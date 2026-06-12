Panamá

Una escalera defectuosa puede detener el tránsito por el Canal de Panamá: la ACP reforzará controles en los buques

Durante la “Safe Boarding Week”, la Autoridad del Canal inspeccionará los sistemas de abordaje utilizados por prácticos, inspectores y personal técnico antes del cruce de las embarcaciones.

Guardar
Google icon
Un hombre con chaleco salvavidas naranja y casco blanco sube una escalera de cuerda hacia el costado de un gran buque, con una lancha piloto detrás.
Las escalas utilizadas para el embarque de personal son uno de los elementos más críticos para garantizar operaciones seguras en el Canal de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizará del 6 al 10 de julio de 2026 una nueva edición de la denominada “Safe Boarding Week”, una campaña anual orientada a reforzar la seguridad de las maniobras de abordaje de buques y verificar que las embarcaciones que transitan por la vía interoceánica cumplan con los requisitos establecidos para el embarque seguro de personal.

Aunque para muchos usuarios del Canal el tránsito comienza cuando la nave ingresa a las esclusas, una de las etapas más delicadas ocurre mucho antes: el momento en que prácticos, inspectores y otros especialistas deben subir a bordo de embarcaciones fondeadas en aguas del Pacífico o del Atlántico a la espera de iniciar su recorrido.

PUBLICIDAD

La ACP considera que las instalaciones adecuadas de abordaje son una necesidad absoluta para garantizar la seguridad de su personal, así como de otras personas que utilizan estas facilidades dentro de las aguas del Canal. Por ello, durante la semana de inspecciones, la entidad enfatizará y promoverá prácticas seguras de abordaje en todos los buques que arriben a la vía acuática.

Las actividades de la “Safe Boarding Week” incluirán inspecciones de las instalaciones de abordaje realizadas por personal que normalmente sube a los buques. Entre ellos figuran capitanes de puerto del Canal, prácticos, inspectores de buques en tránsito, químicos, personal de respuesta a emergencias, arqueadores, marineros de cubierta y agentes navieros.

PUBLICIDAD

Las inspecciones de la “Safe Boarding Week” estarán enfocadas en embarcaciones ubicadas en el área de fondeo de Balboa. Archivo
Las inspecciones de la “Safe Boarding Week” estarán enfocadas en embarcaciones ubicadas en el área de fondeo de Balboa. Archivo

Según el aviso de la ACP, las embarcaciones ubicadas en el fondeadero de Balboa tendrán sus instalaciones de abordaje inspeccionadas mediante la lista de verificación “Safe Boarding Week 2026 Inspection Checklist”.

Los capitanes de los buques recibirán los resultados de la inspección. Aquellas embarcaciones que merezcan un reconocimiento especial por excelencia recibirán placas una vez concluida la evaluación.

En contraste, los buques cuyas instalaciones de abordaje sean consideradas inferiores a los estándares aceptables deberán corregir las deficiencias antes de realizar su tránsito por el Canal.

El abordaje de buques es una de las operaciones más sensibles dentro de la actividad marítima. Para iniciar el tránsito por la vía interoceánica, los prácticos deben ascender desde embarcaciones de servicio hasta los costados de grandes cargueros, portacontenedores, gaseros o graneleros, utilizando sistemas de acceso instalados por la propia tripulación del barco.

La seguridad del tránsito comienza antes de llegar a las esclusas, con la verificación de los sistemas utilizados para transferir personal a bordo. (Foto AP/Arnulfo Franco)
La seguridad del tránsito comienza antes de llegar a las esclusas, con la verificación de los sistemas utilizados para transferir personal a bordo. (Foto AP/Arnulfo Franco)

Estas maniobras exigen condiciones estrictas de seguridad. Una escala mal instalada, un peldaño deteriorado, una deficiente iluminación o la ausencia de supervisión adecuada pueden aumentar el riesgo de accidentes durante la transferencia de personal.

La seguridad del abordaje es especialmente relevante en una ruta donde circulan buques de distintas dimensiones, banderas y configuraciones. Cada embarcación debe garantizar que sus instalaciones de acceso se encuentren en condiciones adecuadas antes de recibir al personal técnico requerido para las operaciones del Canal.

La campaña también permite a la ACP reforzar el cumplimiento de sus requisitos operativos entre los buques que llegan a aguas panameñas. El aviso señala que el objetivo es promover la conciencia y el cumplimiento de los requerimientos del Canal por parte de las embarcaciones que navegan en sus aguas.

Durante la semana, el personal encargado de las inspecciones revisará las condiciones de los sistemas utilizados para el embarque y desembarque. Estas evaluaciones permiten identificar fallas antes de que el personal de la ACP, prácticos u otros especialistas deban utilizarlos durante las operaciones.

Vía Navegable Troncal
Las embarcaciones que sobresalgan por el cumplimiento de las mejores prácticas recibirán placas de reconocimiento por excelencia. (Foto: Shutterstock)

El componente preventivo resulta clave porque el abordaje ocurre en condiciones variables: de día o de noche, con diferentes estados del mar, en embarcaciones de diversos tamaños y con estructuras de acceso que deben cumplir estándares precisos.

La ACP mantiene como parte de sus operaciones una interacción constante con tripulaciones, agentes navieros y capitanes de buques. En ese contexto, la “Safe Boarding Week” funciona como un recordatorio anual de que la seguridad del tránsito no depende únicamente de la navegación dentro del Canal, sino también de los procedimientos previos que permiten que el personal técnico acceda a las embarcaciones.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCanal de PanamáSafe Boarding WeekSeguridad MarítimaPrácticos del Canal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Construcción de cárcel para 3,000 presos genera rechazo en Panamá

El Gobierno sostiene que la obra ayudará a reducir el hacinamiento del sistema penitenciario, mientras residentes de Santa María advierten sobre el impacto que tendría una cárcel de gran escala en una zona agrícola y comercial.

Construcción de cárcel para 3,000 presos genera rechazo en Panamá

Asesinan a madre de cinco hijos en Costa Rica: su expareja el principal sospechoso

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial luego de que los agentes ubicaran lesiones compatibles con un cuchillo durante la inspección inicial en Guayabo de Bagaces, mientras se define si el hecho encaja como femicidio

Asesinan a madre de cinco hijos en Costa Rica: su expareja el principal sospechoso

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

El mandatario aseguró que la respuesta ante el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, el lavado de dinero y la trata de personas debe ser firme, coordinada, legal y permanente

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

Las autoridades guatemaltecas reportan el decomiso de arsenal vinculado con alias El Lobo cabecilla del Barrio 18

La diligencia conjunta con la Policía Nacional Civil y la Dipanda halló un depósito atribuido al Barrio 18 en un sector ligado a Aldo Dupie Ochoa Mejía, “El Lobo”, y el procedimiento seguía en desarrollo

Las autoridades guatemaltecas reportan el decomiso de arsenal vinculado con alias El Lobo cabecilla del Barrio 18

Autoridades registran 397 emergencias y elevan la alerta por suelos saturados en la temporada de lluvias en Guatemala

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) acumula 397 emergencias desde el inicio de la temporada lluviosa, el 1 de mayo, con 26 nuevos incidentes en las últimas 24 horas. La saturación progresiva de los suelos amplía el riesgo de deslizamientos, inundaciones y lahares en la cadena volcánica.

Autoridades registran 397 emergencias y elevan la alerta por suelos saturados en la temporada de lluvias en Guatemala

TECNO

Dónde ver por internet de el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Dónde ver por internet de el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Prometía mayor seguridad: Claude Fable 5 fue hackeado antes de cumplir dos días en el mercado

Cómo tener una selfie con Messi en el Mundial 2026 usando la IA

“Parecía un robot”: los memes que dejó el árbitro tecnológico del primer partido del Mundial 2026

Instagram tiene una secretaria para ti: lee métricas, recomienda qué publicar y más consejos

ENTRETENIMIENTO

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Quién es Elyanna, la cantante chileno-palestina que brilló en la apertura del Mundial 2026 en Canadá

El creador de Euphoria revela la reacción de Zendaya al descubrir el final de Rue: “Fue muy emocional”

Un sombrero, un látigo y 45 años de aventuras: cómo Indiana Jones convirtió a la arqueología en una saga inmortal

El dato que Peter Dinklage guardó años sobre el rodaje de Juego de Tronos

MUNDO

Wall Street cerró en alza por el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el debut de SpaceX

Wall Street cerró en alza por el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el debut de SpaceX

El precio del petróleo cae con fuerza ante el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La OTAN evalúa planes alternativos para defender Europa tras el recorte militar de Estados Unidos

Vladímir Putin anunció una intensificación de los ataques contra Ucrania

Irak detuvo a una célula ligada al ex dictador Sadam Husein que planeaba asesinar a altos funcionarios