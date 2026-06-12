Así vivió Luisana Lopilato la inauguración del Mundial 2026 en Canadá con Michael Bublé como figura estelar

Michael Bublé se presentó antes de que comience el partido Canadá-Bosnia-Herzegovina ( IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)

El Mundial 2026 arrancó con dos inauguraciones en días consecutivos. El jueves fue el turno de México; el viernes, el de Canadá. En el Estadio Toronto, ante una audiencia global, el país anfitrión aprovechó el escaparate para presentarse al mundo: sus raíces indígenas, su diversidad cultural y su vínculo con la naturaleza, desde los bosques del interior hasta las costas del Atlántico y el Pacífico. Para esa ceremonia, Canadá eligió a uno de sus propios: Michael Bublé.

El cantante, una de las voces más reconocidas del país, fue anunciado como artista de la inauguración canadiense con un afiche oficial de la FIFA que no tardó en circular en redes. Bublé se presentó ante el mundo en uno de los escenarios más grandes que puede ofrecer el deporte global, con el peso simbólico de representar a su país en el momento en que todos los ojos estaban puestos sobre él.

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A miles de kilómetros del estadio, Luisana Lopilato, su esposa, siguió cada detalle desde casa. La actriz argentina, esposa de Bublé, no estuvo presente en Toronto pero no dejó pasar el momento sin hacerlo público. La noche anterior a la ceremonia publicó el afiche oficial en sus historias de Instagram con una frase que no necesitaba demasiadas palabras: “Mañana, en la inauguración de Canadá. Mi amor, que orgullo”.

"Mi amor, que orgullo", escribió Luisana en la previa de la presentación de su marido

El viernes, cuando la ceremonia comenzó a transmitirse en vivo por TyC Sports, Luisana volvió a sus historias. Esta vez con una imagen desde su living: las piernas estiradas, la televisión encendida con las imágenes de la inauguración canadiense en pantalla y la bandera de Canadá como primer elemento de la publicación. El texto que eligió para acompañar la escena fue directo: “Desde acá, acompañándote con mucho orgullo y emoción”.

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Las dos historias trazaron un arco completo: la anticipación del día anterior y el seguimiento en tiempo real desde casa. Sin estar en el estadio, Luisana encontró la manera de hacer visible su presencia en un momento que, para Bublé, tenía un peso particular: cantar en la inauguración del Mundial que su propio país organiza por primera vez.

La actriz se encuentra en el país, por lo que lo vio en la televisión (Instagram)

Semanas atrás, Lopilato admitió en diálogo con Guido Kaczka en La 100 que sostener una familia entre dos países y dos carreras de alto perfil no es sencillo. Casi dos décadas después de haber comenzado su relación con el cantante, la actriz describió con franqueza el esfuerzo cotidiano que implica mantener todo en orden: “Hace 19 años que lo venimos haciendo y sigue funcionando. Es difícil”.

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La pareja comparte una rutina en la que los viajes y las mudanzas entre Argentina y Canadá son una constante. Esa movilidad permanente convierte la planificación en una necesidad que no admite improvisación. Luisana lo explicó con una precisión que dice todo sobre cómo funciona su día a día: “En diciembre estoy viendo lo de agosto del año que viene, pero si no me avisan con tiempo yo no me puedo organizar”.

La anticipación no es un capricho sino una condición para que la maquinaria familiar no se detenga. Con cuatro hijos —Noah, Elías, Vida y Cielo— y dos agendas laborales que pueden cambiar en cualquier momento, cada decisión requiere ser tomada con meses de antelación.

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Luisana Lopilato contó la intimidad familiar con Michael Bublé: como organizan la vida diaria entre viajes y trabajo (Instagram)

La coordinación no recae solo sobre Luisana. Bublé también ajusta sus compromisos cuando la agenda de la actriz lo exige. “A él también le pasa que tiene que mover un show porque yo trabajo. Para que todo funcione”, explicó Lopilato, dejando en claro que la negociación es permanente y va en ambas direcciones.

Ese equilibrio se vuelve más complejo cuando los viajes de trabajo se cruzan con la rutina escolar de los chicos. Luisana encontró una solución que le permite trabajar sin desarmar la estructura que los niños necesitan: “Trato de no sacarlo tanto, que son dos o tres semanas, pero viajo con una maestra y los chicos siguen la misma rutina”.

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La fórmula implica llevar la escuela consigo. En lugar de dejar a los hijos atrás o interrumpir su continuidad educativa, la familia se mueve como una unidad que replica en cada destino las condiciones del hogar. Una logística que, según la propia Luisana, lleva 19 años perfeccionándose y que, a pesar del esfuerzo que demanda, sigue funcionando.