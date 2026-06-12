El programa de Salud Escolar en Guatemala alcanza 1.5 millones de consultas en cinco meses

El programa de Salud Escolar acumuló 1,5 millones de consultas y benefició a 855.916 estudiantes del sector público entre enero y el 29 de mayo de 2026.

El programa de Salud Escolar acumuló 1,5 millones de consultas y benefició a 855,916 estudiantes del sector público entre enero y el 29 de mayo de 2026, informó el Ministerio de Educación, en un balance que muestra el alcance nacional de la estrategia creada en 2024 para sustituir el anterior Seguro Escolar y canalizar la atención a través de la red pública de salud.

Entre los padecimientos atendidos figuran 296,518 infecciones respiratorias, 123,358 enfermedades gastrointestinales, 60,578 accidentes y 928,281 consultas por otros motivos, de acuerdo con el Ministerio de Educación. La cartera también señaló que los diagnósticos más frecuentes incluyen resfriados, amigdalitis, diarrea, gastroenteritis, alergias, amebiasis y parasitosis.

PUBLICIDAD

El servicio incorporó además controles de crecimiento, evaluaciones médicas generales y revisiones odontológicas, según el Ministerio de Educación. Para responder a emergencias o consultas, la línea 1528 recibió 20,429 llamadas hasta finales de mayo, de acuerdo con la información que el Mineduc entregó al Diario de Centro América.

Una enfermera con mascarilla asiste a un niño en una cama decorada del Hospital General San Juan de Dios, destacando la importancia de la salud pediátrica. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La línea 1528 operó con cuatro pediatras, 24 médicos y un psicólogo

La línea telefónica 1528 funciona con cuatro pediatras, 24 médicos generales, 16 gestores y un psicólogo, según el Ministerio de Educación. La cartera indicó que los padres pueden llevar a los estudiantes a puestos de salud, centros asistenciales u hospitales de la red pública, o llamar a ese número para recibir orientación.

PUBLICIDAD

El programa también entregó Q1,95 millones en apoyo económico a 260 familias de estudiantes fallecidos, de acuerdo con el Ministerio de Educación. Esa asistencia forma parte de la cobertura escolar que incluye atención por enfermedades comunes, afecciones derivadas de accidentes durante el ciclo escolar y apoyo en caso de gastos funerarios.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo creó el programa en 2024 y reemplazó con él al Seguro Escolar instaurado por la administración anterior. Según el Ministerio de Educación, el nuevo esquema revocó un modelo basado en pólizas y lo sustituyó por otro de alcance nacional articulado con la red de salud pública.

PUBLICIDAD

Francisco Cabrera, viceministro Técnico de Educación, afirmó que: “La estrategia ha tenido una cobertura efectiva de emergencias, accidentes y enfermedades en los 340 municipios del país”.

En otra valoración sobre el alcance del plan, Cabrera señaló que la estrategia no solo atendió esos casos en todo el país, sino que también incorporó un enfoque preventivo.

El programa sumó vacunación, detección temprana y prevención del suicidio

Según Francisco Cabrera, entre las acciones preventivas figuran campañas de vacunación y servicios de detección oportuna de problemas de salud bucal, visual y auditiva. El viceministro agregó que este año también trabajan en la prevención del suicidio en los centros educativos y en el acompañamiento emocional de los estudiantes.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Educación indicó que el programa, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, brinda atención médica preventiva y curativa, además de medicamentos gratuitos para estudiantes del sector público.

También ofrece orientación telefónica inmediata y derivación a centros de salud locales, clínicas y hospitales nacionales cuando es necesario.

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, consideró “importante que los niños tengan acceso a un servicio de salud que incluya atención médica, preventiva y curativa”. También recomendó evaluar la atención que se brinda, emitir informes sobre su funcionamiento y revisar la gestión del programa para identificar mejoras.

PUBLICIDAD

Oscar Hugo López, exministro de Educación, recordó que la atención médica es un derecho y valoró de forma positiva el plan. A la vez, consideró pertinente optimizar la red hospitalaria, al señalar que esa mejora también repercutiría en los estudiantes.

Cabrera sostuvo además que el seguro médico anterior acumulaba múltiples señalamientos por su mal funcionamiento y por las dudas sobre su cobertura y sus beneficios reales frente al costo reportado. De acuerdo con el Ministerio de Educación, los lineamientos y centros de atención asignados pueden consultarse en la página oficial de la cartera.