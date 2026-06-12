Dominicano que engañó a una niña para intentar violarla recibió cinco años de cárcel

El Tribunal Unipersonal de Valverde condenó a Beon Decir a cinco años de prisión por intentar violar sexualmente a una niña de 11 años. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Unipersonal de Valverde dictó sentencia contra Beon Decir (Arlesi), hallado culpable de intentar violar sexualmente a una niña de 11 años en la provincia de Valverde, República Dominicana, en un hecho registrado en marzo de 2025.

De acuerdo con información recolectada por Últimas Noticias, la condena establece una pena de cinco años de prisión, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que confirmaron la responsabilidad penal del acusado.

Según la investigación, Beon Decir aprovechó que la menor jugaba sola frente a su vivienda para convencerla de que lo acompañara a una casa en construcción y deshabitada.

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El intento de agresión fue frustrado por la intervención de una vecina, quien alertó de inmediato a la madre de la víctima. La reacción de la madre, junto con otros vecinos, permitió que el hombre fuera sorprendido en el lugar de los hechos, tras observar que la menor ya había sido despojada parcialmente de su ropa. El procesado intentó huir, pero fue retenido por los moradores y puesto bajo arresto policial, según detalló Últimas Noticias.

La fiscal investigadora Nurys Arelis Espinal, directora de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Valverde, encabezó el proceso de recolección de pruebas.

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En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Luis Enrique Taveras y Joel Evangelista Vázquez, quienes demostraron ante el tribunal que el acusado infringió lo dispuesto en el Código Penal Dominicano.

La legislación penal tipifica de manera estricta delitos sexuales contra menores. El artículo 330 del Código Penal establece penas de hasta 20 años de reclusión para quienes cometan violación sexual.

El artículo 331 sanciona el intento de violación con penas que oscilan entre cinco y diez años de prisión, dependiendo de circunstancias agravantes, como la minoría de edad de la víctima. En este caso, la condena de cinco años responde a la aplicación de la norma para tentativa de violación, agravada por tratarse de una menor.

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El artículo 331 del Código Penal Dominicano sanciona el intento de violación con penas de cinco a diez años de prisión, con agravantes por minoría de edad./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Últimas Noticias, la sentencia dispone que Beon Decir cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, en la provincia Valverde.

Este caso evidencia la importancia de la intervención comunitaria y la actuación coordinada entre el Ministerio Público, la policía y los vecinos. La detención oportuna de Beon Decir y la posterior condena refuerzan el mensaje sobre la necesidad de denunciar y actuar para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en República Dominicana.

La sentencia ya es firme y el condenado se encuentra en proceso de traslado al CCR de Mao para el cumplimiento efectivo de la pena.

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Estadísticas y contexto

República Dominicana registra cifras preocupantes de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Según datos de la Procuraduría General de la República, solo en 2024 se presentaron al menos 2,300 denuncias de violaciones y abusos sexuales contra menores de 18 años. Organizaciones internacionales como UNICEF advierten que la subnotificación es elevada, y que muchas víctimas no denuncian por miedo o presión social.

La Procuraduría General de la República registró al menos 2,300 denuncias de violaciones y abusos sexuales contra menores en 2024 en República Dominicana. /(Cortesía: Periódico CLARIDAD)

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) señala que el país mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, asociado en numerosas ocasiones a situaciones de abuso y agresión sexual. En el ámbito judicial, la respuesta de las autoridades permanece bajo observación de organismos de derechos humanos, que exigen una protección integral y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas.

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Diferentes medios dominicanos han recogido testimonios de expertos que insisten en la necesidad de fortalecer las campañas de sensibilización, la capacitación de operadores de justicia y la coordinación entre instituciones para reducir la incidencia de estos delitos.