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Receta de budín de pan con manzanas, rápida y fácil

Una preparación argentina convierte sobras en un postre húmedo y fragante, con capas, caramelo y baño maría, ideal para compartir en familia y guardar varios días en la heladera

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Rebanada de budín de pan con manzanas, pasas, caramelo, canela y una bola de helado de vainilla. En un plato rústico sobre mesa de madera.
Servido tibio o frío, el budín de pan con manzanas invita a la sobremesa y despierta recuerdos de infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de pan con manzanas es mucho más que un simple postre: es la imagen viva de la cocina de aprovechamiento, la creatividad y la calidez del hogar argentino. Pocas recetas despiertan tanta nostalgia como este budín, que transforma el pan viejo en una delicia húmeda, fragante y reconfortante. El aroma a manzanas horneadas y caramelo se cuela por la casa, anticipando el momento en que todos se acercan con cuchara en mano, listos para una porción generosa.

En la memoria de muchos, el budín de pan remite a tardes de invierno, meriendas compartidas y esas reuniones familiares donde el postre se arma entre charlas, risas y manos pequeñas que ayudan a acomodar las capas. Cada familia tiene su versión: algunas suman pasas de uva, otras prefieren añadir un toque de ralladura de limón o un chorrito de licor. Pero hay algo que no cambia: el placer de rescatar el pan que sobró y darle nueva vida, combinándolo con la dulzura y frescura de las manzanas.

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Suele aparecer en las sobremesas de domingo, en reuniones familiares o como una solución rápida para los antojos dulces de la tarde. El budín de pan con manzanas es versátil: se disfruta tanto tibio como frío, solo o con crema, y siempre invita a repetir.

Receta de budín de pan con manzanas

El budín de pan con manzanas es un postre húmedo y compacto, hecho a base de pan remojado en leche, manzanas frescas en rodajas, huevos y azúcar, todo horneado a baño maría hasta dorar. Se arma en capas alternando pan y manzana, y se corona con un caramelo simple en el fondo del molde para lograr ese clásico toque argentino.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora
Un budín de pan con manzanas y una porción cortada en un plato, rociado con caramelo, junto a manzanas enteras y una taza de café en una mesa de madera.
El budín de pan con manzanas combina simpleza y sabor, ideal para aprovechar el pan del día anterior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 7 bollos de pan francés (preferentemente del día anterior, mucha miga)
  • 6 manzanas
  • 4 huevos
  • 750 cc de leche
  • Ralladura de 1 limón
  • 50 gr de pasas de uva
  • 1 taza de azúcar (para el budín)
  • 1 taza de azúcar extra (para el caramelo)

Cómo hacer budín de pan con manzanas, paso a paso

  1. Acaramelar el molde: Colocar 1 taza de azúcar en el molde de torta y llevar a fuego medio. Revolver hasta que el azúcar se derrita y tome color dorado. Rotar el molde para cubrir el fondo con caramelo y dejar enfriar.
  2. Preparar el pan y las manzanas: Cortar el pan en rodajas muy finas y sacar la corteza. Pelar y cortar las manzanas en rodajas finas.
  3. Armar las capas: Cuando el caramelo esté sólido, cubrir el fondo del molde con una capa de rodajas de manzana. Encima, colocar una capa de rodajas de pan, recortando para cubrir bien. Alternar capas de manzana (con pasas) y pan hasta agotar ingredientes.
  4. Preparar la mezcla líquida: En un bol, batir los huevos con la taza de azúcar, la leche y la ralladura de limón.
  5. Empapar el budín: Volcar la mezcla líquida sobre el pan y manzanas en el molde. Dejar reposar 15 minutos para que el pan absorba el líquido. Si hace falta, agregar un poco más de leche.
  6. Cocinar a baño maría: Llevar el molde a horno moderado (180°C), a baño maría, durante 50 minutos a 1 hora. El budín debe quedar dorado y apenas inflado.
  7. Enfriar y desmoldar: Dejar entibiar antes de desmoldar, pasando un cuchillo por los bordes si es necesario.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 48 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 4 días, cubierta con film o en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses, bien envuelto. Para servir, dejar descongelar en la heladera y calentar apenas si se desea.

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