Tendencias

Un estudio revela por qué la cooperación en grupos se debilita con el tiempo incluso cuando todo funciona bien

Una investigación publicada en la revista Nature muestra que el desgaste motivacional y la pérdida de compromiso compartido erosionan la colaboración, aun cuando se mantienen incentivos y condiciones favorables

Guardar
Ilustración digital de figuras humanas interconectadas por lazos de colores azul, naranja y verde que se deshilachan y se dispersan en fragmentos hacia la derecha, sobre un fondo neutro.
El estudio en Sierra Leona revela que la erosión motivacional, y no los factores materiales, debilita la solidaridad en proyectos grupales exitosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de cinco años realizado en Sierra Leona y publicado por la revista científica Nature aporta nuevos datos sobre cómo la cooperación en grupos disminuye gradualmente incluso en contextos favorables. Los investigadores señalan que la erosión motivacional, y no los incentivos materiales, es el motor del debilitamiento de la solidaridad en proyectos colectivos exitosos.

El fenómeno de la pérdida de unidad grupal, incluso en equipos o comunidades donde las condiciones materiales resultan propicias, fue objeto de especulación, pero pocas veces se había documentado tan minuciosamente. La investigación analizó a 7.108 prestatarios reunidos en 1.589 grupos pertenecientes a la institución de microfinanzas BRAC Sierra Leone, célebre por su reconocimiento internacional y local en el apoyo al microcrédito en África Occidental.

Para comprender las dinámicas internas de estos colectivos, se estudiaron datos de pagos a lo largo de varios años y se realizaron entrevistas en profundidad, llegando a un conjunto de 47.931 pagos individuales y 73 testimonios directos.

Ilustración digital con figuras humanas unidas por lazos de colores que se deshilachan y desvanecen hacia la derecha, con texturas superpuestas y fondo neutro.
El análisis abarcó a 7.108 prestatarios de 1.589 grupos de microcrédito BRAC, utilizando datos de 47.931 pagos y 73 testimonios directos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un patrón recurrente emerge: al comenzar cada ciclo de préstamo grupal, los niveles de colaboración y compromiso se disparan. Sin embargo, conforme avanzan los meses y aunque los incentivos económicos y las normas comunitarias permanecen estables, estos niveles caen.

El equipo de investigación de la revista científica Nature observa lo siguiente: “Las tasas de cooperación son inicialmente altas, pero disminuyen de manera constante debido a una menor motivación y esfuerzo de los miembros”.

La clave de este proceso es que, si bien los estímulos económicos se mantienen y el grupo no sufre cambios estructurales, el interés y la confianza entre los participantes se desgastan progresivamente.

Una imagen partida: a la izquierda, personas sonriendo y uniendo manos en círculo con luz cálida; a la derecha, el mismo grupo está disperso y distante con luz fría.
La investigación publicada en Nature demuestra que la cooperación grupal cae de forma constante pese a la estabilidad de incentivos económicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras formalizarse la renovación de las responsabilidades al cierre de cada préstamo, la cooperación experimenta un pequeño repunte: es lo que los investigadores describen como un ciclo de descenso y recuperación puntual.

No obstante, el descenso es cada vez más brusco a medida que se repiten los ciclos, evidenciando el predominio de factores de naturaleza psicológica y no material.

Motivación colectiva y desencanto progresivo

A partir del análisis de los datos, se destaca que la principal razón para la pérdida de apoyo no es el fracaso económico, sino el desgaste emocional y la fragmentación del compromiso compartido.

Muchas de las entrevistas realizadas muestran cómo la confianza, inicialmente sólida, se va diluyendo y el vínculo se torna cada vez más débil, manifestándose en una menor implicación de los miembros.

El agotamiento psicológico incrementa la fragilidad del compromiso grupal, sobre todo cuando los recordatorios formales pierden efectividad, dejando paso a la fatiga y la rutina.

Intereses individuales y debilitamiento de la solidaridad interna

Mesa de trabajo con varias personas. En primer plano, manos interactúan con una tablet y papeles; al fondo, tres personas se concentran en laptops y documentos.
El desgaste emocional y la pérdida de confianza explican la disminución en el apoyo mutuo dentro de los grupos analizados en África Occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que el interés individual no flaquea: los miembros siguen cumpliendo con sus cuotas personales. Lo que sí se quiebra aceleradamente es la disposición al apoyo mutuo, ese voluntariado informal de cubrir la cuota ajena ante una emergencia.

Dicha tendencia genera un declive pronunciado en la solidaridad interna del grupo y minora los niveles de colaboración general a lo largo de cada ciclo colectivo. Incluso cuando las condiciones externas no se alteran, la disposición a trabajar por el bien común no se mantiene automáticamente, ni mucho menos se halla garantizada.

El testimonio de uno de los participantes ilustra esta dinámica: “Al principio todos estamos emocionados y nos ayudamos mucho, pero con el tiempo cada quien piensa más en sí mismo y menos en los demás”.

Lecciones para la gestión de grupos y organizaciones diversas

Ilustración de cuatro etapas de figuras humanas interconectadas en una red, mostrando una progresión de estructura sólida y colorida a fragmentada y reensamblada.
El estudio sugiere que la cohesión grupal exige refuerzos periódicos del sentido de pertenencia y liderazgo para evitar la fragmentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nature sostiene en sus hallazgos que la cooperación grupal dista de ser un estado permanente: requiere intervenciones explícitas, liderazgo eficaz y recordatorios regulares para evitar el desgaste.

Esta conclusión desafía la presunción de que la cooperación colectiva se mantiene indefinidamente en contextos materiales favorables, y ofrece herramientas conceptuales para encarar problemas en empresas, ONG y comunidades que dependen del trabajo en equipo.

Los datos obtenidos en Sierra Leona muestran que, sin renovaciones explícitas del compromiso, incluso los incentivos fuertes pueden perder su efecto en poco tiempo.

Un grupo de personas de pie en un fondo gris minimalista, conectadas por cuerdas rojas brillantes que parecen romperse y desintegrarse en partículas.
Nature concluye que intervenciones explícitas y estrategias operativas permiten sostener ciclos de colaboración duraderos en equipos, empresas y organizaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el ritmo de desgaste y recuperación es indispensable para diseñar estrategias operativas que favorezcan ciclos de colaboración más sostenidos, y para reforzar proyectos orientados a objetivos sociales, económicos o humanitarios.

La investigación sugiere que una cooperación duradera exige no sólo el diseño de incentivos materiales y económicos adecuados, sino, muy especialmente, el refuerzo periódico del sentido de pertenencia y de las responsabilidades compartidas.

Así, la motivación y la cohesión podrán sobrevivir al paso del tiempo, armando equipos más resistentes a la fatiga y a la fragmentación espontánea.

Temas Relacionados

Cooperación GrupalSierra LeonaMotivación ColectivaPsicología SocialNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un perro con pelaje rojizo sorprende a científicos: qué revela el estudio de su genética

Investigadores analizaron sus características. Por qué aportan pistas para una crianza responsable y la conservación de la diversidad de los canes

Un perro con pelaje rojizo sorprende a científicos: qué revela el estudio de su genética

La tendencia que une tradición y modernidad: el cactus San Pedro se impone en los espacios interiores

Más personas apuestan por incorporarlo a la decoración, atraídas tanto por su estética vertical como por su reputación de protector espiritual y símbolo cultural en el hogar

La tendencia que une tradición y modernidad: el cactus San Pedro se impone en los espacios interiores

Las 12 montañas rusas más altas y peligrosas del mundo

Desde Estados Unidos hasta Japón y España, los juegos más extremos sorprenden con caídas vertiginosas y velocidades impactantes, convirtiéndose en el sueño y pesadilla de los más arriesgados

Las 12 montañas rusas más altas y peligrosas del mundo

10 vinos blancos para acompañar platos de otoño y disfrutar en cualquier época del año

La evolución permitió una gran diversidad de calidades y estilos, permitiendo que acompañen tanto mariscos y carnes como guisos y otras y preparaciones

10 vinos blancos para acompañar platos de otoño y disfrutar en cualquier época del año

La MaraTANA 2026 convocó a miles de corredores y familias en Buenos Aires: todos los ganadores

La cuarta edición ofreció una verdadera fiesta que unió deporte, cultura y solidaridad. Los mejores tiempos de las carreras y las historias familiares de una jornada que integró a toda la comunidad ítalo-argentina

La MaraTANA 2026 convocó a miles de corredores y familias en Buenos Aires: todos los ganadores
DEPORTES
El posteo de Messi en medio del partido del UE Cornellà, el club que compró: “!Vamos!”

El posteo de Messi en medio del partido del UE Cornellà, el club que compró: “!Vamos!”

Psicología, ciencia y mentalidad ganadora: los pilares que construyeron el regreso del Coventry City a la Premier League

“¿Merezco estar aquí?”: cómo Lando Norris lidió con la salud mental para conseguir el campeonato de la Fórmula 1

Historia pura: las joyas que estuvieron exhibidas durante la histórica presentación de Colapinto en Buenos Aires

El ataque de furia de Esteban Andrada en España: el video con la impactante trompada que le pegó a un rival tras su expulsión

TELESHOW
Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino, a los 82 años

Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

La intimidad desconocida de Florencia Peña: un desayuno lleno de risas y cariño con su madre y su hermana

INFOBAE AMÉRICA

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

Valeria Castro: “Estoy orgullosa de haber puesto un límite a lo que el capitalismo exige”

A 120 años del milagro de la Virgen Dolorosa: la imagen que “parpadeó” y conmocionó Ecuador

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

República Dominicana inaugura circuito vial de 49,2 km en Bajo Yuna