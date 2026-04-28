Martín Fierro al Mejor Peluquero: quién es Max Jara, el estilista que redefine la belleza en Argentina

Max Jara posa con su estatuilla del Martín Fierro de la Moda a Mejor Peluquero

El estilista Max Jara fue distinguido con el Martín Fierro a Mejor Peluquero en la edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda, los premios más relevantes de la industria nacional, consagrándose como uno de los grandes referentes de la belleza y la moda en Argentina.

Su nombre, vinculado a una trayectoria de más de 20 años, es hoy sinónimo de técnica, sensibilidad y una visión integral del oficio.

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El reconocimiento otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) destaca no solo su pericia profesional, sino también la construcción de una filosofía de trabajo basada en el respeto por los procesos y la salud capilar.

El estilista Max Jara ganó el Martín Fierro de la Moda 2026 a Mejor Peluquero en la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

En una entrevista con Infobae, Jara consideró que uno de los pilares que lo llevaron a hacerse del galardón fue “no separar nunca la técnica de la sensibilidad: entender que trabajamos con personas, no solo con pelo”.

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El premio, según explicó, “es un reconocimiento a un recorrido. Hubo constancia, mucho trabajo y una mirada muy clara sobre qué tipo de peluquería quería construir”.

Según el propio Jara, “la decisión de hacer las cosas con criterio, respetando los tiempos de cada proceso y la salud del cabello por encima de cualquier resultado inmediato”, resultó esencial para consolidar su propuesta en un mercado altamente competitivo.

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De Misiones a la consagración nacional

La formación internacional de Jara incluyó experiencias en salones de Barcelona, Ibiza y Río de Janeiro

Nacido en Misiones el 8 de enero de 1987, Jara se crió en la tierra colorada, donde realizó sus primeros aprendizajes en peluquería. A los 18 años se trasladó a Buenos Aires con el objetivo de perfeccionarse en el oficio y ampliar sus horizontes. “Cuando llegué, todo era nuevo, exigente, incluso incómodo por momentos. Pero esa incomodidad también fue necesaria”, recuerda.

La formación internacional marcó su carrera: trabajó en salones de Barcelona, Ibiza y Río de Janeiro, absorbiendo técnicas de grandes referentes. En 2016, abrió Blood Studio en el barrio de Las Cañitas, trayendo a la mujer argentina un nuevo concepto de cuidado y belleza del pelo.

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Hoy lidera Jara Taller, un espacio que lleva su nombre y su sello profesional. Tras recibir el premio, Jara agradeció “a quienes lo acompañaron en su carrera y destacó el valor del trabajo en equipo”, subrayando que “nada de esto se sostiene solo”.

Max Jara recibió el Martín Fierro a Mejor Peluquero en la gala de premiación organizada por APTRA

Los pilares de una filosofía profesional

El recorrido de Jara se apoya en la constancia y en una visión que une destreza y humanidad. “Para mí siempre fue clave no separar la técnica de la sensibilidad”, enfatizó. El estilista sostiene que “la salud del cabello es la base de todo. No hay color, corte ni styling que funcione si la fibra no está bien”.

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A lo largo de su carrera, la intuición y la perseverancia resultaron fundamentales. En ese sentido, consultado sobre qué le diría al Max Jara que llegó de Misiones a Buenos Aires, reflexionó: “Le diría a ese adolescente que confíe más en su intuición y que entienda que los procesos llevan tiempo”, en referencia a su propio camino desde Misiones.

Y agregó: “Empecé en la peluquería desde un lugar muy intuitivo, porque me interesaba la transformación, pero con los años entendí que lo que realmente me moviliza es acompañar a las personas en cómo se ven y cómo se sienten”.

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Jara destaca la importancia de personalizar los tratamientos según la historia y la textura de cada cabello. En la foto, con la modelo Cami Homs

Un estilo propio: interpretación, naturalidad y autenticidad

Sobre cómo definiría su estilo y sello profesional, Jara sostuvo que “como una búsqueda constante de equilibrio. No trabajo desde la imposición de tendencias, sino desde la interpretación”. Para el estilista, “la naturalidad es un eje, pero no como algo casual, sino como algo trabajado, pensado. Hay técnica, hay lectura del color, hay intención”.

Consideró que “el verdadero lujo hoy es lograr un pelo que se vea auténtico, sano y que no necesite explicaciones”. Su propuesta busca que cada resultado tenga sentido con la persona, con su identidad y su momento, priorizando siempre la autenticidad.

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El reconocido estilista Max Jara peina a una de las modelos durante una sesión fotográfica

Celebridades y exigencia: desafíos del oficio

El trabajo de Jara trascendió las fronteras de los salones tradicionales, posicionándolo como uno de los nombres más requeridos por celebridades y grandes producciones de moda. En su mirada, lo mejor de esa veta de su trabajo “es el nivel de exigencia y la posibilidad de trabajar en contextos donde todo sucede muy rápido“. “Eso te obliga a estar presente, preparado y con claridad en lo que hacés”, explicó.

La exposición, agregó, “potencia el trabajo”, pero también implica desafíos: “Lo más desafiante tiene que ver con los tiempos, la presión y la expectativa. Pero en esencia, no cambia tanto: más allá de la visibilidad, todos buscan lo mismo, sentirse cómodos con su imagen”.

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Tendencias y consejos para el cuidado del cabello

Las tendencias para el invierno priorizan tonos integrados, brillo natural y texturas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las tendencias para este invierno, Jara identificó una “evolución hacia una estética más profunda y más consciente”. En color, observó que “se empieza a ver un abandono de los contrastes extremos y una búsqueda de tonos más integrados, más ricos en matices”. Entre los tonos protagonistas, destaca “los chocolates, los moca, los marrones cálidos y los rubios más neutros cálidos, pero trabajados desde la dimensión, no desde el bloque plano”.

En cuanto a corte, la prioridad es el movimiento y la liviandad: “Estructuras que acompañan la caída real del pelo y no la fuerzan”. El estilista enfatiza que más que una tendencia puntual, “lo que veo es un cambio de paradigma: menos intervención agresiva y más construcción de resultados sostenibles en el tiempo”.

Como recomendaciones clave para un buen cuidado capilar, Jara sugirió: “El primer consejo es entender que la salud del cabello es la base de todo. El segundo es dejar de buscar soluciones universales. Cada cabello es distinto, responde a su historia, a su textura y a los procesos que atravesó. Y el tercero tiene que ver con el tiempo. El buen pelo no es un resultado inmediato, es una construcción. Requiere constancia, buenos hábitos y decisiones coherentes a lo largo del tiempo”.

El trabajo con celebridades exige rapidez, precisión y claridad en cada intervención, según Jara

Proyección y nuevos desafíos

Con la apertura próxima de Club Jara, el estilista proyecta su visión a nuevos horizontes y consolida su lugar como referente de la nueva generación de profesionales que redefinen la industria de la belleza en Argentina. “Siempre fiel a mi propuesta y con un equipo que acompañó cada paso, logramos posicionarnos con decisiones claras y sostenidas”, concluyó.

La consagración de Max Jara en los Martín Fierro de la Moda no solo marca una etapa en su vida profesional, sino que reafirma el valor de una filosofía que une técnica, sensibilidad y autenticidad al servicio de la identidad personal.