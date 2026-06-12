Salud brindó más de 250 atenciones médicas tras el paso de la tormenta Cristina en El Salvador

Un adulto mayor permanece en un albergue temporal, acompañado por personal de atención y familiares, en el contexto de las recientes condiciones climáticas (Cortesía Noticiero El Salvador).

El Ministerio de Salud de El Salvador informó que, tras el paso de la tormenta tropical Cristina, el sistema de salud ha brindado cerca de 278 atenciones médicas relacionadas con las recientes lluvias. El titular de la cartera, Francisco Alabi, detalló que los principales motivos de consulta fueron por enfermedades respiratorias, lesiones por traumatismos y padecimientos gastrointestinales.

La información fue divulgada este día 12 de junio durante una conferencia del Sistema Nacional de Protección Civil sobre la situación climática y la respuesta institucional. En declaraciones recogidas por Infobae, Francisco Alabi explicó que la mayoría de las atenciones médicas se han concentrado en problemas respiratorios, seguidos de heridas y laceraciones.

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Añadió que la red hospitalaria pública y el seguro social han permanecido activos en todo el país, con personal asistiendo emergencias en hospitales y en once albergues habilitados para personas desplazadas por las lluvias. En estos albergues, el sistema de salud ha atendido a 189 personas por enfermedades crónicas, infecciosas y necesidades de apoyo psicológico, especialmente entre la población infantil.

Personal médico realiza una revisión a un menor en un albergue temporal, durante la atención brindada por las lluvias en El Salvador (Cortesía Noticiero El Salvador).

El funcionario subrayó que las enfermedades respiratorias pueden presentar complicaciones días después de los cambios bruscos de temperatura, por lo que instó a la población a consultar ante síntomas de alerta, principalmente en niños y adultos mayores. También recordó que se mantiene la vigilancia y fumigación en zonas vulnerables para prevenir brotes epidémicos.

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Coordinación interinstitucional y daños en infraestructura

De igual manera, la coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, ANDA y el Cuerpo de Bomberos ha permitido mantener la operatividad de los servicios esenciales. Se notificaron daños leves, como goteras e infiltraciones, en 69 unidades de salud y hospitales, los cuales están siendo reparados.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, confirmó que la totalidad de las plantas de abastecimiento de agua potable funciona normalmente y que los equipos técnicos continúan desobstruyendo colectores y atendiendo fugas.

Durante la conferencia, el director de Protección Civil, Luis Amaya, anunció el descenso de la alerta naranja a alerta amarilla, debido a la reducción de lluvias intensas. Señaló que los equipos de respuesta permanecen activos en tareas de monitoreo, evaluación de daños y atención a zonas afectadas por oleaje, caídas de árboles y deslizamientos.

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Según las declaraciones oficiales, la tormenta tropical Cristina dejó 163 árboles caídos y dos casos de desbordes de ríos en Santa Ana, sin mayores complicaciones. Las autoridades insistieron en la importancia de acatar recomendaciones, no cruzar cuerpos de agua y evitar acciones de riesgo durante el periodo lluvioso.

Equipos de emergencia trabajaron en el retiro de árboles caídos que bloquearon vías tras el paso de la tormenta tropical Cristina en El Salvador (Cortesía: Alcaldía Libertad Sur).

Turismo y actividades recreativas con precaución

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, detalló que la mayoría de los destinos turísticos del país permanecen abiertos, salvo aquellos en mantenimiento o con restricciones por oleaje elevado, como el Sunset Park y los muelles del Puerto de la Libertad. Anunció que el Torneo Mundial de Surf en Playa Punta Roca sigue su curso, con actividades públicas y acceso gratuito, e invitó a la población a seguir las indicaciones de los equipos de seguridad y guardavidas.

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La funcionaria enfatizó la importancia de seguir las medidas preventivas en zonas turísticas, sobre todo en playas y parques, debido al riesgo residual de derrumbes y caída de árboles. Además, recomendó consultar los comunicados oficiales antes de visitar los sitios habilitados.

El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene la vigilancia ante posibles nuevas ondas tropicales y continuará informando sobre el desarrollo de las condiciones climáticas, así como sobre la apertura progresiva de sitios recreativos y turísticos.