República Dominicana

Dominicano que engañó a una niña para intentar violarla recibió cinco años de cárcel

La agresión fue frustrada por una vecina y el hombre fue retenido por moradores hasta que llegó la policía. La sentencia impone cinco años de cárcel por la tentativa ocurrida en marzo de 2025, tras pruebas presentadas por el Ministerio Público

Guardar
Google icon
Manos de un hombre de mediana edad sostienen barras de prisión oxidadas, revelando piel envejecida, con un pasillo gris borroso al fondo.
El Tribunal Unipersonal de Valverde condenó a Beon Decir a cinco años de prisión por intentar violar sexualmente a una niña de 11 años. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Unipersonal de Valverde dictó sentencia contra Beon Decir (Arlesi), hallado culpable de intentar violar sexualmente a una niña de 11 años en la provincia de Valverde, República Dominicana, en un hecho registrado en marzo de 2025.

De acuerdo con información recolectada por Últimas Noticias, la condena establece una pena de cinco años de prisión, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que confirmaron la responsabilidad penal del acusado.

Según la investigación, Beon Decir aprovechó que la menor jugaba sola frente a su vivienda para convencerla de que lo acompañara a una casa en construcción y deshabitada.

PUBLICIDAD

El intento de agresión fue frustrado por la intervención de una vecina, quien alertó de inmediato a la madre de la víctima. La reacción de la madre, junto con otros vecinos, permitió que el hombre fuera sorprendido en el lugar de los hechos, tras observar que la menor ya había sido despojada parcialmente de su ropa. El procesado intentó huir, pero fue retenido por los moradores y puesto bajo arresto policial, según detalló Últimas Noticias.

La fiscal investigadora Nurys Arelis Espinal, directora de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Valverde, encabezó el proceso de recolección de pruebas.

PUBLICIDAD

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Luis Enrique Taveras y Joel Evangelista Vázquez, quienes demostraron ante el tribunal que el acusado infringió lo dispuesto en el Código Penal Dominicano.

La legislación penal tipifica de manera estricta delitos sexuales contra menores. El artículo 330 del Código Penal establece penas de hasta 20 años de reclusión para quienes cometan violación sexual.

El artículo 331 sanciona el intento de violación con penas que oscilan entre cinco y diez años de prisión, dependiendo de circunstancias agravantes, como la minoría de edad de la víctima. En este caso, la condena de cinco años responde a la aplicación de la norma para tentativa de violación, agravada por tratarse de una menor.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
El artículo 331 del Código Penal Dominicano sanciona el intento de violación con penas de cinco a diez años de prisión, con agravantes por minoría de edad./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Últimas Noticias, la sentencia dispone que Beon Decir cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, en la provincia Valverde.

Este caso evidencia la importancia de la intervención comunitaria y la actuación coordinada entre el Ministerio Público, la policía y los vecinos. La detención oportuna de Beon Decir y la posterior condena refuerzan el mensaje sobre la necesidad de denunciar y actuar para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en República Dominicana.

La sentencia ya es firme y el condenado se encuentra en proceso de traslado al CCR de Mao para el cumplimiento efectivo de la pena.

Estadísticas y contexto

República Dominicana registra cifras preocupantes de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Según datos de la Procuraduría General de la República, solo en 2024 se presentaron al menos 2,300 denuncias de violaciones y abusos sexuales contra menores de 18 años. Organizaciones internacionales como UNICEF advierten que la subnotificación es elevada, y que muchas víctimas no denuncian por miedo o presión social.

La Procuraduría General de la República registró al menos 2,300 denuncias de violaciones y abusos sexuales contra menores en 2024 en República Dominicana. /(Cortesía: Periódico CLARIDAD)
La Procuraduría General de la República registró al menos 2,300 denuncias de violaciones y abusos sexuales contra menores en 2024 en República Dominicana. /(Cortesía: Periódico CLARIDAD)

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) señala que el país mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, asociado en numerosas ocasiones a situaciones de abuso y agresión sexual. En el ámbito judicial, la respuesta de las autoridades permanece bajo observación de organismos de derechos humanos, que exigen una protección integral y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas.

Diferentes medios dominicanos han recogido testimonios de expertos que insisten en la necesidad de fortalecer las campañas de sensibilización, la capacitación de operadores de justicia y la coordinación entre instituciones para reducir la incidencia de estos delitos.

Temas Relacionados

República DominicanaValverdeAbuso sexual infantilViolencia sexualMinisterio Público

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Persona de la tercera edad muere junto a su mascota en incendio que redujo su vivienda a cenizas en Honduras

La víctima falleció junto a su mascota en un incendio estructural registrado en la comunidad de Las Estancias, en el municipio de Lepaera

Persona de la tercera edad muere junto a su mascota en incendio que redujo su vivienda a cenizas en Honduras

100 mil dólares en cenizas: el devastador incendio en una bodega de tabaco en Nicaragua

La emergencia desató el pánico entre los habitantes de la zona, quienes se unieron hombro a hombro con los bomberos cargando baldes de agua para sofocar unas llamas que devoraron 150 quintales de tabaco de exportación

100 mil dólares en cenizas: el devastador incendio en una bodega de tabaco en Nicaragua

Construcción de cárcel para 3,000 presos genera rechazo en Panamá

El Gobierno sostiene que la obra ayudará a reducir el hacinamiento del sistema penitenciario, mientras residentes de Santa María advierten sobre el impacto que tendría una cárcel de gran escala en una zona agrícola y comercial.

Construcción de cárcel para 3,000 presos genera rechazo en Panamá

Asesinan a madre de cinco hijos en Costa Rica: su expareja el principal sospechoso

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial luego de que los agentes ubicaran lesiones compatibles con un cuchillo durante la inspección inicial en Guayabo de Bagaces, mientras se define si el hecho encaja como femicidio

Asesinan a madre de cinco hijos en Costa Rica: su expareja el principal sospechoso

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

El mandatario aseguró que la respuesta ante el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, el lavado de dinero y la trata de personas debe ser firme, coordinada, legal y permanente

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

TECNO

Dónde ver por internet de el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Dónde ver por internet de el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Prometía mayor seguridad: Claude Fable 5 fue hackeado antes de cumplir dos días en el mercado

Cómo tener una selfie con Messi en el Mundial 2026 usando la IA

“Parecía un robot”: los memes que dejó el árbitro tecnológico del primer partido del Mundial 2026

Instagram tiene una secretaria para ti: lee métricas, recomienda qué publicar y más consejos

ENTRETENIMIENTO

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Quién es Elyanna, la cantante chileno-palestina que brilló en la apertura del Mundial 2026 en Canadá

El creador de Euphoria revela la reacción de Zendaya al descubrir el final de Rue: “Fue muy emocional”

Un sombrero, un látigo y 45 años de aventuras: cómo Indiana Jones convirtió a la arqueología en una saga inmortal

El dato que Peter Dinklage guardó años sobre el rodaje de Juego de Tronos

MUNDO

El Memorándum de Islamabad contempla 14 puntos y fija 60 días para la negociación por el programa nuclear de Irán

El Memorándum de Islamabad contempla 14 puntos y fija 60 días para la negociación por el programa nuclear de Irán

Wall Street cerró en alza por el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el debut de SpaceX

El precio del petróleo cae con fuerza ante el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La OTAN evalúa planes alternativos para defender Europa tras el recorte militar de Estados Unidos

Vladímir Putin anunció una intensificación de los ataques contra Ucrania