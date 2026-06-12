Economía

El Banco Central compró más de USD 400 millones en la semana, pero cayeron las reservas internacionales

La autoridad monetaria adquirió otros USD 50 millones este viernes y suma más de USD 10.600 millones en el año. Las tenencias del BCRA retrocedieron USD 448 millones en los últimos cinco días hábiles

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El BCRA hilvana 107 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Marcos Brindicci)
El BCRA hilvana 107 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Marcos Brindicci)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 107 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios, tras haber superado la meta anual de adquisición de divisas. Este viernes, la entidad incorporó USD 50 millones y el total acumulado en 2026 supera los 10.600 millones de dólares.

Desde la puesta en marcha del esquema monetario vigente en enero, el BCRA sumó USD 10.620 millones entre operaciones en el mercado y transacciones extramercado. Solo el 2 de enero se registró un saldo vendedor; en el resto de las jornadas, la autoridad monetaria finalizó con compras, con un pico diario de USD 457 millones el 10 de abril.

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Las estimaciones oficiales proyectaban un saldo neto de compras para este año en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, dependiendo de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, destacó que la evolución de estos factores será clave para mantener el cumplimiento de los objetivos trazados.

Desde la perspectiva del equipo económico, las compras de divisas por parte del organismo monetario podrían incluso superar los USD 17.000 millones en lo que resta del año.

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En la segunda semana de junio, las compras del BCRA sumaron USD 436 millones, mientras que el saldo de mayo había cerrado en 2.596 millones de dólares. Durante los primeros días de junio, el acumulado ya suma 873 millones de dólares.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, todavía resta ingresar una parte de las divisas generadas por el sector agropecuario, lo que podría incrementar la disponibilidad para el Banco Central en el corto plazo.

El BCRA ya superó la meta de compras de divisas establecida para 2026. En el primer trimestre, el avance de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para sostener el ritmo de acumulación, la autoridad monetaria expandió la base monetaria sin esterilización, mientras el Tesoro absorbió ese excedente con emisiones de deuda en pesos, buscando estabilizar el tipo de cambio e inflación.

El agro y el sector energético mantienen un rol central en el aumento de las reservas internacionales. En el último mes, la liquidación de divisas de las exportaciones agrícolas mostró una aceleración, consolidándose como un factor determinante para las compras del BCRA.

La emisión de deuda por parte de empresas y provincias en los mercados externos amplió el margen de acción del Banco Central. En mayo, el monto alcanzó los USD 1.500 millones y, desde las elecciones legislativas, el acumulado ronda los 12.000 millones de dólares.

Al finalizar la jornada, las reservas brutas alcanzaron los USD 47.419 millones, con una baja diaria de USD 34 millones y una merma semanal de 448 millones de dólares. Mayo había cerrado con una suba mensual de USD 3.708 millones, llevando el stock de reservas del Central a su mayor nivel en siete años y por encima del récord registrado en febrero bajo la actual gestión.

“A pesar de que la entidad que conduce el Central ya superó los objetivos anuales de compras previstos, el mercado financiero mantiene la lupa sobre la consistencia de la acumulación para evaluar cuántas de estas intervenciones logran traducirse de forma efectiva en una recomposición real y sostenida de las reservas netas”, evaluó Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

“La mejora de calificación por parte de S&P se apoyó en la continuidad del ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación, la recuperación de la actividad económica y la acumulación de reservas. La calificadora destacó además la capacidad del Gobierno para mantener el acceso al financiamiento y cumplir con sus compromisos en moneda extranjera, al tiempo que espera un crecimiento promedio cercano al 3% en los próximos años”, sumaron desde Aurum Valores.

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