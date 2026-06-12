“¡Go, go, go!“: el video que confundió a Mario Pergolini, se viralizó como un caso policial y era la filmación de una película

El conductor mostró el corto en su programa y resulto ser la escena de una película (Video: Instagram)

En otro día perdido (Eltrece), Mario Pergolini lo mostró en su programa del jueves con la convicción de quien presenta un suceso que ocurre más seguido de lo que se quiere. El video tenía todo: chirrido de neumáticos, portazos, gritos y hombres moviéndose en puntas de pie alrededor de un auto en Merlo. Lo que nadie en el piso sabía era que estaban analizando, en vivo y en directo, una escena de ficción.

El material llegó al programa con toda la apariencia de un operativo policial real: ruido de motor, chirrido de neumáticos, portazos, gritos y, sobre todo, una voz que no paraba de gritar “go, go, go, go” mientras varios hombres se desplegaban en puntas de pie alrededor de un auto. Pergolini y su compañera Evelyn Botto lo analizaron con la misma seriedad con la que se comenta una noticia de último momento.

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“Pará, ahora lo que viene ahora, eh, pa”, anticipó Pergolini antes de mostrar el video por primera vez. Lo que siguió fue un intercambio que mezcló asombro genuino con humor. El conductor se detuvo en el detalle que más le llamó la atención: “¿Por qué dice ‘go, go, go, gooo’?”. Su explicación no tardó: “Yo creo que juega mucho al Counter Strike, ¿viste? Y en el Counter Strike: ‘Go, go, go, go’”.

El equipo de producción de la película 'Mamba Negra', thriller policial (Agencia de prensa)

Botto pidió una explicación más concreta: “¿Pero dónde pasó esto?”. Pergolini respondió escueto: “En Merlo. Provincia”. La conductora acusó recibo con un “Ah, qué bien” seguido de una risa que lo decía todo.

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El conductor volvió a pasar el video para que nadie se perdiera el detalle. “Pero no entiendo por qué hay un montón de policías esperando y viene uno así tirando”, comentó, visiblemente desconcertado por la coordinación de la escena. Botto sumó su propia lectura: “Igual vienen todos en puntitas de pie y uno frena con el auto, es un escándalo tremendo. ¿Para qué están todos así?”. La observación disparó más risas en el piso.

Botto también aportó la traducción del grito que había disparado toda la discusión: “Te traduzco, sería: ‘Dale, dale, dale, dale. ¿Está bien, no?”. Pergolini confirmó: “Sí, sí, ‘vamos, vamos, vamos, vamos’”. El intercambio cerró con una línea del conductor que sintetizaba el tono de toda la escena: “Cuidado que está el ladrón’”.

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Lo que el programa estaba viendo era, en realidad, una escena de Mamba Negra, un thriller policial que un transeúnte había grabado durante el rodaje creyendo que presenciaba un allanamiento real. El video se publicó en redes y se propagó como si mostrara un operativo auténtico. La confusión fue tan extendida que numerosos portales replicaron las imágenes como un hecho verídico, y Pergolini terminó siendo uno más entre los que cayeron en la trampa.

El equipo de la película "Mamba Negra", un thriller policial, posa sonriente en el set durante una pausa en la grabación (Agencia de prensa)

La escena pertenece a una producción que lleva años gestándose. Mamba Negra es un thriller policial dirigido por Alan Greyck y protagonizado por Pablo Yotich, Luly Drozdek, Gabriel Salazar, Chucho Fernández y Germán Tirini. La trama sigue a Alves, un policía que utiliza métodos poco convencionales para perseguir a “El Guapo”, líder de una poderosa organización criminal.

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El proyecto no tuvo un camino sencillo. La producción acumuló varios años de trabajo y atravesó una pausa obligada por la crisis de la industria audiovisual argentina, un freno que postergó los tiempos originales del rodaje. Retomó recientemente las filmaciones y tiene previsto su estreno para febrero de 2027.

Lo que arrancó como una confusión masiva en redes terminó funcionando como una campaña de difusión no planificada. La escena que engañó a portales, usuarios y al mismísimo Pergolini puso el nombre de Mamba Negra en boca de todos, antes de que la película llegue a las salas.

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