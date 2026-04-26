Las 12 montañas rusas más altas y peligrosas del mundo

Las montañas rusas más altas y peligrosas del mundo representan el avance de la ingeniería y la pasión por la adrenalina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascinación global por las montañas rusas más altas y peligrosas impulsa una carrera constante entre los principales parques de diversiones, que buscan superar récords de altura, velocidad y sensaciones extremas. Cada año, estos colosos desafían los límites de la ingeniería y la valentía de los visitantes.

Las montañas rusas consideradas las más altas y peligrosas del mundo se encuentran en países como Estados Unidos, España, Japón y Australia. Estas atracciones destacan por superar los 100 metros de altura, velocidades de hasta 206 kilómetros por hora, inversiones controladas, fuerzas gravitacionales elevadas y lanzamientos hidráulicos o magnéticos.

Montañas rusas más altas y extremas del mundo

1. Kingda Ka (Six Flags Great Adventure, Estados Unidos)

Kingda Ka, Estados Unidos

Situada en Nueva Jersey, Kingda Ka ostenta el récord mundial, con 139 metros de altura y un sistema hidráulico que acelera de 0 a 206 kilómetros por hora en 3,5 segundos. El recorrido incluye una caída de 127 metros, siendo señalada como una de las más temidas.

2. Red Force (Ferrari Land, España)

La imponente montaña rusa Red Force en Ferrari Land, Cataluña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta montaña rusa, ubicada en Cataluña, es la más alta de Europa con 112 metros. Con un lanzamiento magnético, lleva a los pasajeros a 180 kilómetros por hora en solo cinco segundos y ofrece una experiencia visual inspirada en la Fórmula 1.

3. Eejanaika (Fuji-Q Highland, Japón)

Los pasajeros de Eejanaika gritan de emoción mientras sus asientos giran libremente, experimentando la desorientación y la adrenalina a 75 metros de altura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eejanaika permite a los visitantes experimentar asientos que giran completamente, generando desorientación y adrenalina. Llega a 75 metros de altura y logra 126 kilómetros por hora, siendo una de las pocas montañas rusas de giro libre en cuatro dimensiones del mundo.

4. Shambhala: Expedición al Himalaya (España)

La imponente montaña rusa Shambhal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shambhala se clasifica como una montaña rusa de gran altura y velocidad. Alcanza 76 metros, registra una velocidad máxima de 134 kilómetros por hora y provoca hasta 3,8 veces la fuerza gravitacional en los pasajeros.

5. Tower of Terror II (Dreamworld, Australia)

La Tower of Terror II en Dreamworld, Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta atracción comienza en un túnel subterráneo y dispara el vehículo en reversa, alcanzando 161 kilómetros por hora y ascendiendo a 115 metros en segundos. Su diseño combina velocidad y la sensación de caída libre.

6. Top Thrill Dragster (Cedar Point, Estados Unidos)

La montaña rusa Top Thrill Dragster de Cedar Point, Ohio, conocida por sus más de 120 metros de altura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque actualmente está en proceso de reacondicionamiento, Top Thrill Dragster destacó por superar los 120 metros e incorporar lanzamientos de aceleración intensa, marcando una era entre los aficionados en Ohio.

7. Superman: Escape from Krypton (Six Flags Magic Mountain, Estados Unidos)

Los pasajeros experimentan la emoción de Superman (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este parque de diversiones de California, el recorrido inicia con un lanzamiento en reversa a 160 kilómetros por hora, antes de alcanzar el punto más alto y caer.

8. Batman: The Ride (Estados Unidos)

La icónica montaña rusa Batman: The Ride en Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta montaña rusa en Texas utiliza un diseño de giro libre en cuatro dimensiones, permitiendo que los asientos roten durante el trayecto. Supera 32 metros y alcanza 61 kilómetros por hora, combinando inversión y rotación.

9. Thunder Dolphin (Tokyo Dome City, Japón)

La montaña rusa Thunder Dolphin de Tokyo Dome City, una de las más altas del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thunder Dolphin es reconocida por ocupar el décimo puesto mundial en altura entre las montañas rusas de circuito continuo, con 130 kilómetros por hora en velocidad máxima.

10. Takabisha (Fujiyoshida, Japón)

El tren de la montaña rusa Takabisha emerge de un túnel oscuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Takabisha sorprende con una caída en la oscuridad y un túnel de 63 metros, logrando aceleraciones de hasta 100 kilómetros por hora a lo largo de un itinerario que alterna espacios interiores y exteriores.

11. Twisted Colossus (Six Flags Magic Mountain, Estados Unidos)

La montaña rusa Twisted Colossus en Six Flags Magic Mountain ofrece caídas de 35 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta propuesta ofrece caídas de 35 metros, frenos bruscos y efectos de suspensión, llegando a una altura de 70 metros y brindando un recorrido que prioriza la sensación extrema.

12. Intimidator 305 (Estados Unidos)

La imponente montaña rusa Intimidator 305, ubicada en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intimidator 305 rinde homenaje a la velocidad y potencia de las carreras de Nascar. Alcanza 93 metros de altura y su velocidad máxima es de 145 kilómetros por hora, junto a curvas intensas y giros cerrados.

Las características que definen el riesgo en estas atracciones abarcan bucles, caídas verticales, asientos móviles, inversiones repetidas, aceleraciones tanto hidráulicas como magnéticas, y la capacidad de provocar fuerzas gravitacionales elevadas.

La evolución de las montañas rusas y su búsqueda de lo extremo

La historia de las montañas rusas inicia en los antiguos toboganes de madera y hielo en Rusia. El avance técnico ha permitido evolucionar desde diseños simples a grandes estructuras de acero que exploran los límites de altura, velocidad y emoción.

La inclusión de bucles, doble riel y mecanismos de seguridad sentó las bases para innovaciones que priorizan la comodidad, la seguridad y la adrenalina. En las últimas décadas, la tendencia mundial ha sido lograr experiencias más intensas, batiendo récords año tras año en altura, velocidad, inversiones y aceleración.

Hoy, parques repartidos en varios continentes compiten por ofrecer novedades que llevan la emoción y la tecnología a niveles insospechados. La ingeniería y la imaginación se combinan para transformar estas atracciones en retos extremos y referencias turísticas.

A medida que crece la demanda por vivencias únicas, las montañas rusas incrementan su tamaño, complejidad y capacidad de sorprender, ampliando las expectativas de los visitantes más audaces.