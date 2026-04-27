Más de 9 mil denuncias por violencia sexual en Honduras impulsan acciones urgentes para proteger a la niñez

Según un informe oficial, entre 2024 y 2025 se han registrado un promedio de 9,523 denuncias por violencia sexual en Honduras. De este total, el 38% corresponde a casos en los que las víctimas son niñas, niños y adolescentes .(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un informe oficial, entre 2024 y 2025 se han registrado un promedio de 9,523 denuncias por violencia sexual en Honduras. De este total, el 38% corresponde a casos en los que las víctimas son niñas, niños y adolescentes (NNA), una cifra que revela la urgencia de respuestas más efectivas por parte del Estado.

La información publicada por el Comité Asesor Técnico Interorganizacional contra el Abuso Sexual motivó una reunión estratégica impulsada por la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional.

Al encuentro asistieron los representantes de Casa Alianza y Plan Internacional quienes forman parte junto a otras 9 organizaciones nacionales e internacionales de dicho comité. Estas entidades, días antes, ya se habían reunido con el Fiscal General de la República con el fin de articular acciones que fortalezcan el sistema de atención y protección para las víctimas. En Honduras, se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos.

Organizaciones de sociedad civil como Casa Alianza, abogan por una protección más acertiva para la niñez (cortesía: COIPRODEN)

Durante la jornada, se reiteró la frecuencia de las acusaciones: en Honduras, se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos. Este dato evidencia la necesidad de mecanismos más ágiles y especializados para atender estos casos.

Evitar revictimización

Uno de los temas destacados fue la urgencia de ampliar y fortalecer el uso de las Cámaras Gesell en el país. Estas salas permiten que niñas, niños y adolescentes brinden su testimonio en un entorno seguro y adaptado, lo que evita la repetición de su relato ante diferentes operadores de justicia y disminuye la revictimización.

La Cámara Gesell es la herramienta clave para que las víctimas hablen sin miedo y sin ser revictimizadas. (cortesía: COIPRODEN)

Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza Honduras, resaltó la relevancia de humanizar la atención a las víctimas dentro del sistema judicial: “Las Cámaras Gesell son clave para garantizar una atención digna y centrada en la protección de sus derechos”.

La implementación de estas cámaras en Honduras es un avance vital hacia un sistema más humano.

Por su parte, Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la red de instituciones Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), instó a asignar mayores recursos para asegurar la protección integral de la niñez. “Es fundamental que el Estado priorice el presupuesto para asegurar mecanismos eficaces como las Cámaras Gesell y procesos de justicia que realmente protejan a las víctimas”, afirmó.

El uso de la Cámara Gesell es un compromiso irrenunciable con los derechos humanos en Honduras. (cortesía: COIPRODEN)

Las organizaciones representadas en la reunión consideraron que la articulación interinstitucional constituye un paso relevante para enfrentar el abuso sexual infantil, pero recordaron que se requieren esfuerzos continuos, voluntad política y recursos adecuados para producir cambios estructurales. La articulación interinstitucional constituye un paso relevante para enfrentar el abuso sexual infantil.

Frenar Abusos

Las cifras oficiales del Ministerio Público muestran la magnitud del problema: en 2024, se reportaron 2.137 denuncias por abuso sexual infantil. En 2025, la tendencia al alza continúa, con cientos de nuevos casos ingresados al sistema de justicia, lo que refleja un patrón persistente de violencia contra la niñez y adolescencia. Cada cinco horas se denuncia un caso de abuso sexual infantil en Honduras, según el Comité Asesor Técnico Interinstitucional; este dato revela la sobrecarga del sistema de atención y justicia.

En este contexto, especialistas y organizaciones coinciden en que fortalecer las Cámaras Gesell, incrementar el presupuesto y mejorar la coordinación institucional es indispensable para evitar la revictimización y garantizar una respuesta efectiva del Estado ante la violencia contra la niñez hondureña.