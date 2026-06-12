Los beneficios poco conocidos para la salud de ver deportes, según expertos

Investigaciones recientes señalan que ver deportes aumenta el bienestar y la satisfacción personal más allá del espectáculo competitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes señalan que los beneficios de ver deportes se extienden mucho más allá del espectáculo competitivo. Según estudios citados por TIME, tanto asistir a eventos como observarlos en pantalla incrementa el bienestar y la satisfacción personal, con un efecto especialmente relevante cuando se experimenta en directo.

Diversos estudios psicológicos han demostrado que ver deportes, ya sea en el estadio o desde casa, puede elevar la autoestima, reforzar la salud emocional y reducir la soledad. Estos impactos se relacionan tanto con la emoción colectiva como con la sensación de pertenencia a una comunidad, y de acuerdo con expertos consultados por TIME, tienen potencial para influir en la salud pública y el bienestar general.

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La psicóloga cognitiva Helen Keyes, de la Universidad Anglia Ruskin en Inglaterra, explica que el entusiasmo generado por los grandes torneos y la experiencia conjunta de los aficionados propician emociones positivas y sostenidas. Keyes destaca que este fenómeno trasciende la preferencia por un equipo: “Asistir a un evento deportivo en vivo se vincula con una mayor percepción de que la vida tiene valor”, afirmó la especialista a TIME.

Los estudios citados por TIME indican que asistir a eventos deportivos y ver deportes en pantalla tiene efectos positivos en el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos recogidos en más de 7.000 personas en Reino Unido indican que quienes acuden a partidos en directo experimentan mayor satisfacción vital y sienten menos soledad, sin que importe el tamaño o el costo del evento.

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Beneficios de asistir a eventos deportivos en vivo

Acudir al estadio, al pabellón o a cualquier recinto deportivo va más allá de simplemente observar un partido. La investigación del equipo de Keyes en 2023 mostró que quienes asistieron al menos a un evento presencial durante el año reportaron mejoras claras en su bienestar emocional.

El ambiente, el contacto interpersonal y la energía del público amplifican la experiencia, generando alegría y reduciendo la soledad.

Efectos de ver deportes en televisión frente a eventos presenciales

Ver deportes en pantalla también aporta beneficios psicológicos, aunque de otra manera. Un estudio de 2020, mencionado por Keyes, concluyó que seguir eventos deportivos en televisión eleva la satisfacción vital, pero no logra disminuir la soledad al nivel de la experiencia presencial.

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Ver deportes en pantalla también aporta beneficios psicológicos, según el texto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos sugieren que el componente social y la vivencia compartida son determinantes. Participar físicamente en la ceremonia colectiva de un evento permite crear lazos emocionales que no se replican mediante la pantalla, según lo describe TIME.

El efecto de la afición deportiva sobre la identidad y la pertenencia

Especialistas coinciden en que ser aficionado al deporte implica más que apoyar a un equipo. El psicólogo social Daniel Wann, de la Universidad Estatal de Murray, ha dedicado años a analizar los efectos psicológicos del vínculo de los aficionados con el deporte.

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Wann observa que, incluso en momentos de derrota, los seguidores encuentran mecanismos para adaptarse y mantener el ánimo. “No sé cómo se puede ser aficionado al deporte y no ser resiliente”, destacó el experto, quien añadió que quienes participan activamente presentan “más autoestima, menos soledad y alienación, y una mayor conexión social”.

Especialistas coinciden en que ser aficionado al deporte implica más que apoyar a un equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sentido de pertenencia se intensifica cuando una persona se identifica con una disciplina o equipo específico. Wann señala que la afición sirve para satisfacer necesidades psicológicas fundamentales, como la de pertenencia, y al mismo tiempo posibilita construir una identidad propia dentro del grupo: “Puedes ser el aficionado que sigue varios deportes, o quien se especializa en un grupo particular de atletas”. Esta mezcla de individualidad y comunidad contribuye a un bienestar integral.

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Deportes y comunidad: rituales, recuerdos y conexión social

Las rutinas ligadas a las temporadas y grandes torneos representan otro pilar del efecto positivo que el deporte tiene en la vida diaria. El calendario de eventos deportivos estructura la agenda de los aficionados y crea recuerdos colectivos.

Wann resalta el valor de estos rituales para generar expectativas y ofrecer consuelo: muchas personas recuerdan dónde estaban durante la última Copa Mundial o planifican reuniones familiares para ver una final importante. Estas tradiciones fortalecen la cohesión social y ofrecen oportunidades para compartir la alegría.

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Eventos internacionales como la Copa Mundial congregan a millones de seguidores en estadios, plazas y hogares de todo el mundo. La psicóloga Keyes subraya el interés científico que despierta esta vivencia colectiva: “Estoy segura de que hay muchos psicólogos en esa multitud preguntando a los aficionados qué lo hace especial, estar con los demás”, relató a TIME.

Las temporadas y los grandes torneos del deporte representan un pilar del efecto positivo en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deportes como herramienta de salud pública

La investigación recogida por TIME indica que fomentar la asistencia a eventos deportivos podría ser una estrategia eficaz en las políticas de salud pública. Keyes considera fundamental buscar alternativas agradables y eficaces para promover el bienestar en la población.

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Además del deporte, su equipo ha explorado otras actividades grupales, como el voluntariado o la artesanía, que también generan efectos positivos en la salud emocional. Al valorar el potencial del deporte como alternativa saludable y atractiva, especialistas consultados por TIME destacan su relevancia para el diseño de estrategias públicas que influyan favorablemente en la salud y el bienestar social.

El vínculo con una comunidad deportiva puede transformar la forma en que las personas enfrentan desafíos diarios. Sentirse parte de un grupo ofrece propósito, resiliencia y motivos para celebrar junto a otros, incluso fuera del terreno de juego.

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