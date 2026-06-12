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Michael Bublé apostó a la elegancia relajada en el Mundial 2026: total black y un guiño de alta costura en sus zapatos

En la segunda ceremonia de apertura, celebrada en Toronto, el cantante canadiense fue la estrella principal al lucir un traje negro moderno sin corbata ni moño

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Michael Bublé abrió la ceremonia con un traje negro ajustado y detalles urbanos en el Toronto Stadium Reuters/Kevin Sousa
Michael Bublé abrió la ceremonia con un traje negro ajustado y detalles urbanos en el Toronto Stadium Reuters/Kevin Sousa

Miles de personas asistieron este viernes al Toronto Stadium para presenciar la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026 donde la figura canadiense, Michael Bublé, fue la gran estrella y su look no pasó desapercibido.

El esposo de la actriz argentina, Luisana Lopilato, fue el encargado de abrir la ceremonia con una puesta en escena que reflejó una estrategia de vestuario cuidadosamente pensada para el contexto.

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La elección de un atuendo monocromático acentuó la presencia escénica de Bublé en el estadio Reuters/Kevin Sousa
La elección de un atuendo monocromático acentuó la presencia escénica de Bublé en el estadio Reuters/Kevin Sousa

El artista eligió un atuendo completamente negro compuesto por un traje de corte ajustado, saco con solapas de muesca desabrochado y una camisa a juego sin corbata ni moño. Este estilo fusionó la elegancia clásica con una imagen más dinámica y relajada, adecuada para un evento deportivo al aire libre y de carácter diurno.

El contraste cromático con el coro y los bailarines vestidos de blanco permitió que Bublé se destacara visualmente REUTERS/Claudia Greco
El contraste cromático con el coro y los bailarines vestidos de blanco permitió que Bublé se destacara visualmente REUTERS/Claudia Greco

El detalle más destacado del look de Bublé fueron los zapatos de cuero negro con suela dentada y ribete rojo, un diseño que aportó un toque urbano y funcional, otorgando estabilidad sobre el césped del estadio y sugiriendo un guiño a la alta costura, con referencias a marcas como Christian Louboutin.

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El compositor, de 50 años, completó su conjunto con un reloj de malla metálica plateada, un anillo en la mano izquierda, monitores intrauditivos discretos y un micrófono negro clásico. Su peinado de rizos cortos y barba prolija reforzó su imagen reconocible a nivel internacional.

La elección de un atuendo monocromático acentuó la presencia escénica de Bublé en el estadio Reuters/Kevin Sousa
La elección de un atuendo monocromático acentuó la presencia escénica de Bublé en el estadio Reuters/Kevin Sousa

La escenografía reforzó la presencia del cantante de “L O V E”: se posicionó como figura central, destacándose entre un coro y grupo de bailarines vestidos en blanco con detalles dorados.

Este contraste cromático garantizó que todas las miradas se dirigieran a él durante la interpretación, respaldado por un diseño de escenario que representó un mapamundi en tonos dorados, arena y azul, símbolo de la unión global del torneo.

La escenografía, con un mapamundi en tonos dorados y azules, enmarcó la actuación de Bublé como símbolo de unión global Reuters/Kevin Sousa
La escenografía, con un mapamundi en tonos dorados y azules, enmarcó la actuación de Bublé como símbolo de unión global Reuters/Kevin Sousa

Luisana Lopilato: apoyo y emoción a la distancia

La ceremonia también tuvo un costado familiar y emotivo. Luisana Lopilato siguió la transmisión desde su casa en Canadá.

Luisana Lopilato, esposa de Bublé, siguió la ceremonia desde Canadá y compartió su emoción en redes sociales
Luisana Lopilato, esposa de Bublé, siguió la ceremonia desde Canadá y compartió su emoción en redes sociales

La actriz argentina compartió una imagen de la pantalla en la que veía la apertura y expresó en redes: “Desde acá, acompañándote con mucho orgullo y emoción”. Acompañó el mensaje con un emoji de corazón.

Además, publicó una foto junto a un árbol de limones y escribió: “Detenerme y agradecer las cosas lindas que Dios me da. Feliz viernes para todos”.

Alanis Morissette: color, identidad y energía local

Además de Bublé, la apertura canadiense contó con las participaciones de Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Alanis Morissette fue otra de las que generó más impacto con su vestimenta al adoptar una estrategia visual distinta. Su atuendo, basado en una campera bomber de satén rojo vibrante, rindió homenaje a la bandera de Canadá y captó la energía del público en las tribunas. La prenda se distinguió por filas de tachas y pedrería plateada en el pecho y el cuello, añadiendo textura y brillo bajo las luces del estadio.

Alanis Morissette lució una campera bomber roja con tachas y pedrería en homenaje a la bandera de Canadá REUTERS/Claudia Greco
Alanis Morissette lució una campera bomber roja con tachas y pedrería en homenaje a la bandera de Canadá REUTERS/Claudia Greco

La inteprete de “Ironic” eligió combinar la chaqueta con pantalones negros de corte recto y una remera clara, concentrando la atención en la parte superior de su silueta. Los accesorios, como anillos de gran tamaño y aros pequeños, aportaron el toque rockero característico de la artista. Su cabello, extremadamente largo y peinado con raya al medio, y un maquillaje natural y luminoso, completaron una imagen fiel a su identidad, pensada para un espectáculo al aire libre y de alcance mundial.

La elección del rojo no fue casual: en las imágenes se observa cómo la artista se integra con la marea de fanáticos canadienses y el color dominante de las tribunas, reforzando su papel como representante de la identidad local en el evento inaugural.

Sobre el escenario central de la ceremonia se desplegaron banderas de distintas naciones participantes, incluyendo Estados Unidos, Australia, México y Países Bajos. La coreografía incluyó a decenas de abanderados que portaron los emblemas nacionales, reforzando el mensaje de unión y diversidad que caracteriza a la Copa Mundial de la FIFA.

En las tribunas, el predominio del rojo reflejó el fuerte apoyo de los aficionados locales a la selección de Canadá, de cara a su debut contra Bosnia.

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