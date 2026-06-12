República Dominicana

El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana eleva en unos 85.17 USD mensuales el salario de los guardaparques

La cartera ambiental puso en marcha un plan de mejora laboral que suma nueva dotación y tecnología para reforzar la vigilancia de las áreas protegidas, en una estrategia presentada junto a la vicepresidenta Raquel Peña

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Guardaparques uniformados de pie junto a motocicletas de color verde olivo. En una mesa, radios y uniformes. Armarios metálicos y bandera dominicana de fondo.
Un grupo de guardaparques uniformados se alinea frente a motocicletas y equipamiento nuevo, incluyendo radios de comunicación y uniformes, bajo la bandera dominicana y vegetación tropical en un acto de entrega de equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incremento sin precedentes en la inversión pública redefine el panorama para los guardaparques dominicanos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo la mirada de la vicepresidenta Raquel Peña, presentó un robusto paquete de mejoras salariales y equipamiento, orientado a transformar las condiciones laborales del personal responsable de proteger las áreas naturales del país.

La medida anunciada por el Gobierno Dominicano mediante un comunicado divulgado en redes sociales, es un aumento salarial de RD 5,000 mensuales (unos 85.17 USD) para cada guardaparque, acompañado de la entrega de nuevos equipos y tecnología.

Las autoridades buscan así elevar el estándar de protección y vigilancia ambiental, en un contexto donde las amenazas al patrimonio natural se vuelven más complejas y exigen respuestas más especializadas.

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Este conjunto de acciones responde a la estrategia planteada por el ministro Paíno Henríquez, quien remarcó la relevancia de colocar a los guardaparques en el eje de la política de conservación nacional.

Según el Ministerio, la iniciativa incluye la entrega de 150 motocicletas, 1,500 uniformes, 300 radios de comunicación y 75 armarios para resguardo de armas de fuego.

La cartera ambiental puso en marcha un plan de mejora laboral que suma nueva dotación y tecnología para reforzar la vigilancia de las áreas protegidas, en una estrategia presentada junto a la vicepresidenta Raquel Peña. Foto cortesía Gobierno.
La cartera ambiental puso en marcha un plan de mejora laboral que suma nueva dotación y tecnología para reforzar la vigilancia de las áreas protegidas, en una estrategia presentada junto a la vicepresidenta Raquel Peña. Foto cortesía Gobierno.

La dotación de equipos se completa con la incorporación de 400 armas nuevas y la entrega de otras 300 provenientes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior y Policía, de las cuales ya han sido recibidas 25.

El anuncio contempla, por primera vez, la emisión de licencias para el porte y uso de armas para los guardaparques, una decisión que busca profesionalizar y regular las funciones de resguardo en áreas protegidas.

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Además, el Ministerio inició un programa de capacitación y certificación para los servidores autorizados a utilizar este equipamiento, garantizando que las labores se realicen bajo protocolos claros y con respeto a los derechos humanos.

La vicepresidenta Raquel Peña calificó el programa de dignificación del cuerpo de guardaparques como un acto de justicia, al reconocer el papel de quienes resguardan los recursos naturales que sostienen la vida, la economía y el futuro del país.

En sus palabras, la nueva política representa “un reconocimiento al compromiso de quienes han dedicado su esfuerzo a proteger los recursos naturales que sostienen nuestra calidad de vida”.

Con estas medidas, el Ministerio de Medio Ambiente busca fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales en materia de conservación.

El objetivo es contar con un cuerpo de protección y vigilancia más preparado, eficiente y seguro, capaz de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la preservación del patrimonio natural.

En suma, el reciente anuncio del Ministerio constituye uno de los mayores esfuerzos estatales para modernizar la gestión ambiental y consolidar un sistema de áreas protegidas respaldado por servidores públicos mejor entrenados y equipados.

La vicepresidenta Raquel Peña calificó el programa de dignificación del cuerpo de guardaparques como un acto de justicia, al reconocer el papel de quienes resguardan los recursos naturales que sostienen la vida, la economía y el futuro del país. . Foto cortesía Gobierno.
La vicepresidenta Raquel Peña calificó el programa de dignificación del cuerpo de guardaparques como un acto de justicia, al reconocer el papel de quienes resguardan los recursos naturales que sostienen la vida, la economía y el futuro del país. . Foto cortesía Gobierno.

El enfoque integral —que combina mejores salarios, dotación técnica y formación especializada— pretende asegurar que la protección ambiental se realice bajo estándares profesionales y en condiciones adecuadas de seguridad.

La inversión, presentada como histórica por las autoridades, apunta a dejar una huella duradera en la protección de la biodiversidad y en el compromiso estatal con las futuras generaciones.

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