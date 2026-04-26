Día Mundial del Pretzel: cinco recetas para disfrutar de este clásico en casa

Este plato popular de la panadería alemana se presta para distintas preparaciones que van desde la merienda hasta el picoteo salado

Pretzels tradicionales y mini pretzels recién horneados con sal gruesa sobre una bandeja, acompañados de cuencos con mostaza, queso crema y salsa de chocolate; harina y manteca al fondo.
Preparar pretzels en casa permite experimentar con texturas y sabores, desde la receta alemana original hasta variantes dulces o rellenas, según la ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Pretzel ofrece una oportunidad para explorar uno de los bocados más emblemáticos de la panadería tradicional. Su forma trenzada y su característico sabor salado lo convirtieron en un favorito tanto en celebraciones callejeras como en reuniones familiares, además de haber sabido adaptarse a diversas variantes alrededor del mundo.

Prepararlos en casa permite experimentar con diferentes texturas y sabores, desde la clásica receta alemana hasta versiones dulces o rellenas. Esta jornada invita a redescubrir el pretzel como una opción versátil para compartir, acompañar una merienda o sorprender en cualquier ocasión especial.

1. Receta de pretzels blandos tradicionales

Un plato blanco con varios pretzels blandos de corteza dorada y sal gruesa. Hay recipientes pequeños de mostaza y mantequilla derretida en una mesa de madera clara.
Los pretzels blandos tradicionales tienen una masa esponjosa, se hierven en agua con bicarbonato y se hornean hasta que la corteza queda dorada y crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una masa de pan esponjosa, formada en su característica silueta, hervida brevemente en agua con bicarbonato y luego horneada hasta que la corteza queda dorada y crocante por fuera, suave por dentro.

Tiempo de preparación

  • Total: 2 horas
  • Preparación: 30 minutos
  • Leudado: 1 hora
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de harina 000
  2. 10 gr de sal fina
  3. 7 gr de levadura seca
  4. 1 cda de azúcar
  5. 300 ml de agua tibia
  6. 50 gr de manteca derretida
  7. 2 cdas de bicarbonato de sodio (para hervir)
  8. Sal gruesa para espolvorear

Cómo hacer pretzels blandos, paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejar reposar 10 minutos.
  2. En un bol, mezclar la harina y la sal. Incorporar la manteca y la mezcla de levadura.
  3. Amasar hasta lograr una masa suave. Tapar y dejar leudar 1 hora.
  4. Dividir en 8 porciones. Formar tiras y dar forma de pretzel.
  5. Hervir 2 litros de agua con el bicarbonato. Sumar los pretzels, uno por uno, durante 30 segundos. Retirar y colocar en placa aceitada.
  6. Espolvorear con sal gruesa.
  7. Hornear a 200 °C por 15 a 20 minutos, hasta dorar.
  8. Servir calientes, con mostaza o manteca derretida.

2. Receta de pretzels duros caseros

Vista aérea de una bandeja con numerosos pretzels pequeños y dorados sobre papel de hornear, junto a un cuenco gris lleno de sal gruesa.
Los pretzels duros caseros son pequeños, crocantes y perfectos para picar, se hornean hasta que quedan bien secos y crujientes, ideales para guardar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pretzels son pequeños, crocantes y perfectos para picar. Se hornean hasta que quedan bien secos y crujientes.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora 30 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Leudado: 30 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  1. 300 gr de harina 000
  2. 5 gr de sal fina
  3. 4 gr de levadura seca
  4. 1 cda de azúcar
  5. 180 ml de agua tibia
  6. 30 gr de manteca derretida
  7. 1 cda de bicarbonato de sodio
  8. Sal gruesa

Cómo hacer pretzels duros, paso a paso

  1. Mezclar la levadura con el azúcar y el agua tibia. Esperar 10 minutos.
  2. Unir la harina con la sal, agregar la manteca y la mezcla de levadura.
  3. Amasar y dejar leudar 30 minutos.
  4. Estirar la masa en tiras finas, formar mini pretzels o bastoncitos.
  5. Hervir brevemente en agua con bicarbonato.
  6. Secar y acomodar en placa.
  7. Hornear a 160 °C por 35-40 minutos, hasta que estén bien secos y dorados.
  8. Enfriar completamente antes de guardar.

3. Receta de pretzel sin TACC

Un pretzel grande y dorado con corteza brillante y sal gruesa visible, reposa sobre una tabla rústica de madera con un fondo claro y difuso.
La receta del pretzel sin TACC utiliza premezcla sin gluten, levadura seca sin gluten, manteca y sal gruesa apta para celíacos, conservando el sabor original (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pretzel sin TACC es una versión apta para celíacos del clásico pan trenzado, elaborado con premezcla para panadería libre de gluten, hervido en agua con bicarbonato y horneado para lograr una corteza dorada y salada.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora 45 minutos
  • Preparación: 30 minutos
  • Leudado: 1 hora
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de premezcla sin TACC para panificados
  2. 10 gr de sal fina
  3. 10 gr de azúcar
  4. 10 gr de levadura seca sin gluten
  5. 350 ml de agua tibia
  6. 40 gr de manteca derretida
  7. 2 cdas de bicarbonato de sodio
  8. Sal gruesa apta para celíacos

Cómo hacer Pretzel sin TACC, paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Esperar 10 minutos.
  2. Mezclar la premezcla sin TACC con la sal en un bol.
  3. Agregar la manteca derretida y la mezcla de levadura. Unir hasta formar una masa suave.
  4. Tapar y dejar leudar en lugar tibio por 1 hora.
  5. Dividir la masa en 8 porciones y formar tiras largas, luego dar forma de pretzel.
  6. Hervir 2 litros de agua con el bicarbonato. Sumar los pretzels uno por uno, durante 30 segundos. Retirar y acomodar en placa aceitada.
  7. Espolvorear con sal gruesa.
  8. Hornear a 200 °C por 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados.
  9. Dejar entibiar antes de servir.

4. Receta de pretzels con queso y hierbas

Varios pretzels dorados cubiertos con queso derretido y hierbas secas, presentados en una bandeja de cerámica con un cuenco de queso rallado.
Los pretzels con queso y hierbas combinan harina, queso rallado, hierbas secas y manteca, logrando una variedad sabrosa para sorprender a los invitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una variedad de sabor, con queso rallado y mix de hierbas, ideal para sorprender.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora 50 minutos
  • Preparación: 30 minutos
  • Leudado: 1 hora
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de harina 000
  2. 10 gr de sal fina
  3. 7 gr de levadura seca
  4. 1 cda de azúcar
  5. 300 ml de agua tibia
  6. 50 gr de manteca derretida
  7. 80 gr de queso rallado (tipo reggianito o pategrás)
  8. 2 cdas de hierbas secas (orégano, tomillo, romero)
  9. 2 cdas de bicarbonato de sodio
  10. Sal gruesa

Cómo hacer pretzels con queso y hierbas, paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Reposar 10 minutos.
  2. Mezclar la harina, sal, hierbas y queso rallado. Agregar la manteca y la mezcla de levadura.
  3. Amasar, leudar 1 hora.
  4. Dividir en porciones, formar pretzels.
  5. Hervir en agua con bicarbonato 30 segundos.
  6. Acomodar en placa, espolvorear más queso y hierbas.
  7. Hornear a 200 °C por 15-20 minutos.
  8. Servir tibios.

5. Receta de pretzels dulces con canela y azúcar

Pila de pretzels de azúcar y canela en plato blanco, con bowls de salsa de chocolate y dulce de leche. Fondo difuso y cálido.
Los pretzels dulces con canela y azúcar son ideales para la merienda, se pincelan con manteca y se rebozan en una mezcla de azúcar y canela al salir del horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión dulce, con manteca, azúcar y canela, perfecta para la merienda.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora 50 minutos
  • Preparación: 30 minutos
  • Leudado: 1 hora
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de harina 000
  2. 10 gr de sal fina
  3. 7 gr de levadura seca
  4. 1 cda de azúcar
  5. 300 ml de agua tibia
  6. 50 gr de manteca derretida
  7. 2 cdas de bicarbonato de sodio
  8. 50 gr de manteca derretida extra
  9. 100 gr de azúcar
  10. 1 cda de canela en polvo

Cómo hacer pretzels dulces con canela y azúcar, paso a paso

  1. Preparar la masa igual que la receta clásica: mezclar, amasar, leudar 1 hora.
  2. Formar pretzels, hervir en agua con bicarbonato 30 segundos.
  3. Hornear a 200 °C 15-20 minutos.
  4. Apenas salen, pincelar con manteca extra.
  5. Mezclar azúcar y canela; rebozar los pretzels tibios.
  6. Servir con salsa de chocolate o dulce de leche.

