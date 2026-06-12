Receta de milanesas rellenas con jamón y queso, fácil y rápida

La preparación combina bifes de carne o pollo con jamón cocido y queso mozzarella en un plato pensado para una comida simple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo magnético en cortar una milanesa y ver cómo el queso y el jamón se funden y escapan, perfumando todo con promesas de sabor. La milanesa rellena con jamón y queso es ese plato que transforma una comida común en un evento memorable, y en muchas casas argentinas es sinónimo de celebración improvisada: cuando llegan visitas, hay que agasajar a alguien o simplemente da antojo de algo “especial” pero simple.

Esta receta, nacida de la fusión entre la clásica milanesa y el amor argentino por los rellenos generosos, se disfruta tanto al mediodía como en una cena rápida de semana. Es ideal para compartir en familia, con amigos o para conquistar a los chicos de la casa, siempre acompañada de papas fritas o puré.

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Receta de milanesas rellenas con jamón y queso

La milanesa rellena con jamón y queso consiste en bifes de carne (o pollo) abiertos al medio y rellenos con una feta de jamón cocido y un bastón de queso mozzarella. Se rebozan en huevo y pan rallado, y se cocinan fritas o al horno. El resultado es una costra crocante que encierra un relleno fundente y sabroso.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

4 bifes de nalga, bola de lomo o pechuga de pollo (finos, de aproximadamente 150 g cada uno)

4 fetas de jamón cocido (aprox. 100 g)

4 bastones de queso mozzarella o cuartirolo (aprox. 100 g)

2 huevos

2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

200 g de pan rallado

Aceite para freír (suficiente para cubrir la sartén) o rocío vegetal si van al horno

La receta se cocina frita o al horno y logra una costra crocante con relleno fundente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milanesas rellenas con jamón y queso, paso a paso

Abrir los bifes al medio (tipo libro) sin separar del todo. Si son de pollo, usar la pechuga fileteada. Salpimentar la carne por ambos lados. Colocar una feta de jamón y un bastón de queso en el centro de cada bife. Cerrar, apretando bien los bordes (se puede sujetar con palillos si hace falta). Batir los huevos con el perejil picado en un bol amplio. Pasar cada bife relleno primero por el huevo batido y después por el pan rallado, presionando para sellar bien el rebozado. Para extra crocantez, repetir el rebozado (huevo y pan rallado) una segunda vez. En caso de freir: Calentar abundante aceite a temperatura media-alta (170-180°C). Freír cada milanesa de 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes. Escurrir sobre papel absorbente. Si es al horno: Colocar en una placa aceitada o con rocío vegetal. Cocinar en horno precalentado a 220°C, 12 minutos por lado, hasta dorar. Tip clave: El aceite debe estar caliente pero no humeante, para evitar que se abra el relleno y que absorba demasiado aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes y el paso a paso dejan como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 19 g

Proteínas: 33 g

Cada dato revelado es una estimación ya que los valores nutricionales precicos dependerán de los ingredientes utilizados en específico y también del paso a paso y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar crudas (ya rebozadas) hasta 2 meses; para recalentar, llevar directamente al horno sin descongelar.