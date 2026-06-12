Claudio Villarruel: “La televisión era la caja de resonancia de lo que rebotaba del imaginario social”

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el productor Claudio Villarruel describió cómo la transformación de las costumbres familiares, la caída de la natalidad y la irrupción de plataformas digitales rediseñaron la ficción argentina y desplazaron a las familias como protagonistas centrales de la televisión.

En la charla, Villarruel reconoció: “Esa familia dejó de existir hace mucho tiempo”. Enumeró las causas principales: “No es que la televisión hizo algo mal, le pasó la historia por arriba”.

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Villarruel advirtió que la globalización de las plataformas diluye la identidad local porque el contenido ya no se piensa para referencias costumbristas argentinas (Infobae en Vivo)

La conversación giró en torno a la nostalgia por los clásicos de la ficción argentina, como “Casados con hijos”, “Los Roldán” y “Son amores”, y a los cambios profundos que experimentó la industria audiovisual en las últimas décadas.

La caída demográfica y el fin del ritual familiar frente al televisor

Tomás Trapé abrió el debate con una hipótesis basada en datos recientes: “La natalidad en Argentina cayó más del 40% desde 2014, una de las caídas más bruscas de América Latina. La tasa de fecundidad pasó de 1,7 por mujer a 1,4 en el censo del 2022. Pero cuando uno hace el zoom en la ciudad de Buenos Aires da 0,9, menos de un hijo por mujer”. Agregó: “En 1991, el 56% de los hogares argentinos tenía menores de 18 años en la casa. Hoy la cifra es exactamente invertida, el 57% de los hogares no tiene chicos”.

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La caída de la natalidad en Argentina y el dato del censo 2022 sobre hogares sin chicos quedaron asociados al fin del costumbrismo familiar en la ficción argentina

Villarruel no dudó en asociar estos datos con la desaparición del género: “Esa familia dejó de existir hace mucho tiempo. Y no es que la televisión hizo algo mal, le pasó la historia por arriba”. Para él, la televisión de los ’90 y 2000 funcionaba como un espejo de la sociedad: “Era la tele masiva, donde había cuatro canales y si no aparecías ahí, no existían los famosos”.

Trapé profundizó en otro fenómeno: la pérdida del ritual familiar. “El costumbrismo familiar necesitaba familias, pero algo más. Necesitaba un ritual, necesitaba esto: toda la familia al mismo tiempo mirando la televisión, algo que con la multiplicación de las pantallas desapareció”.

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Maia Jastreblansky intervino: “Si un domingo llueve y estamos todos en casa en familia, hay poco contenido que nos pueda interpelar a todos”. Para Villarruel, la fragmentación es irreversible: “El camino no es una forma, no hay un retroceso en ese camino. No podés quitarle hoy en día a las personas esa solución hiperespecializada”.

Claudio Villarruel afirmó en Infobae a la Tarde que la televisión dejó de tener a la familia como protagonista porque cambió el imaginario social en la Argentina

El golpe económico: ficciones nacionales versus novelas importadas

El panel abordó la crisis de producción nacional y la llegada masiva de contenidos extranjeros. Trapé explicó: “Una producción nacional costaba entre 50 y 70 mil dólares firmar cada episodio, mientras la novela turca del prime time costaba siete mil dólares. Diez novelas turcas al precio de una tira argentina”.

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Paula Guardia Bourdin aportó el punto de vista empresarial: “La relación costo-beneficio, porque a los gerentes de los canales cuando Avenida Brasil les funcionaba tanto como una producción propia, era más negocio esto”. Villarruel recordó: “Nos beneficiamos porque nosotros también exportábamos. En Israel, en Rusia se consumían muchas novelas argentinas”.

La irrupción del on demand y las plataformas globales terminó de modificar la lógica de consumo. “El on demand elimina la negociación, porque si son cuatro integrantes de una familia y cada uno está viendo algo distinto, le pone pausa un rato para comer y después vuelve cada uno a su actividad”, analizó Guardia Bourdin. Villarruel sumó: “La parte de programar sos vos, son ustedes. Ustedes programan y dicen cuándo es o no”.

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Villarruel sostuvo que la televisión masiva de los años 90 y 2000 funcionaba como caja de resonancia de lo que rebotaba del imaginario social (Infobae en Vivo)

La globalización, el algoritmo y la pérdida de identidad local

En la tercera hipótesis, Trapé vinculó el fenómeno de la globalización y la integración de las productoras locales como proveedoras de plataformas internacionales. “La plataforma internacional no está pensando en la familia de Caballito, no está pensando en la referencia costumbrista de Villa Crespo. El público es global. Se pierde un poco el anclaje territorial y se diluye la identidad argenta”, sostuvo.

Villarruel aportó su experiencia en la dirección artística de Telefe y la competencia con Canal Trece: “Ser productor en esa tele era ¡uf! Uno no se daba cuenta”. Sobre el presente, fue tajante: “El algoritmo cagó todo, cagó la creatividad, cagó todo. Los guionistas lo tienen ceñido a una estructura de cómo tiene que armar el guion de cada capítulo para que funcione en la plataforma”.

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Al referirse a los éxitos del pasado, recordó: “Los simuladores me lo trajo Damián, vi eso y casi me muero. Arrancamos con el capítulo cero, el VHS ese”. Y celebró la posibilidad de experimentar: “Era una fantasía lo que vivíamos, pero no nos dábamos cuenta, porque era el uno a uno. Vos en ese momento cobrabas 35 mil pesos y eran 35 mil dólares”.

El productor sostuvo que el algoritmo condiciona la creatividad y que la ficción argentina actual retrata a una mujer soltera, cerca de los cuarenta y sin hijos (Los Simuladores)

El panel repasó juntos una lista de ficciones emblemáticas, desde “Resistiré” hasta “Muñeca brava” y “Ocupas”. Villarruel sentenció: “Obra maestra, Los simuladores. Nunca se vio algo igual”. Sobre el fenómeno del reality, confesó: “Yo fui el culpable de haber traído Gran Hermano a Argentina. No pensé que 26 años después iba a seguir teniendo éxito”.

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El análisis de Villarruel cerró con una mirada sobre la industria y la creatividad: “La creatividad, la industria del entretenimiento siempre va atrás, dos pasos atrás de lo que pasa en la sociedad. Siempre va a estar dos pasos atrás de lo que pasa”.

Para él, la ficción argentina sigue retratando a la sociedad, aunque el espejo ahora sea otro: “La protagonista de hoy es una mujer soltera al borde de los cuarenta sin hijos, que va a terapia. Es literalmente lo que contamos al principio, el censo del 2022”.

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