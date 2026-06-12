Chiche Gelblung habló en vivo en su programa y contó cómo se encuentra su salud: “El lunes de vuelta a la rutina”

El periodista habló de su salud y contó que se encuentra con ánimos de cara a su recuperación

Este viernes, Chiche Gelblung recibió el alta médica en el Sanatorio Mater Dei luego de permanecer internado por casi un mes. Si bien, en ese tiempo el periodista se mostró activo, respondiendo mensajes y hablando de su recuperación, este viernes, el comunicador sorprendió a sus seguidores al salir al aire en su programa en Radio del Plata.

“Estoy muy bien, estoy abajo, no puedo subir, pero estoy acá. Estoy en la puerta de la radio. Estoy en la calle. Los extraño mucho. Estoy muy bien por suerte, hoy estoy de alta. Estoy fantástico, ya dormí la primera noche en mi casa. La pasé mal pero ya está. En los sanatorios corrés más peligro que en la calle, hay bichos. Pero estoy muy bien”, comenzó diciendo el comunicador.

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Luego, uno de sus compañeros le preguntó qué haría en los próximos días. Para sorpresa de toda la mesa, Chiche afirmó: “El lunes ya estoy normalmente haciendo el programa. El lunes de vuelta a la rutina. El lunes nos vemos ahí en la radio. Un beso grande”.

La evolución de su estado de salud estuvo rodeada de hermetismo desde su internación, ocurrida el 18 de mayo, cuando debió ser trasladado de urgencia a la unidad de terapia intensiva tras descompensarse en su domicilio. Los médicos optaron por su ingreso inmediato a cuidados críticos, evaluando tanto su condición general como su edad. Además, detectaron antecedentes de un accidente doméstico sufrido quince días antes: Gelblung había caído en su casa, lo que le provocó una herida en el rostro y un hematoma en el ojo izquierdo. Este episodio, que él mismo había minimizado, fue considerado por los profesionales como un factor relevante en la evaluación de su cuadro.

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El periodista Chiche Gelblung salió al aire en Radio del Plata el mismo viernes en que dejó la internación

Durante el período de internación, Gelblung se mantuvo bajo monitoreo constante. El equipo médico realizó un seguimiento integral tanto de la evolución del hematoma como de su estado general de salud. Su esposa, Cristina, lo acompañó durante toda la hospitalización.

A pesar de las restricciones médicas, el periodista nunca se desconectó completamente de la actualidad. Según relataron personas cercanas, Gelblung continuó enviando mensajes y mantuvo contacto con colegas y allegados, incluso hasta altas horas de la noche. Su entorno destacó su inquietud por volver a la rutina laboral, señalando que la inactividad le resultaba difícil de sobrellevar: “No aguanta más estar sin trabajar, así que hoy vuelve”.

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Chiche Gelblung recibió el alta médica en el Sanatorio Mater Dei tras permanecer internado casi un mes

A fines de mayo, Pablo Layus le había escrito para saber cómo estaba y Gelblung respondió con una videollamada al equipo de Infama(América TV), donde también estaba Marcela Tauro. Lejos de hablar de su salud, tenía otra preocupación: el caso de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba. “¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?”, les dijo. “Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad”, relató Tauro. Layus destacó que incluso desde una cama de hospital Gelblung no dejaba de ejercer su oficio: “Por más que esté en una clínica, no pueden dejar de ser periodistas”.

No era la primera vez que su salud genera alarma entre sus allegados y la comunidad periodística. El 20 de abril, el conductor había sufrido una descompensación que requirió internación y la colocación de dos stents. Tras recibir el alta, ignoró la indicación médica de reposo absoluto y volvió de inmediato a sus actividades.

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Pía Shaw lo describió con precisión en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe: “El médico le dijo ‘Che, guárdate en tu casa’. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele, porque Chiche no para ni un segundo“. El periodista Leo Arias, compañero de canal, también se refirió a la situación: “Chiche hace un mes tuvo un infarto que terminó en dos stents. La semana pasada se descompensó, está internado. Está en constante diálogo con su entorno y la gerencia del canal”.