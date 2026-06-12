En una jornada financiera que protagonizó el debut estelar de SpaceX en Wall Street, volvió a bajar el riesgo país argentino

La presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero y presidente de adquisiciones estratégicas, Bret Johnsen, junto con otros líderes de la compañía, hicieron sonar la campana de apertura para celebrar la salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq.

El desembarco de SpaceX en el mercado bursátil ya forma parte de los grandes hitos de la historia de Wall Street. La compañía fundada por Elon Musk debutó este viernes en el Nasdaq bajo el ticker SPCX.

Aunque el precio inicial de cada acción se fijó en el inicio en 135 dólares, la demanda por estos títulos incrementó su valor en un 19,2%, para cerrar a USD 160,95. De este modo, la capitalización bursátil de la compañía aeroespacial de Elon Musk alcanzó los 2,105 billones de dólares. Durante la rueda las acciones alcanzaron un máximo de 176,52 dólares.

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Elon Musk aseguró que la empresa busca llevar pasajeros en un futuro. “SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas.

La acción de SpaceX

También debutó en la Bolsa de Buenos Aires el Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) emitido por Banco Comafi.​ “En su primer día de negociación, y con menos de dos horas de operatoria, el Cedear de SpaceX (SPCX) alcanzó el puesto 11 entre los Cedear más negociados de la jornada”, informó el ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos).

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Con un volumen negociado ascendió a USD 4,4 millones según la cotización MEP, el Cedear SPCX (que cotiza en una relación de 1:50 respecto de la acción en el Nasdaq) cerró a $4.827,50, mientras que la especie “D” quedó a 3,31 dólares.

La salida a Bolsa de SpaceX le dio un impulso extra a los índices de Wall Street, que subieron en un rango de 0,3% a 0,7%, para volver a arrimarse e sus recientes máximos históricos.

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Con ese clima inversor más optimista en el exterior, los activos argentinos cerraron flojos, aunque en sus precios más altos del año después de la firme ganancia del jueves.

Los bonos soberanos operaron de mayor a menor y tuvieron cierre neutro este viernes, aunque se mantuvieron en torno a sus más altos precios desde que salieron al mercado en 2020, después de que la calificadora Standard & Poor’s Financial Services (S&P) mejoró el rating de los títulos públicos a “B-” desde “CCC+”. Por lo tanto, según esta definición, los títulos de deuda dejaron de ser de “riesgo sustancial”.

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Volvió a bajar el riesgo país

El índice de riesgo país de JP Morgan recortó siete unidades unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos, luego de tocar un piso de 433 enteros por la mañana, un mínimo desde el 1 de mayo de 2018 (431 puntos), ocho años atrás.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un marginal 0,03% a 3.352.157 puntos, tras anotar por la mañana un récord nominal -medido en pesos- en los 3.390.505 puntos.

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Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street se observaron cifras mixtas. Destacó la baja de Telecom (-4,5%).

“Los mercados internacionales cerraron la semana en alza impulsados por la expectativa de un acuerdo entre EE.UU. e Irán, mientras que en Argentina la mejora de la calificación soberana, la desaceleración de la inflación y una exitosa licitación del Tesoro impulsaron a bonos y acciones. Sin embargo, los últimos indicadores de actividad económica mostraron señales mixtas, manteniendo dudas sobre la solidez de la recuperación”, indicó TSA Bursátil.

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“La mejora crediticia tiene un impacto técnico importante porque habilita la entrada de inversores institucionales que antes no podían tomar exposición a créditos en categoría CCC. Esto amplía la base de demanda potencial y refuerza la posibilidad de una reapertura gradual del mercado internacional. En el mercado de pesos, la liquidez del sistema ayudó a la licitación de esta semana. El Tesoro pudo extender plazos y absorber fondos sin señales de estrés. A su vez, la desaceleración inflacionaria alivió la presión sobre las tasas reales y fortaleció la lectura de estabilización nominal”, aportaron los expertos de Puente en su view semanal.

Las acciones argentinas en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

“La deuda argentina sigue rindiendo cerca de 9%, por encima de emisores con la misma calificación como Angola o Kenia (8%) e incluso de créditos peor calificados como Ecuador o El Salvador (6%). El upgrade también suma jugadores al banco: se estima que el capital institucional habilitado podría pasar de USD 150.000-250.000 millones a más de USD 300.000 millones, lo que podría alimentar una nueva ronda de compresión", consideró GMA Capital.

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El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero señaló que “la semana estuvo marcada por tres factores: un breve episodio de volatilidad cambiaria, una mejora de calificación por parte de S&P y una inflación menor a la esperada. El peso enfrentó presiones en un contexto de apreciación de las monedas emergentes, pero el Banco Central reafirmó rápidamente su compromiso con la estabilidad cambiaria mediante una agresiva colocación de instrumentos atados al dólar en torno a los $1.440″.

Para los analistas de IEB, “una inflación que no solo se desacelera; sino que lo hace a una mayor velocidad nos torna más constructivos a la hora de estimar una recuperación en el salario real. Esta dinámica, si se potencia con un cambio de tendencia en el comportamiento de la mora -y el crédito comienza a lentamente recuperarse- debería impactar en el nivel de actividad y en el humor social”.

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Bajó el dólar mayorista

El Banco Central compró USD 50 millones en el mercado de cambios, mientras que las reservas internacionales de la entidad cedieron USD 196 millones, a 47.615 millones de dólares.

En tanto, el dólar mayorista cedió 4,50 pesos o 0,3% a $1.428 para la venta, en una sesión con operaciones por USD 644,1 millones en el segmento de contado. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 12,50 pesos, lejos de la suba de 32,50 pesos registrada en la semana anterior”,aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Sobre el cierre aparecieron mayores ventas y la cotización terminó en $1.428, implicando una caída de 4,50 pesos respecto de ayer y marcando el nivel más bajo de la semana”, comentó , operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público quedó ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, sin variantes respecto del jueves. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.452,55 para la venta y los $1.401,62 para la compra. El dólar blue ganó diez pesos o 0,7% este viernes, a $1.460, para superar al minorista.