún duelo de semifinales en la historia de la Copa de Europa o la Champions había visto a ambos equipos marcar cuatro o más goles. El partido del martes quebró ese registro de 66 años.

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El arquero del Bayern, Manuel Neuer, no atajó ningún remate a lo largo de todo el encuentro, según consignó ESPN. Los cinco goles del PSG entraron todos sin que el veterano portero alemán pudiera intervenir. El dato no pasó desapercibido en las redes, donde varios usuarios lo señalaron como uno de los elementos más llamativos de la noche.

La serie no está cerrada. El Bayern Múnich necesita ganar por dos goles o más en el Allianz Arena de Múnich para avanzar a la final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Una victoria por un gol llevaría el cruce a la prórroga. Al PSG le alcanza con empatar o ganar para llegar a la definición del título, donde podría buscar el bicampeonato. El partido de vuelta se disputará el miércoles próximo desde las 16 (hora argentina).

Los mejores memes que dejó el 5-4 entre PSG y Bayern Múnich:

memes psg 5-4 bayern múnich
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