Teleshow

El mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: “A la rebeldía no se renuncia”

Virginia Mones Ruiz, Viru, publicó un video en las redes sociales de su marido para agradecer todo el cariño que recibieron a lo largo de estos días tristes

Guardar
Google icon

En las redes oficiales del cantante, Viru, su esposa, publicó un mensaje agradeciendo todo el cariño que recibieron estos días (Video: Instagram)

El viernes 5 de junio, Carlos “Indio” Solari murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Lo encontró la cuidadora esa mañana, cerca de las 8, en la pileta climatizada donde solía relajarse. La noche anterior había cenado con su familia y un colaborador. Un ACV hemorrágico le provocó la muerte de forma inmediata, según confirmaron los estudios de autopsia. A una semana de esa noticia, su cuenta oficial volvió a tener actividad: Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru, apareció sentada en un sillón para hablar en primera persona.

Fue la primera vez que Viru tomó la palabra de manera pública tras la muerte del músico con quien compartió 45 años de vida. El video la muestra serena, directa, con el peso de quien acaba de atravesar algo que no tiene nombre fácil. Su mensaje arrancó con una aclaración que resumía el espíritu de todo lo que seguía: “Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”.

PUBLICIDAD

Fue en ese contexto de duelo colectivo y despedida reciente que Viru grabó su mensaje. El agradecimiento fue tan exhaustivo como la lista de quienes estuvieron. Nombró primero a los que aparecieron en el momento más crudo: “Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento”. Luego siguieron los amigos de siempre: “JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre”.

Una mujer, un joven y un hombre calvo con gafas de sol posan sonriendo y bromeando en un sofá oscuro, con un cuadro abstracto de fondo
Indio Solari junto a su esposa Virginia Mones Ruiz y su hijo Bruno Solari comparten un divertido momento de risas y juegos.

Viru también nombró al equipo legal que los acompañó durante los días más exigentes: “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Guione, que nos respaldaron todo el tiempo”. Y reservó un párrafo especial para quienes pusieron el cuerpo en la organización de la despedida pública: “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”.

PUBLICIDAD

El agradecimiento al gobernador Axel Kicillof llegó en términos concretos: “A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”. Luego vino el reconocimiento a los más cercanos por historia y por sangre: “A la familia Solari, a la familia Monas Ruíz, un gran soporte en estos momentos”. Y a quienes acompañaron al Indio durante décadas sobre un escenario: “A su querida y amada banda, a nuestro querido KBK, siempre presentes”.

Hubo también lugar para quienes sostuvieron la logística desde adentro y desde afuera. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús. ¿Qué decirles? Ustedes saben”, dijo Viru, con una frase que reconocía lo que las palabras no alcanzan a cubrir. Y sumó a quienes soportaron el desborde desde la vereda de enfrente: “A nuestros queridos vecinos del bar, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”.

El cierre del mensaje grabado para la cuenta oficial lo reservó para el público. No como formalidad de protocolo, sino como el reconocimiento más cargado de todo el video. “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, dijo Viru.

Retrato de un hombre barbudo con bigote y una mujer sonriente con cabello oscuro y flequillo, ambos miran a la cámara contra un fondo oscuro
La pareja estaba junta hace más de cuarenta años

El video no terminó en agradecimiento sino en convocatoria. Con una frase que llevaba adentro la marca inconfundible del Indio, Viru cerró: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”.

La despedida que precedió a ese mensaje había sido descomunal. Cerca de un millón de personas salieron a las calles desde el momento en que la noticia comenzó a circular. Primero en Parque Leloir, frente a la casa del músico. Después en el Obelisco y en Plaza de Mayo. Finalmente, en el velatorio masivo en el Polideportivo Municipal José María Gatica, en Villa Domínico, Avellaneda, donde la fila de fanáticos se extendió por nueve kilómetros.

Durante el velatorio en Villa Domínico, Viru ya había dado señales de la misma templanza que mostró en el video. Cuando una joven fanática se acercó a las vallas desbordada de llanto, Viru cruzó hacia ella, la tomó de la cara con ambas manos y le habló con calma. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo. Y antes de soltarla, le hizo una promesa: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”. El video de ese momento se replicó miles de veces en redes.

Temas Relacionados

Indio SolariViruVirginia Mones RuizBruno Solari

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eugenia Tobal contó la historia detrás de su foto viral con el Papa Francisco: “Yo estaba rota”

La actriz recordó aquel momento cara a cara con el Sumo Pontífice y cómo influyó directamente en su deseo de convertirse en madre

Eugenia Tobal contó la historia detrás de su foto viral con el Papa Francisco: “Yo estaba rota”

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

A días del debut de la selección argentina, Juan Etchegoyen anunció en Infobae en Vivo que la diva no estará en Dallas ni Kansas siguiendo a la Scaloneta

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

La artista compartió un momento distendido con el conductor argentino en medio de los preparativos para la ceremonia inaugural

El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

La empresaria compartió la adquisición del vehículo valuado en casi USD 400.000 y acompañó la publicación con una frase que dio que hablar

Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

El periodista de 82 años estaba internado en el Sanatorio Mater Dei desde mediados de mayo con un cuadro que mantuvo en vilo a su entorno

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

DEPORTES

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026

Con lágrimas en sus ojos, Ander Herrera se despidió de Boca Juniors con un emotivo discurso

El futbolista de Newell’s Saúl Salcedo protagonizó un trágico accidente: murió una persona

Canadá le rechazó la visa a una figura de Ghana que está acusada de violación: no podrá jugar el primer partido del Mundial

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

TELESHOW

Eugenia Tobal contó la historia detrás de su foto viral con el Papa Francisco: “Yo estaba rota”

Eugenia Tobal contó la historia detrás de su foto viral con el Papa Francisco: “Yo estaba rota”

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

La película “Michael” se acerca a los USD 900 millones y al récord de Bohemian Rhapsody

Las autoridades guatemaltecas reportan el decomiso de arsenal vinculado con alias El Lobo cabecilla del Barrio 18

Autoridades registran 397 emergencias y elevan la alerta por suelos saturados en la temporada de lluvias en Guatemala

La frontera de 363 kilómetros que obliga a Panamá y Costa Rica a trabajar juntos