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Donald Trump llamó al plantel de Estados Unidos y habló con Mauricio Pochettino: “Es un entrenador fantástico”

El presidente norteamericano elogió al director técnico argentino y dijo que el equipo, uno de los anfitriones, tiene “muchas posibilidades de llegar hasta el final”

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Donald Trump llamó al plantel de Estados Unidos y habló con Mauricio Pochettino

A horas del debut de la selección de los Estados Unidos en el Mundial, la cuenta oficial de la Casa Blanca difundió la grabación completa de una llamada telefónica que el presidente Donald Trump le hizo al plantel norteamericano, dirigido por entrenador argentino Mauricio Pochettino. El mandatario estadounidense conversó con el director técnico, lo elogió y le auguró una buena Copa del Mundo.

El contacto, a pocas horas del partido frente a Paraguay, reunió al mandatario con los protagonistas del primer encuentro del Grupo D y reflejó la relevancia institucional que adquirió el estreno del equipo anfitrión.

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Durante la conversación, Trump saludó primero a Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de la FIFA 2026, quien lo puso en contacto directo con los 26 futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Pochettino.

El presidente norteamericano, con tono distendido, transmitió su respaldo y elogió al entrenador argentino, a quien definió como “un tipo fantástico, un entrenador fantástico”, y destacó el potencial del equipo: “Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final”.

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“Muchas gracias por su apoyo, señor presidente, y vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país se sientan orgullosos”, respondió Pochettino.

Este momento ocurre en la antesala de un debut que concentra expectativas para la selección estadounidense, uno de los tres anfitriones del Mundial junto con México y Canadá. El equipo apuesta por una generación joven con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, tras una preparación con altibajos en los amistosos previos.

Christian Pulisic es una de las figuras de la selección (AP)
Christian Pulisic es una de las figuras de la selección (AP)

Con respecto al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, estas serían las formaciones iniciales. Por el lado del equipo anfitrión, arrancaría con Matt Freese en el arco; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman y Antonee Robinson en la defensa; Weston McKennie, Tyler Adams y Serginho Dest en el mediocampo; mientras que Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun conformarían el ataque.

Luego, en el caso de la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, la alineación inicial estaría integrada por Roberto Fernández; Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez y Juan Cáceres en la línea defensiva; Diego Gómez, Andrés Cubas y Damián Bobadilla en la mitad de la cancha; con Mauricio Magalhães, Antonio Sanabria y Miguel Almirón en el sector ofensivo.

El partido se disputará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie y la asistencia en el VAR del español Carlos del Cerro Grande.

En la próxima fecha del Grupo D, Estados Unidos se medirá ante Australia el 19 de junio y luego enfrentará a Turquía para cerrar la fase de grupos y buscará avanzar a la siguiente instancia.

El mejor resultado histórico de Estados Unidos en una Copa del Mundo se remonta a Uruguay 1930, donde alcanzó el tercer puesto tras vencer a Bélgica y Paraguay en la fase de grupos y caer en semifinales frente a Argentina.

En la última edición, en Qatar 2022, regresó al torneo tras su ausencia en Rusia 2018 y accedió a los octavos de final, luego de igualar con Gales e Inglaterra y superar a Irán en la primera ronda. Finalmente quedó eliminado ante Países Bajos.

La selección quedó eliminada en los octavos de final en Qatar 2022 (Reuters)
La selección quedó eliminada en los octavos de final en Qatar 2022 (Reuters)

En total, el combinado norteamericano disputó 11 mundiales, registró 9 victorias, 8 empates y 20 derrotas, con 40 goles a favor y 66 en contra, ubicándose en el puesto 23 de la tabla histórica del torneo, con un rendimiento del 31,53%.

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