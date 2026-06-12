Una escalera defectuosa puede detener el tránsito por el Canal de Panamá: la ACP reforzará controles en los buques

Las escalas utilizadas para el embarque de personal son uno de los elementos más críticos para garantizar operaciones seguras en el Canal de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizará del 6 al 10 de julio de 2026 una nueva edición de la denominada “Safe Boarding Week”, una campaña anual orientada a reforzar la seguridad de las maniobras de abordaje de buques y verificar que las embarcaciones que transitan por la vía interoceánica cumplan con los requisitos establecidos para el embarque seguro de personal.

Aunque para muchos usuarios del Canal el tránsito comienza cuando la nave ingresa a las esclusas, una de las etapas más delicadas ocurre mucho antes: el momento en que prácticos, inspectores y otros especialistas deben subir a bordo de embarcaciones fondeadas en aguas del Pacífico o del Atlántico a la espera de iniciar su recorrido.

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La ACP considera que las instalaciones adecuadas de abordaje son una necesidad absoluta para garantizar la seguridad de su personal, así como de otras personas que utilizan estas facilidades dentro de las aguas del Canal. Por ello, durante la semana de inspecciones, la entidad enfatizará y promoverá prácticas seguras de abordaje en todos los buques que arriben a la vía acuática.

Las actividades de la “Safe Boarding Week” incluirán inspecciones de las instalaciones de abordaje realizadas por personal que normalmente sube a los buques. Entre ellos figuran capitanes de puerto del Canal, prácticos, inspectores de buques en tránsito, químicos, personal de respuesta a emergencias, arqueadores, marineros de cubierta y agentes navieros.

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Las inspecciones de la “Safe Boarding Week” estarán enfocadas en embarcaciones ubicadas en el área de fondeo de Balboa. Archivo

Según el aviso de la ACP, las embarcaciones ubicadas en el fondeadero de Balboa tendrán sus instalaciones de abordaje inspeccionadas mediante la lista de verificación “Safe Boarding Week 2026 Inspection Checklist”.

Los capitanes de los buques recibirán los resultados de la inspección. Aquellas embarcaciones que merezcan un reconocimiento especial por excelencia recibirán placas una vez concluida la evaluación.

En contraste, los buques cuyas instalaciones de abordaje sean consideradas inferiores a los estándares aceptables deberán corregir las deficiencias antes de realizar su tránsito por el Canal.

El abordaje de buques es una de las operaciones más sensibles dentro de la actividad marítima. Para iniciar el tránsito por la vía interoceánica, los prácticos deben ascender desde embarcaciones de servicio hasta los costados de grandes cargueros, portacontenedores, gaseros o graneleros, utilizando sistemas de acceso instalados por la propia tripulación del barco.

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La seguridad del tránsito comienza antes de llegar a las esclusas, con la verificación de los sistemas utilizados para transferir personal a bordo. (Foto AP/Arnulfo Franco)

Estas maniobras exigen condiciones estrictas de seguridad. Una escala mal instalada, un peldaño deteriorado, una deficiente iluminación o la ausencia de supervisión adecuada pueden aumentar el riesgo de accidentes durante la transferencia de personal.

La seguridad del abordaje es especialmente relevante en una ruta donde circulan buques de distintas dimensiones, banderas y configuraciones. Cada embarcación debe garantizar que sus instalaciones de acceso se encuentren en condiciones adecuadas antes de recibir al personal técnico requerido para las operaciones del Canal.

La campaña también permite a la ACP reforzar el cumplimiento de sus requisitos operativos entre los buques que llegan a aguas panameñas. El aviso señala que el objetivo es promover la conciencia y el cumplimiento de los requerimientos del Canal por parte de las embarcaciones que navegan en sus aguas.

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Durante la semana, el personal encargado de las inspecciones revisará las condiciones de los sistemas utilizados para el embarque y desembarque. Estas evaluaciones permiten identificar fallas antes de que el personal de la ACP, prácticos u otros especialistas deban utilizarlos durante las operaciones.

Las embarcaciones que sobresalgan por el cumplimiento de las mejores prácticas recibirán placas de reconocimiento por excelencia. (Foto: Shutterstock)

El componente preventivo resulta clave porque el abordaje ocurre en condiciones variables: de día o de noche, con diferentes estados del mar, en embarcaciones de diversos tamaños y con estructuras de acceso que deben cumplir estándares precisos.

La ACP mantiene como parte de sus operaciones una interacción constante con tripulaciones, agentes navieros y capitanes de buques. En ese contexto, la “Safe Boarding Week” funciona como un recordatorio anual de que la seguridad del tránsito no depende únicamente de la navegación dentro del Canal, sino también de los procedimientos previos que permiten que el personal técnico acceda a las embarcaciones.

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