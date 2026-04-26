El hábito diario que recomiendan especialistas de salud mental para fortalecer la autoestima

Especialistas en salud mental afirman que la inseguridad personal no es un destino inevitable y puede trabajarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir inseguridad es una experiencia común y, aunque sus raíces pueden ser complejas y variadas, especialistas en salud mental aseguran que no es un destino inevitable. La autoconfianza, lejos de depender solo de la genética o el entorno, puede desarrollarse y consolidarse a través de acciones cotidianas.

En ese sentido, identificar el origen de la baja autoestima es el primer paso: solo así es posible aplicar estrategias efectivas y construir una seguridad personal más sólida, según coinciden psicólogos y expertos internacionales.

La falta de confianza suele atribuirse a una combinación de factores genéticos, experiencias de vida y presiones sociales, de acuerdo con psicólogos citados por GQ, el portal estadounidense Psychology Today y el sitio especializado Very Well Mind. Los especialistas advierten que, aunque ciertos elementos como la predisposición biológica no pueden modificarse, el desarrollo de hábitos específicos contribuye a fortalecer la autoestima y el bienestar emocional.

Las raíces de la autoconfianza se encuentran en componentes hereditarios, vivencias pasadas y la influencia del entorno social. La psicóloga Barbara Markway, citada por Psychology Today, explica que estos factores “se combinan e interactúan de manera diferente en cada persona”. También detalla que ciertos componentes genéticos inciden en la serotonina y la oxitocina, neurotransmisores vinculados con la confianza personal.

El ambiente recibido durante la infancia, la exposición a traumas, la tendencia al perfeccionismo o el impacto de críticas y acoso pueden disminuir la seguridad personal, según GQ. Markway subraya que el perfeccionismo puede llevar a que “solo te sientas bueno si eres perfecto”, lo que dificulta la autovaloración incluso ante logros objetivos.

Además, sostiene que la creencia de que se necesita sentir confianza antes de actuar puede generar un ciclo de inseguridad persistente.

El contexto digital, por su parte, intensifica la comparación social, generando sentimientos de insuficiencia e incapacidad. Markway advierte que la ansiedad y la depresión no solo derivan de una baja autoconfianza, sino que también la agravan, alterando la percepción personal.

La ansiedad y la depresión afectan la autoconfianza y distorsionan la percepción personal, agravando la baja autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo clínico Nick Wignall, citado por GQ, identifica otros factores como la necesidad constante de aprobación externa, el temor a cometer errores y la tendencia a enfocarse en fallos pasados en lugar de aprender de ellos.

Hábitos recomendados para aumentar la confianza personal

Expertos consultados por Ahead, Psychology Today y Very Well Mind coinciden en que, a pesar de que algunos factores escapan al control individual, la confianza personal puede fortalecerse mediante hábitos diarios. La actividad física es fundamental: al menos 10 minutos de movimiento al día estimulan la liberación de dopamina y endorfinas, neurotransmisores asociados al bienestar emocional.

Según Psychology Today, es recomendable optar por actividades agradables y aumentar progresivamente la duración, con la meta sugerida de 30 minutos diarios conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otro lado, recomienda establecer un ritual de autoaprecio, dedicando algunos minutos al día a reconocer habilidades y logros, lo que favorece el crecimiento personal y refuerza la seguridad interna.

Plantear metas alcanzables representa otra estrategia práctica. Psychology Today resalta que iniciar la jornada con un objetivo sencillo —como tender la cama o enviar un correo pendiente— proporciona una sensación inmediata de logro y alimenta la motivación y la percepción positiva de uno mismo.

Iniciar el día con objetivos simples, como tender la cama, ofrece una sensación inmediata de logro personal (Imagen Ilustrativa Infobae).

La curaduría de redes sociales es determinante. Psychology Today sugiere seleccionar cuidadosamente el contenido digital, evitando perfiles y mensajes que generen inseguridad y priorizando información inspiradora para mantener una actitud constructiva.

Finalmente, Very Well Mind recomienda rodearse de personas optimistas y comprensivas, ya que el entorno social influye en la percepción y el bienestar. “Las personas con las que pasas tiempo pueden influir en tus pensamientos y actitudes sobre ti mismo, quizás más de lo que crees”, destaca la publicación.

Consejos prácticos de expertos para el día a día

Los especialistas proponen sugerencias concretas para la vida cotidiana. Ahead aconseja reservar cada mañana o noche un breve espacio para el autoaprecio, enfocándose en los logros o desafíos gestionados con éxito durante la jornada.

Psychology Today recomienda fijar metas diarias realistas y celebrar cada pequeño avance, reforzando así la confianza y la motivación. Mantener una rutina de actividad física, aunque sea moderada, contribuye a la regulación emocional y a proyectar mayor seguridad.

Los expertos proponen reservar un espacio diario para el autoaprecio y reflexionar sobre logros o desafíos superados en el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar conscientemente los contenidos digitales y limitar el tiempo en redes sociales ayuda a evitar comparaciones negativas, según Psychology Today. Very Well Mind insiste en analizar la calidad del entorno social y optar por compañías que favorezcan el ánimo, evitando personas con actitudes destructivas.

Reflexionar al final del día sobre los avances y habilidades personales, aunque sean mínimos, favorece la construcción gradual de una autoconfianza genuina y estable. Reconocer el propio valor y registrar cada avance individual transforma la relación consigo mismo y favorece una autoestima menos dependiente de factores externos.