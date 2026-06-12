Antonela Roccuzzo recorrió Disney con una combinación práctica y estética que se volvió viral

Antonela Roccuzzo, protagonista en redes antes del debut de Argentina en el Mundial

A pocos días del debut de la Selección Argentina contra Argelia, el próximo martes 16 de junio, Antonela Roccuzzo sorprendió con una serie de apariciones en los parques de Disney, donde cada elección de vestuario se hizo viral y fue motivo de comentarios entre millones de seguidores de las redes sociales. Los looks de la esposa de Lionel Messi en Disney reflejaron su dominio del “Athleisure”, la tendencia que fusiona la ropa deportiva con la moda urbana y casual.

El sello de Antonela en Disney

A diferencia de otras celebridades que priorizan la espectacularidad, la rosarina apostó por la funcionalidad sin perder de vista la estética.

Durante su visita a los parques en Florida, se la vio con prendas deportivas de alta calidad, pensadas para soportar largas caminatas bajo el sol. La tendencia “Athleisure”, que consiste en llevar ropa deportiva fuera del ámbito estrictamente deportivo, encuentra en ella una de sus mejores embajadoras.

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El estilo “Athleisure” define la presencia de Antonela en Disney

“Gracias por seguir creando momentos tan mágicos”, escribió la empresaria en su publicación, que fue acompañada por imágenes en las que lució dos estilos principales a lo largo de la jornada, ambos seleccionados con precisión para responder a las demandas de un parque temático y a la vez destacar en el plano visual.

“Sporty Vintage” y la magia de los detalles

En una de las secuencias más comentadas, Antonela optó por un conjunto de aire retro con una paleta que remite a los clásicos colores de Disney: blanco, rojo y negro. La prenda principal fue una camiseta tipo “ringer tank” en tonos claros, con ribetes en rojo y un logo bordado en el pecho, acompañada de shorts deportivos negros holgados, con las inconfundibles tres tiras blancas laterales y el logo del trébol.

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Como complemento estratégico, eligió una mochila negra de Loungefly con textura trenzada y orejas de Mickey Mouse, artículo muy codiciado por todos los fans que visitan el lugar. Esta pieza, que remite a diseños de lujo como los de Bottega Veneta, logra fusionar moda y guiño temático en un solo accesorio.

Antonela apuesta por prendas deportivas de alta calidad para recorrer Florida

Las opciones para la cabeza variaron entre una gorra interactiva tipo trucker, con orejas 3D y visera crema adornada con pines coleccionables, y la clásica diadema de Minnie Mouse, con orejas negras de terciopelo y lazo rojo con lunares blancos. Estos detalles permitieron jugar con el concepto de “Disney Bounding” sin caer en la literalidad de los disfraces.

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El toque personal llegó a través de una cuidada selección de joyas de oro fino, visibles en las cadenas, pulseras, anillos y un reloj inteligente con correa clara. La funda rosa fucsia del móvil añadió un bloque de color inesperado, mientras que los tatuajes minimalistas en la espalda y los brazos reforzaron su identidad visual.

Minimalismo deportivo: el “Total Black” y la comodidad como prioridad

El conjunto “Sporty Vintage” remite a los colores clásicos de Disney

En otro tramo de la visita, la influencer apostó por un look completamente negro, inspirado en la estética “tennis-core”. Eligió un top ajustado estilo crop con escote deportivo y una falda-pantalón negra (skort), combinación que aporta comodidad y libertad de movimiento para subir a las atracciones.

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El calzado, clave para cualquier jornada en Disney, consistió en unas zapatillas chunky en blanco con detalles negros y suela gruesa, tendencia fuerte en el street style global. Las combinó con calcetines blancos de media caña, completando una imagen funcional y moderna. Como accesorio principal, volvió a aparecer la mochila trenzada de Loungefly, demostrando su versatilidad y coherencia estilística. Para resguardarse del sol de Florida, sumó una gorra negra básica, sin logos ni adornos y obvio, la infaltable foto con Mickey Mouse que todo fan se querría sacar.

Zapatillas chunky y skort negra, elección para la movilidad en las atracciones

Cómo construir un estilo temático y cómodo en la previa del Mundial

La estrategia de Antonela Roccuzzo para vestir en un parque temático se basó en tres pilares: fidelidad a una paleta neutra con toques de rojo, prendas técnicas que favorecen la silueta y una selección precisa de accesorios temáticos y joyería delicada.

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Esta fórmula permitió que cada conjunto funcione tanto para las exigencias del día a día como para captar la atención de la audiencia digital y los medios.

La elección de vestuario de las figuras relacionadas con el fútbol suele generar impacto, sobre todo cuando coincide con eventos de gran relevancia como el inicio de una Copa del Mundo. En esta oportunidad, la presencia de Antonela en Disney se convirtió en una antesala mediática de cara al esperado debut del equipo que capitanea Lionel Messi, y que tendrá a ella y a sus hijos alentando como siempre desde la tribuna.

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