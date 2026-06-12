Economía

Gripe aviar: la Argentina vuelve a exportar carne de pollo a Chile y Perú tras superar los controles sanitarios

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) reconoció la autodeclaración del Gobierno Nacional que confirma que el país está libre de influenza aviar altamente patógena

Guardar
Google icon
La influenza aviar H5 había sido detectada en granja de reproductores en Buenos Aires.
La influenza aviar H5 había sido detectada en granja de reproductores en Buenos Aires.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía confirmó la reapertura de los mercados de Chile y Perú para la exportación de carne aviar argentina. La medida se adoptó tras el levantamiento de la suspensión que regía sobre las exportaciones nacionales a raíz de la gripe aviar, decisión que fue comunicada oficialmente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Según el comunicado, en el caso de Perú, la decisión fue formalizada a través de una nota oficial del Director General de Sanidad Animal de Senasa Perú. Esta resolución respondió a la Autodeclaración de Argentina como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), publicada el 6 de mayo en el portal de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La autoridad sanitaria peruana indicó que “la mencionada autodeclaración acredita que el SENASA se encuentra en condiciones de ofrecer las garantías necesarias”, lo que permitió habilitar la reanudación de las exportaciones argentinas bajo los requisitos sanitarios previamente armonizados.

PUBLICIDAD

Por su parte, la reapertura del mercado chileno también se fundamentó en el reconocimiento de la Autodeclaración argentina ante la OMSA respecto al estatus sanitario frente a la IAAP. Las autoridades sanitarias de Chile avalaron la presentación argentina y autorizaron nuevamente el ingreso de carne aviar de origen nacional.

El comunicado oficial remarcó que la normalización de las exportaciones hacia estos mercados se produce tras el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por las autoridades de Perú y Chile. Además, la declaración publicada por Argentina en el sitio de la OMSA fue determinante para revalidar el estatus sanitario del país y destrabar los envíos.

PUBLICIDAD

Senasa anunció la restitución del estatus de la Argentina como país libre de influenza aviar altamente patógena.
Senasa anunció la restitución del estatus de la Argentina como país libre de influenza aviar altamente patógena.

A fines de abril, Senasa oficializó la recuperación del estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP) para la Argentina, luego de erradicar los brotes detectados en aves comerciales en dos provincias. La notificación se realizó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) mediante un informe de autodeclaración que detalla las acciones implementadas y los controles aplicados sobre el territorio nacional.

El informe remitido a la OMSA enumera los procedimientos ejecutados desde la detección inicial de sospechas de IAAP en establecimientos comerciales, según lo dispuesto por la Resolución N° 466/2025. Senasa desplegó tareas de control y erradicación, junto con vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas. De acuerdo con la autoridad sanitaria, “todas las acciones implementadas sustentan el estatus de país libre según el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA”.

El último foco de la enfermedad en aves de corral se detectó en las localidades de Ranchos, Lobos, Bolívar (Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba). Tras finalizar las tareas de despoblamiento, disposición final, limpieza y desinfección en los establecimientos afectados, y luego de trascurrir más de 28 días sin nuevos casos en granjas comerciales, “nuestro país se autodeclaró libre de la enfermedad ante la OMSA”, informó Senasa.

En febrero de 2026, un nuevo brote de influenza aviar altamente patógena en la provincia de Buenos Aires llevó a la suspensión inmediata de las exportaciones de productos avícolas. El caso, detectado en una granja de Ranchos, fue reportado oficialmente a la OMSA y motivó la aplicación del plan de emergencia de Senasa, que incluyó la restricción de actividades en el establecimiento y la ejecución de medidas sanitarias conforme a los acuerdos internacionales. La aparición del virus H5 interrumpió temporalmente los envíos a mercados que exigen el estatus libre de IAAP, aunque la producción para consumo interno se mantuvo sin cambios, ya que la enfermedad no se transmite por carne ni por huevos.

Varias gallinas en un corral de pollos
El último brote se había registrado en Ranchos, Lobos, Bolívar (provincia de Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba). (Gustavo Valiente / Europa Press)

El primer golpe fuerte de la influenza aviar en Argentina se registró en febrero de 2023, cuando Senasa detectó casos en aves silvestres, traspatio y establecimientos comerciales, lo que derivó en la declaración de emergencia sanitaria. Se implementaron protocolos de control que incluyeron aislamiento de granjas, sacrificio sanitario y desinfección, lo que provocó la pérdida del estatus de país libre y el cierre de mercados para productos aviares. Esta situación derivó en una caída de exportaciones valuada en 160 millones de dólares.

Durante los meses siguientes, se detectaron focos en distintas provincias, tanto en aves silvestres como en establecimientos comerciales. Frente a cada brote, Senasa reforzó las medidas de detección temprana, sacrificio sanitario y monitoreo epidemiológico. Una vez superado el plazo de 28 días sin nuevos casos en granjas comerciales, se notificó el cierre del último brote y la recuperación del estatus sanitario ante la OMSA.

En agosto de 2023, Argentina logró autodeclararse nuevamente libre de influenza aviar en aves de corral, lo que permitió restablecer gradualmente las exportaciones y reabrir mercados internacionales. El año 2024 transcurrió sin nuevos casos en establecimientos comerciales, y el estatus sanitario permaneció inalterado.

No obstante, en febrero de 2025 se informó un nuevo episodio en aves de traspatio en Chaco, seguido por un brote en una granja de gallinas ponedoras en Los Toldos, Buenos Aires, en agosto del mismo año. Ante estas detecciones, Senasa activó las medidas de control correspondientes y las exportaciones volvieron a suspenderse. Luego de 28 días sin aparición de nuevos focos, en octubre de 2025 el organismo notificó a la OMSA la recuperación del estatus de país libre, lo que volvió a habilitar la negociación de exportaciones aviares en el mercado internacional.

Temas Relacionados

Gripe aviarCarne aviarInfluenza aviarExportacionesChilePerúPollosÚltimas noticiasSenasa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Banco Central compró más de USD 400 millones en la semana, pero cayeron las reservas internacionales

La autoridad monetaria adquirió otros USD 50 millones este viernes y suma más de USD 10.600 millones en el año. Las tenencias del BCRA retrocedieron USD 448 millones en los últimos cinco días hábiles

El Banco Central compró más de USD 400 millones en la semana, pero cayeron las reservas internacionales

En una jornada financiera que protagonizó el debut estelar de SpaceX en Wall Street, volvió a bajar el riesgo país argentino

La acción de la compañía de Elon Musk subió 19,2% e impulsó las ganancias en las bolsas de Nueva York. Acciones y bonos argentinos negociaron dispares. El BCRA compró USD 50 millones en el mercado

En una jornada financiera que protagonizó el debut estelar de SpaceX en Wall Street, volvió a bajar el riesgo país argentino

La calificadora S&P le subió la nota de deuda a YPF, Aeropuertos Argentina y otras seis empresas nacionales

Tras elevar la calificación de deuda soberana argentina, la agencia mejoró el rating crediticio de compañías energéticas y de infraestructura. El análisis destacó una mayor estabilidad económica y una perspectiva favorable para las compañías

La calificadora S&P le subió la nota de deuda a YPF, Aeropuertos Argentina y otras seis empresas nacionales

Un segmento que no para de crecer: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV medianos más vendidos de 2026

No son los más baratos y tienen todo tipo de propulsión: desde nafteros convencionales a híbridos enchufables. Los SUV medianos siguen incorporando modelos y muchos gracias al cupo exento de arancel de importación

Un segmento que no para de crecer: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV medianos más vendidos de 2026

YPF permitirá a sus clientes invertir en acciones de la petrolera desde su propia app: cómo es el sistema

Desde agosto, el acceso al mercado bursátil sumará una alternativa pensada para quienes no poseen experiencia previa en finanzas ni cuentas comitentes tradicionales

YPF permitirá a sus clientes invertir en acciones de la petrolera desde su propia app: cómo es el sistema

DEPORTES

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Canadá empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina en un atractivo primer partido del Grupo B en el Mundial 2026

Los beneficios poco conocidos para la salud de ver deportes, según expertos

Donald Trump llamó al plantel de Estados Unidos y habló con Mauricio Pochettino: “Es un entrenador fantástico”

Las bromas entre los jugadores de la selección argentina durante la producción de fotos oficiales para el Mundial 2026

TELESHOW

Valu Cervantes viajó a Estados Unidos con sus dos hijos para alentar a Enzo Fernández en el Mundial 2026

Valu Cervantes viajó a Estados Unidos con sus dos hijos para alentar a Enzo Fernández en el Mundial 2026

Chiche Gelblung habló en vivo en su programa y contó cómo se encuentra su salud: “El lunes de vuelta a la rutina”

Claudio Villarruel: “La televisión era la caja de resonancia de lo que rebotaba del imaginario social”

Así vivió Luisana Lopilato la inauguración del Mundial 2026 en Canadá con Michael Bublé como figura estelar

“¡Go, go, go!“: el video que confundió a Mario Pergolini, se viralizó como un caso policial y era la filmación de una película

INFOBAE AMÉRICA

Dominicano que engañó a una niña para intentar violarla recibió cinco años de cárcel

Dominicano que engañó a una niña para intentar violarla recibió cinco años de cárcel

El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana eleva en unos 85.17 USD mensuales el salario de los guardaparques

El programa de Salud Escolar en Guatemala alcanza 1.5 millones de consultas en cinco meses

Una escalera defectuosa puede detener el tránsito por el Canal de Panamá: la ACP reforzará controles en los buques

Salud brindó más de 250 atenciones médicas tras el paso de la tormenta Cristina en El Salvador