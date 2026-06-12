Deportes

Los beneficios poco conocidos para la salud de ver deportes, según expertos

Psicólogos de universidades británicas y estadounidenses identificaron que este comportamiento satisface necesidades emocionales fundamentales. Cómo sus efectos trascienden el terreno de juego

Guardar
Google icon
Vista panorámica de un estadio de fútbol con un partido en curso bajo lluvia intensa. Jugadores en el campo, gradas llenas de aficionados con ponchos y paraguas.
Investigaciones recientes señalan que ver deportes aumenta el bienestar y la satisfacción personal más allá del espectáculo competitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes señalan que los beneficios de ver deportes se extienden mucho más allá del espectáculo competitivo. Según estudios citados por TIME, tanto asistir a eventos como observarlos en pantalla incrementa el bienestar y la satisfacción personal, con un efecto especialmente relevante cuando se experimenta en directo.

Diversos estudios psicológicos han demostrado que ver deportes, ya sea en el estadio o desde casa, puede elevar la autoestima, reforzar la salud emocional y reducir la soledad. Estos impactos se relacionan tanto con la emoción colectiva como con la sensación de pertenencia a una comunidad, y de acuerdo con expertos consultados por TIME, tienen potencial para influir en la salud pública y el bienestar general.

PUBLICIDAD

La psicóloga cognitiva Helen Keyes, de la Universidad Anglia Ruskin en Inglaterra, explica que el entusiasmo generado por los grandes torneos y la experiencia conjunta de los aficionados propician emociones positivas y sostenidas. Keyes destaca que este fenómeno trasciende la preferencia por un equipo: “Asistir a un evento deportivo en vivo se vincula con una mayor percepción de que la vida tiene valor”, afirmó la especialista a TIME.

Primer plano de una mujer sonriendo y aplaudiendo, con el rostro iluminado, mientras de fondo se ve borroso un partido de baloncesto en una cancha con jugadores y público.
Los estudios citados por TIME indican que asistir a eventos deportivos y ver deportes en pantalla tiene efectos positivos en el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos recogidos en más de 7.000 personas en Reino Unido indican que quienes acuden a partidos en directo experimentan mayor satisfacción vital y sienten menos soledad, sin que importe el tamaño o el costo del evento.

PUBLICIDAD

Beneficios de asistir a eventos deportivos en vivo

Acudir al estadio, al pabellón o a cualquier recinto deportivo va más allá de simplemente observar un partido. La investigación del equipo de Keyes en 2023 mostró que quienes asistieron al menos a un evento presencial durante el año reportaron mejoras claras en su bienestar emocional.

El ambiente, el contacto interpersonal y la energía del público amplifican la experiencia, generando alegría y reduciendo la soledad.

Efectos de ver deportes en televisión frente a eventos presenciales

Ver deportes en pantalla también aporta beneficios psicológicos, aunque de otra manera. Un estudio de 2020, mencionado por Keyes, concluyó que seguir eventos deportivos en televisión eleva la satisfacción vital, pero no logra disminuir la soledad al nivel de la experiencia presencial.

Un hombre de espaldas viendo una pelea de boxeo en un televisor grande en una sala oscura, con tazones de aperitivos y bebidas en la mesa.
Ver deportes en pantalla también aporta beneficios psicológicos, según el texto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos sugieren que el componente social y la vivencia compartida son determinantes. Participar físicamente en la ceremonia colectiva de un evento permite crear lazos emocionales que no se replican mediante la pantalla, según lo describe TIME.

El efecto de la afición deportiva sobre la identidad y la pertenencia

Especialistas coinciden en que ser aficionado al deporte implica más que apoyar a un equipo. El psicólogo social Daniel Wann, de la Universidad Estatal de Murray, ha dedicado años a analizar los efectos psicológicos del vínculo de los aficionados con el deporte.

Wann observa que, incluso en momentos de derrota, los seguidores encuentran mecanismos para adaptarse y mantener el ánimo. “No sé cómo se puede ser aficionado al deporte y no ser resiliente”, destacó el experto, quien añadió que quienes participan activamente presentan “más autoestima, menos soledad y alienación, y una mayor conexión social”.

Gran multitud de aficionados de fútbol en un estadio, todos con camisetas rojas y blancas, con serpentinas y pequeños trozos de papel blanco volando en el aire.
Especialistas coinciden en que ser aficionado al deporte implica más que apoyar a un equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sentido de pertenencia se intensifica cuando una persona se identifica con una disciplina o equipo específico. Wann señala que la afición sirve para satisfacer necesidades psicológicas fundamentales, como la de pertenencia, y al mismo tiempo posibilita construir una identidad propia dentro del grupo: “Puedes ser el aficionado que sigue varios deportes, o quien se especializa en un grupo particular de atletas”. Esta mezcla de individualidad y comunidad contribuye a un bienestar integral.

Deportes y comunidad: rituales, recuerdos y conexión social

Las rutinas ligadas a las temporadas y grandes torneos representan otro pilar del efecto positivo que el deporte tiene en la vida diaria. El calendario de eventos deportivos estructura la agenda de los aficionados y crea recuerdos colectivos.

Wann resalta el valor de estos rituales para generar expectativas y ofrecer consuelo: muchas personas recuerdan dónde estaban durante la última Copa Mundial o planifican reuniones familiares para ver una final importante. Estas tradiciones fortalecen la cohesión social y ofrecen oportunidades para compartir la alegría.

Eventos internacionales como la Copa Mundial congregan a millones de seguidores en estadios, plazas y hogares de todo el mundo. La psicóloga Keyes subraya el interés científico que despierta esta vivencia colectiva: “Estoy segura de que hay muchos psicólogos en esa multitud preguntando a los aficionados qué lo hace especial, estar con los demás”, relató a TIME.

Un grupo de seis amigos sentados en un sofá viendo un partido de fútbol en la televisión, con pizzas y bebidas sobre una mesa en una sala decorada.
Las temporadas y los grandes torneos del deporte representan un pilar del efecto positivo en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deportes como herramienta de salud pública

La investigación recogida por TIME indica que fomentar la asistencia a eventos deportivos podría ser una estrategia eficaz en las políticas de salud pública. Keyes considera fundamental buscar alternativas agradables y eficaces para promover el bienestar en la población.

Además del deporte, su equipo ha explorado otras actividades grupales, como el voluntariado o la artesanía, que también generan efectos positivos en la salud emocional. Al valorar el potencial del deporte como alternativa saludable y atractiva, especialistas consultados por TIME destacan su relevancia para el diseño de estrategias públicas que influyan favorablemente en la salud y el bienestar social.

El vínculo con una comunidad deportiva puede transformar la forma en que las personas enfrentan desafíos diarios. Sentirse parte de un grupo ofrece propósito, resiliencia y motivos para celebrar junto a otros, incluso fuera del terreno de juego.

Temas Relacionados

Beneficios de Ver DeportesBienestar EmocionalSatisfacción PersonalIdentidad SocialTIMENewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: los europeos se imponen en el debut

Luego de la segunda ceremonia de inauguración en Toronto, el combinado local inicia su camino en la Copa del Mundo contra los europeos

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: los europeos se imponen en el debut

Donald Trump llamó al plantel de Estados Unidos y habló con Mauricio Pochettino: “Es un entrenador fantástico”

El presidente norteamericano elogió al director técnico argentino y dijo que el equipo, uno de los anfitriones, tiene “muchas posibilidades de llegar hasta el final”

Donald Trump llamó al plantel de Estados Unidos y habló con Mauricio Pochettino: “Es un entrenador fantástico”

Las bromas entre los jugadores de la selección argentina durante la producción de fotos oficiales para el Mundial 2026

La cuenta oficial del combinado nacional albiceleste reveló las bromas entre los futbolistas en el backstage

Las bromas entre los jugadores de la selección argentina durante la producción de fotos oficiales para el Mundial 2026

Con lágrimas en sus ojos, Ander Herrera se despidió de Boca Juniors con un emotivo discurso

El mediocampista español grabó un video en el estadio para anunciar su desvinculación y agradecer la oportunidad de haber formado parte del plantel xeneize

Con lágrimas en sus ojos, Ander Herrera se despidió de Boca Juniors con un emotivo discurso

El futbolista de Newell’s Saúl Salcedo protagonizó un trágico accidente: murió una persona

El ex Newell’s chocó de manera frontal contra otro vehículo en la Ruta 11, cuando se dirigía a Paraguay para firmar con Libertad. Sus familiares y una joven que iba en el otro rodado también debieron ser trasladados a un hospital

El futbolista de Newell’s Saúl Salcedo protagonizó un trágico accidente: murió una persona

DEPORTES

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: los europeos se imponen en el debut

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: los europeos se imponen en el debut

Donald Trump llamó al plantel de Estados Unidos y habló con Mauricio Pochettino: “Es un entrenador fantástico”

Las bromas entre los jugadores de la selección argentina durante la producción de fotos oficiales para el Mundial 2026

Con lágrimas en sus ojos, Ander Herrera se despidió de Boca Juniors con un emotivo discurso

El futbolista de Newell’s Saúl Salcedo protagonizó un trágico accidente: murió una persona

TELESHOW

“¡Go, go, go!“: el video que confundió a Mario Pergolini, se viralizó como un caso policial y era la filmación de una película

“¡Go, go, go!“: el video que confundió a Mario Pergolini, se viralizó como un caso policial y era la filmación de una película

El mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: “A la rebeldía no se renuncia”

Eugenia Tobal contó la historia detrás de su foto viral con el Papa Francisco: “Yo estaba rota”

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

La película “Michael” se acerca a los USD 900 millones y al récord de Bohemian Rhapsody

Las autoridades guatemaltecas reportan el decomiso de arsenal vinculado con alias El Lobo cabecilla del Barrio 18

Autoridades registran 397 emergencias y elevan la alerta por suelos saturados en la temporada de lluvias en Guatemala

La frontera de 363 kilómetros que obliga a Panamá y Costa Rica a trabajar juntos