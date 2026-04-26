Un estudio revela por qué la cooperación en grupos se debilita con el tiempo incluso cuando todo funciona bien

El estudio en Sierra Leona revela que la erosión motivacional, y no los factores materiales, debilita la solidaridad en proyectos grupales exitosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de cinco años realizado en Sierra Leona y publicado por la revista científica Nature aporta nuevos datos sobre cómo la cooperación en grupos disminuye gradualmente incluso en contextos favorables. Los investigadores señalan que la erosión motivacional, y no los incentivos materiales, es el motor del debilitamiento de la solidaridad en proyectos colectivos exitosos.

El fenómeno de la pérdida de unidad grupal, incluso en equipos o comunidades donde las condiciones materiales resultan propicias, fue objeto de especulación, pero pocas veces se había documentado tan minuciosamente. La investigación analizó a 7.108 prestatarios reunidos en 1.589 grupos pertenecientes a la institución de microfinanzas BRAC Sierra Leone, célebre por su reconocimiento internacional y local en el apoyo al microcrédito en África Occidental.

Para comprender las dinámicas internas de estos colectivos, se estudiaron datos de pagos a lo largo de varios años y se realizaron entrevistas en profundidad, llegando a un conjunto de 47.931 pagos individuales y 73 testimonios directos.

El análisis abarcó a 7.108 prestatarios de 1.589 grupos de microcrédito BRAC, utilizando datos de 47.931 pagos y 73 testimonios directos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un patrón recurrente emerge: al comenzar cada ciclo de préstamo grupal, los niveles de colaboración y compromiso se disparan. Sin embargo, conforme avanzan los meses y aunque los incentivos económicos y las normas comunitarias permanecen estables, estos niveles caen.

El equipo de investigación de la revista científica Nature observa lo siguiente: “Las tasas de cooperación son inicialmente altas, pero disminuyen de manera constante debido a una menor motivación y esfuerzo de los miembros”.

La clave de este proceso es que, si bien los estímulos económicos se mantienen y el grupo no sufre cambios estructurales, el interés y la confianza entre los participantes se desgastan progresivamente.

La investigación publicada en Nature demuestra que la cooperación grupal cae de forma constante pese a la estabilidad de incentivos económicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras formalizarse la renovación de las responsabilidades al cierre de cada préstamo, la cooperación experimenta un pequeño repunte: es lo que los investigadores describen como un ciclo de descenso y recuperación puntual.

No obstante, el descenso es cada vez más brusco a medida que se repiten los ciclos, evidenciando el predominio de factores de naturaleza psicológica y no material.

Motivación colectiva y desencanto progresivo

A partir del análisis de los datos, se destaca que la principal razón para la pérdida de apoyo no es el fracaso económico, sino el desgaste emocional y la fragmentación del compromiso compartido.

Muchas de las entrevistas realizadas muestran cómo la confianza, inicialmente sólida, se va diluyendo y el vínculo se torna cada vez más débil, manifestándose en una menor implicación de los miembros.

El agotamiento psicológico incrementa la fragilidad del compromiso grupal, sobre todo cuando los recordatorios formales pierden efectividad, dejando paso a la fatiga y la rutina.

Intereses individuales y debilitamiento de la solidaridad interna

El desgaste emocional y la pérdida de confianza explican la disminución en el apoyo mutuo dentro de los grupos analizados en África Occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que el interés individual no flaquea: los miembros siguen cumpliendo con sus cuotas personales. Lo que sí se quiebra aceleradamente es la disposición al apoyo mutuo, ese voluntariado informal de cubrir la cuota ajena ante una emergencia.

Dicha tendencia genera un declive pronunciado en la solidaridad interna del grupo y minora los niveles de colaboración general a lo largo de cada ciclo colectivo. Incluso cuando las condiciones externas no se alteran, la disposición a trabajar por el bien común no se mantiene automáticamente, ni mucho menos se halla garantizada.

El testimonio de uno de los participantes ilustra esta dinámica: “Al principio todos estamos emocionados y nos ayudamos mucho, pero con el tiempo cada quien piensa más en sí mismo y menos en los demás”.

Lecciones para la gestión de grupos y organizaciones diversas

El estudio sugiere que la cohesión grupal exige refuerzos periódicos del sentido de pertenencia y liderazgo para evitar la fragmentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nature sostiene en sus hallazgos que la cooperación grupal dista de ser un estado permanente: requiere intervenciones explícitas, liderazgo eficaz y recordatorios regulares para evitar el desgaste.

Esta conclusión desafía la presunción de que la cooperación colectiva se mantiene indefinidamente en contextos materiales favorables, y ofrece herramientas conceptuales para encarar problemas en empresas, ONG y comunidades que dependen del trabajo en equipo.

Los datos obtenidos en Sierra Leona muestran que, sin renovaciones explícitas del compromiso, incluso los incentivos fuertes pueden perder su efecto en poco tiempo.

Nature concluye que intervenciones explícitas y estrategias operativas permiten sostener ciclos de colaboración duraderos en equipos, empresas y organizaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el ritmo de desgaste y recuperación es indispensable para diseñar estrategias operativas que favorezcan ciclos de colaboración más sostenidos, y para reforzar proyectos orientados a objetivos sociales, económicos o humanitarios.

La investigación sugiere que una cooperación duradera exige no sólo el diseño de incentivos materiales y económicos adecuados, sino, muy especialmente, el refuerzo periódico del sentido de pertenencia y de las responsabilidades compartidas.

Así, la motivación y la cohesión podrán sobrevivir al paso del tiempo, armando equipos más resistentes a la fatiga y a la fragmentación espontánea.