Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs (Fotobaires)

La penúltima fecha del Torneo Apertura 2026 está a punto de culminar y el rumbo de los clasificados a los octavos de final comienza a quedar marcado. Mientras algunos equipos ya sacaron su boleto a los playoffs, además de pelear por las primeras ubicaciones de la Tabla Anual que brinda un título, ambas zonas tienen a varios cuadros peleando por un lugar en los puestos de clasificación a la fase final.

Este domingo, la programación ofreció el clásico de Mendoza en el que Independiente Rivadavia se despachó con una goleada por 5-1 ante Gimnasia de Mendoza y aseguró el pase octavos como líder. Más tarde, Newell’s igualó 1-1 con Instituto, que no aprovechó la ocasión para meterse en zona de playoff.

Al unísono, Gimnasia y Esgrima La Plata logró un triunfazo por 1 a 0 ante Belgrano en Córdoba y se ilusiona, ya que escaló al sexto lugar. En tanto, en el último turno, Atlético Tucumán y Banfield empataron 1 a 1 en un duelo entre equipos que pelean por los últimos lugares.

Este lunes, la fecha concluirá con dos encuentros: Vélez contra Unión a las 18:45 y Huracán recibirá a Argentinos Juniors a las 21:00.

Estos serían los cruces del playoff en el Torneo Apertura

Así está el cuadro playoffs del Torneo Apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes vs. Barracas Central

Argentinos vs. Lanús

River Plate vs. Independiente

Vélez vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Unión

Talleres vs. Belgrano

Boca Juniors vs. Huracán

Rosario Central vs. San Lorenzo

La fecha se abrió el día jueves con la goleada de Boca Juniors por 4-0 sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela. El Xeneize de Claudio Úbeda, además de que se aseguró un lugar en los playoffs, escaló hasta el segundo lugar de la Zona A con 27 unidades.

El viernes inició con la sorpresiva victoria de Deportivo Riestra ante Independiente en el estadio Guillermo Laza, ya que el Malevo no había ganado en sus 14 presentaciones anteriores. En contraposición, el Rojo deberá jugarse su clasificación a la siguiente instancia ante San Lorenzo como visitante.

Rosario Central se impuso 2-1 ante el colista Estudiantes de Río Cuarto y aseguró su lugar en octavos de final. Además, Lanús no pudo con Central Córdoba en el Sur e igualó sin goles, pero el punto le sirvió para clasificar. En tanto que en Vicente López, San Lorenzo obtuvo un triunfo vital ante Platense que lo deja muy cerca de lograr el objetivo. Por su parte, Racing repartió puntos con Barracas Central en Avellaneda y se complicó.

El sábado, la agenda se abrió con el choque sin goles entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. La igualdad en UNO le permitió al Pincha quedar como único puntero de la Zona A, pero podría perder el liderazgo en esta jornada si Vélez gana. Luego, Sarmiento venció 1-0 a Tigre en Junín y sueña con alcanzar los playoffs. La jornada sabatina se cerró en el Estadio Monumental con el triunfo 3-1 de River Plate ante Aldosivi de Mar del Plata.

TODOS LOS GOLES DE LA FECHA 16

Jueves 23 de abril

Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors

Viernes 24 de abril

Deportivo Riestra 2-0 Independiente

Lanús 0-0 Central Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Rosario Central

Racing 1-1 Barracas Central

Platense 0-1 San Lorenzo

Sábado 25 de abril

Estudiantes de La Plata 0-0 Talleres de Córdoba

Sarmiento 1-0 Tigre

River Plate 3-1 Aldosivi

Domingo 26 de abril

Independiente Rivadavia de Mendoza 5-1 Gimnasia de Mendoza

Belgrano de Córdoba 0-1 Gimnasia y Esgrima La Plata

Newell´s 1-1 Instituto de Córdoba

Atlético Tucumán 1-1 Banfield

Lunes 27 de abril

18.45: Vélez - Unión

21.00: Huracán - Argentinos Juniors

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL