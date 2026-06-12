Las bromas entre los jugadores de la selección argentina durante la producción de fotos oficiales para el Mundial 2026

Los futbolistas disfrutaron del rodaje previo a la Copa del Mundo

Mientras Lionel Scaloni continúa ultimando detalles del plantel antes del debut contra Argelia el próximo 16 de junio, la selección argentina reveló la intimidad de las sesiones de fotografías previas al inicio del Mundial 2026. El combinado nacional subió un video en sus redes del divertido momento que pasaron los futbolistas y las bromas que hicieron durante el rodaje de las imágenes protocolares de la FIFA.

El video del backstage comienza con un recorte de Thiago Almada hablando en inglés con uno de los colaboradores de la organización. “Golazo, papá”, gritó Nahuel Molina tras el aliento de Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, quien fue uno de los que más bromeó.

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El que no podía faltar era Emiliano Dibu Martínez, quien modificó las imágenes en una computadora. Allí se divisó el vendaje en sus dedos, producto de una fractura: “Le estoy cambiando el nombre”.

“Dejá de peinarte vos p...”, le reclamó en otro tramo Alexis Mac Allister a Nico González, quien no dudó en devolverle: “¡Por lo menos tengo pelo!“. El propio Profe Luis Martín se unió al clima distendido: ”Que las fotos salgan bien, que los chicos estén ordenaditos, peinados, todo tengo que controlar". “Dale profe, dale”, le respondió Julián Álvarez.

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Nicolás Otamendi grabó la sesión de fotos que hicieron sus compañeros de la Selección en la previa del Mundial FIFA

Los más activos a la hora de molestar a los que estaban posando frente a las cámaras fueron el propio Dibu Martínez, Otamendi y el Cuti Romero. Estos aprovecharon cada momento para lanzar un comentario y generar las risas de los presentes. “Falta el Lucero después de Molina. Se va a enojar mi mamá”, comentó entre risas el lateral derecho del Atlético de Madrid.

Otros jugadores que aparecieron bromeando en el video que publicó la selección argentina fueron Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, José Manuel López, Facundo Medina, Gonzalo Montiel y Gerónimo Rulli. El propio Otamendi ya había mostrado en sus redes sociales un tramo de la producción con Thiago Almada y Exequiel Palacios como protagonistas.

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Nicolás Otamendi grabó el momento en el que tomaban las fotos oficiales de la FIFA a su compañero Thiago Almada

En el plano deportivo, la selección argentina confirmó el jueves que Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y deberá resolver si mantiene al lateral en la lista para el Mundial, ya que la lesión lo dejará afuera del debut del martes 16 ante Argelia y su presencia en el resto de la fase de grupos es una incógnita.

La lesión fue confirmada en una jornada de doble impacto para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que tras conocer la lesión de Tagliafico optó por sumar a Marcos Senesi a la convocatoria para disputar el Mundial en lugar del lesionado Leonardo Balerdi.

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El problema físico de Tagliafico se destapó durante el amistoso del sábado 6 de junio contra Honduras. “Son cosas que genera también la cancha. No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Ya tenía claro que iba a jugar. Hice todo normal en la semana, me he sentido bien. Es normal que uno venga con sobrecargas o con algunas cosas físicas. Tenemos estos días para seguir trabajando en lo físico y emocional”, comentó tras el encuentro en rueda de prensa.

El abrazo de Paredes con Enzo Fernández en el último entrenamiento de la selección argentina

La baja de Tagliafico abrió de inmediato la discusión sobre el lateral izquierdo para el estreno. Una de las variantes que evalúa el cuerpo técnico es Lisandro Martínez, que ya actuó en ese sector aunque no sea su posición natural. Otra posibilidad es Facundo Medina, actual defensor del Olympique de Marsella, que jugó todo el partido frente a Islandia. También aparece como opción Nicolás González, sujeto a su condición física, después de entrenarse a la par del plantel en el tramo de la práctica que la selección abrió a la prensa.

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La lesión de Tagliafico no fue la única novedad médica de la jornada. Emiliano Martínez dio una señal alentadora al salir antes que el resto al campo de entrenamiento del complejo de Sporting Kansas City y trabajar con guantes por primera vez desde su llegada a Estados Unidos. El arquero avanza en la recuperación de la fractura sufrida en la final de la Europa League con Aston Villa. Tras estudios con resultados positivos, utilizó una protección especial en el dedo anular de la mano derecha, la zona afectada.

Los movimientos del marplatense fueron medidos y todavía con signos de adaptación. Durante la práctica mostró gestos de dolor, conversó con Martín Tocalli, entrenador de arqueros, y en una acción quedó tendido tras arrojarse hacia su derecha para detener una pelota, aunque luego se levantó y continuó con la rutina.

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Gerónimo Rulli y Juan Musso se incorporaron al campo 20 minutos más tarde, por lo que Martínez fue el único arquero en ese primer tramo del trabajo. La imagen se integró a una práctica marcada también por el buen clima interno del plantel.