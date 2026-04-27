El Salvador

Abril se consolida como el motor fiscal de El Salvador: Recaudación de ISR alcanzó los $847.2 millones en 2025

Con un ingreso récord de $847.2 millones solo en el mes de abril, la recaudación del ISR en El Salvador superó todas las expectativas mensuales habituales en 2025

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Vista aérea de un documento con tablas y gráficos de estadísticas de declaración de la renta en El Salvador, con un bolígrafo y gafas sobre una mesa de madera.
Un documento que presenta estadísticas detalladas de la declaración de la renta en El Salvador, incluyendo tablas y gráficos, se observa junto a unas gafas y un bolígrafo sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) en El Salvador experimentó un comportamiento excepcional durante abril de 2025, mes en el que se produjo un ingreso de $847.2 millones, cifra que, según se detalla en el Portal de Transparencia Fiscal, se ubicó muy por encima del promedio mensual habitual de la recaudación fiscal.

El fenómeno se atribuye a la concentración de las declaraciones de renta, proceso que por normativa debe completarse antes del 30 de abril de cada año y que moviliza a miles de contribuyentes en todo el país.

El Salvador cerró el ejercicio anual con una recaudación por ISR de $3,328.3 millones, monto que superó por $225.5 millones lo alcanzado en 2024.

Esta diferencia representa una variación interanual del 7.3%, superando el ritmo de otros tributos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y reflejando el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Este comportamiento de abril responde a la obligación de presentar la declaración fiscal antes de finalizar el cuarto mes del año, lo cual genera un pico en la captación de recursos.

Infografía detallando la recaudación del Impuesto sobre la Renta en 2025, mostrando un total de US$3.328,3 millones, el pico de Abril y el desglose por componentes.
En 2025, el Impuesto sobre la Renta totalizó US$3.328,3 millones, un alza del 7,3% respecto a 2024, destacando abril como el mes de mayor recaudación con US$847,2 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la estructura de ingresos deja ver que el componente de declaraciones fue el que más creció, con un alza del 10% respecto al año anterior. Pasó de $877.7 millones en 2024 a $965.3 millones en 2025, impulsado por el desempeño económico y una fiscalización reforzada en la recta final del ejercicio.

Las retenciones se mantuvieron como la base principal en términos nominales, alcanzando los $1,567.4 millones. El mecanismo de pago a cuenta, que requiere adelantar una fracción del impuesto, aportó $795.5 millones, cifra que ilustra el pulso de la actividad comercial y empresarial en el país.

Abril, el mes decisivo para la declaración de renta y la salud fiscal en El Salvador

La Dirección General de Impuestos enfatiza que el plazo para presentar la declaración de renta vence el 30 de abril. El incumplimiento genera multas automáticas, intereses diarios y la imposibilidad de obtener solvencia fiscal, un requisito indispensable para acceder a créditos, participar en licitaciones y realizar trámites ante entidades públicas y privadas.

Ante este panorama, expertos enfatizan que la eficiencia del sistema tributario alcanza su punto máximo en abril, aunque la acumulación de trámites durante los últimos días puede derivar en demoras y saturaciones de la plataforma en línea.

Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir a tiempo con la declaración para evitar sanciones y sobrecostos. La puntualidad de los contribuyentes es clave para que las finanzas públicas mantengan su equilibrio y el Estado pueda sostener sus compromisos. Además, la experiencia de 2025 refuerza la relevancia de abril como el mes central para la recaudación de ISR.

Infografía ilustrada que muestra un hombre usando una laptop y los 12 pasos detallados para presentar la declaración de Renta F11 en línea en El Salvador.
Infografía detallada que explica paso a paso cómo presentar la declaración F11 de Renta en El Salvador a través del portal en línea del Ministerio de Hacienda, desde el acceso al sistema hasta la descarga del comprobante final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flujo extraordinario observado en abril obedece a la regularización de saldos y al ajuste de cuentas de miles de personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la ley, deben liquidar sus obligaciones fiscales durante esta ventana.

La magnitud de recursos captados en este periodo permite a la administración pública contar con liquidez para afrontar gastos prioritarios y financiar programas sociales.

El comportamiento de abril confirma que la ventana de cumplimiento del ISR no solo define el flujo de ingresos fiscales, sino que también incide en la planificación financiera del Estado.

El dato de los $847.2 millones recaudados en abril representa el nivel más alto del año y convierte a ese mes en el punto de referencia para la política fiscal salvadoreña.

Por lo que, el ciclo fiscal de 2025 deja en evidencia el impacto de la concentración de declaraciones en abril y la importancia de mantener la disciplina tributaria.

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