“El blooper del año”: el absurdo error de un arquero en Europa que le regaló el gol a su rival

Ocurrió en un partido de la Cuarta División

El portero turco Bora Göymen protagonizó uno de los errores más comentados de la temporada en el fútbol turco: un fallo que permitió un gol absurdo en el minuto 9 del partido de ida de los playoffs de la TFF 3. Lig, la cuarta división de Turquía, y que las redes sociales no tardaron en catalogar como candidato al “blooper del año”. Su equipo, el Eskişehirspor, visitaba al Balıkesirspor en el Estadio Balıkesir Atatürk con la intención de llevarse un resultado favorable para la vuelta. Lo que ocurrió en los primeros minutos dejó sin palabras a propios y extraños.

Todo comenzó con un despeje largo desde la defensa del Balıkesirspor. El balón viajó desde el centro del campo hacia el área visitante sin aparente peligro. Göymen salió a interceptarlo, pero el bote de la pelota lo desorientó por completo: el arquero de 24 años calculó mal la trayectoria y creyó, por un instante, que el esférico había pasado por encima de él. Mientras giraba en busca del balón en estado de pánico, este rebotó en su propia espalda y quedó servido frente a la portería vacía. Ahmet Necat Aydın no tuvo más que empujar el balón para poner el 1-0.

El video de la jugada se propagó de inmediato en redes sociales. Miles de usuarios compartieron la secuencia, atraídos por la rareza de una acción en la que el portero, en esencia, fue autor de su propio gol sin tocar el balón de forma intencional. “En Turquía tenemos el blooper del año. Increíble lo del arquero”, escribió la cuenta de X (antes Twitter) de Sudanalytics. Y se multiplicaron los comentarios.

“Increíble que el muchacho celebre ese gol deslizándose sobre las rodillas y haciendo pistolas con las manos... Viejo, la empujaste”, se burló del autor del gol un usuario. “¿En qué estaba pensando el arquero?“, sumó otro.

El impacto del gol no se limitó al marcador. El Eskişehirspor, que según el medio local İstikbal Gazetesi “había comenzado los partidos de manera equilibrada durante toda la temporada”, no logró reponerse del golpe anímico. Apenas cinco minutos después, en el 14, Akın Arıcan anotó el segundo tanto para el Balıkesirspor y el marcador reflejó un 2-0 que nadie en el bando visitante esperaba. Göymen acumuló así dos tantos en contra en apenas un cuarto de hora, una cifra que İstikbal Gazetesi describió como “el peor inicio de temporada” para el equipo rojinegro.

La segunda mitad ofreció algo de alivio para el Eskişehirspor. Al minuto 65, Tatli recortó distancias con el 2-1 y devolvió a su equipo ciertas posibilidades de revertir la eliminatoria. El partido de vuelta se disputará el martes 28 de abril en el estadio local del conjunto de Eskişehir, donde el equipo necesitará al menos dos goles de diferencia para avanzar a la siguiente fase. El ganador de la serie se medirá con Karsiyaka o Ayvalikgucu en la segunda ronda de los playoffs.

Para Göymen, la jornada quedará marcada en su carrera. Más allá del resultado deportivo, la jugada trascendió las fronteras de la cuarta división turca y alcanzó audiencias globales gracias a la velocidad con que los videos se propagan en plataformas digitales. Un balón largo, un bote traicionero y una espalda en el lugar equivocado bastaron para convertir un partido de liga menor en tendencia mundial.