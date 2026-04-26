Ciencia

Un perro con pelaje rojizo sorprende a científicos: qué revela el estudio de su genética

Investigadores analizaron sus características. Por qué aportan pistas para una crianza responsable y la conservación de la diversidad de los canes

Guardar
Primer plano de la cabeza de un Perro Retriever de Nueva Escocia con pelaje naranja rojizo, franja blanca en la frente y hocico, ojo oscuro y lengua rosa expuesta
El Retriever de Nueva Escocia, o Toller, es un perro pequeño y ágil, ideal para actividades físicas y estudios genéticos. (Christopher Woo Wikipedia)

El Retriever de Nueva Escocia, conocido también como Toller, es un perro pequeño, ágil y de pelaje rojizo. Su cuerpo compacto y su energía lo hacen ideal para actividades físicas y para estudios científicos.

Esta raza se originó para recuperar aves acuáticas y su temperamento activo la volvió popular en hogares que buscan perros con gran disposición para el ejercicio.

Científicos de Estados Unidos, Australia, Canadá y Suecia analizaron sus características morfológicas y genéticas en un estudio publicado en Scientific Reports.

El Nova Scotia Duck Tolling Retriever muestra un fenotipo característico que combina tamaño reducido y pelaje rojizo, que puede variar hasta el anaranjado y siempre es resistente al agua.

Freepik
El Retriever de Nueva Escocia es más pequeño, ágil y de pelaje rojizo, mientras que el Labrador es de mayor tamaño y presenta colores más claros o diferentes. /Freepik

En comparación, otras razas como el Golden Retriever y el Labrador presentan tonos más claros o diferentes.

El estudio identificó una variante genética en el gen RESF1, exclusiva del Toller, asociada a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Addison y un síndrome autoinmune múltiple en ejemplares jóvenes. Esta variante no se detectó en más de 2.500 perros de otras razas analizadas.

El gen RESF1 cumple un papel importante en el sistema inmunológico. Cuando el perro hereda la variante de ambos padres, la probabilidad de padecer enfermedades autoinmunes tempranas se incrementa de forma significativa.

El 76% de los perros homocigotos para la variante desarrolla la enfermedad en etapas tempranas de la vida. Los investigadores observaron casos en los que la enfermedad no se manifestaba aunque el perro tuviera la variante genética.

Increíble macrofotografía del ADN, revelando su estructura intrincada y su belleza en el mundo de la biología y la genética. (Imagen ilustrativa Infobae)
Investigadores de cinco países identifican en el Toller una variante genética RESF1 asociada a riesgo de enfermedad de Addison juvenil (Imagen ilustrativa Infobae)

A esto lo llamaron “penetrancia incompleta”, lo que indica que factores ambientales o la combinación con otros genes pueden influir en la aparición de la enfermedad.

Entre los perros diagnosticados antes del año de vida, muchos presentaron comorbilidades autoinmunes como conjuntivitis, hepatitis, pancreatitis y otros signos de inflamación sistémica.

El pronóstico para los perros afectados suele ser reservado, con una mediana de supervivencia de 2 años pese al tratamiento adecuado.

Un hallazgo genético clave para la raza

Un perro Retriever de Nueva Escocia de color marrón rojizo y blanco salta en el agua, creando una gran salpicadura a su alrededor
La variante del gen RESF1, exclusiva del Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eleva la probabilidad de enfermedades autoinmunes tempranas. (Viljo Koirarannalla)

El análisis genético se realizó a lo largo de más de una década e incluyó muestras de criadores y propietarios de cinco países.

La variante identificada en RESF1 es un cambio de aminoácido muy conservado entre mamíferos y se comprobó que modifica la función de la proteína.

El estudio utilizó técnicas de secuenciación de genoma completo y análisis de asociación en una cohorte de 24 casos de inicio juvenil y controles sanos.

En los perros afectados, se detectó infiltración de células T en la corteza suprarrenal, lo que confirma el origen autoinmune del proceso.

El test genético para detectar la variante en RESF1 se encuentra disponible y, desde su implementación, no se han reportado nuevos casos de enfermedad de Addison juvenil en perros nacidos de padres testeados.

Esto ha permitido a los criadores seleccionar ejemplares libres de la variante y reducir la incidencia de la enfermedad en la población de Tollers.

Diversidad genética y crianza responsable

Un Perro Retriever de Nueva Escocia rojizo y blanco está de pie de perfil sobre un campo con parches de nieve y hierba seca, con árboles desenfocados al fondo
El test genético para RESF1 permite a criadores prevenir la enfermedad de Addison juvenil y seleccionar ejemplares sanos de la raza (Duck Toller Wikipedia)

La aparición de la enfermedad en perros con la variante RESF1 no depende de combinaciones específicas de genes del complejo mayor de histocompatibilidad (DLA), lo que refuerza la hipótesis de que la penetrancia incompleta puede relacionarse con factores ambientales o epigenéticos.

El Toller destaca como una raza con baja diversidad genética interna, lo que facilita la identificación y seguimiento de variantes hereditarias.

Sin embargo, esto también aumenta la importancia de prácticas de crianza responsables para evitar la propagación de enfermedades monogénicas y cuidar la salud general de la raza.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Muchas veces, los perros Tollers afectados muestran comorbilidades como conjuntivitis, hepatitis y signos de inflamación sistémica, afirmaron los científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue llevado adelante por especialistas de la Universidad de California en Davis, la Universidad de Sídney y la Universidad de Uppsala, quienes sumaron experiencia en medicina veterinaria y genética.

Gracias a estos avances, se cuenta con herramientas para la prevención, el diagnóstico temprano y la conservación de la diversidad genética del Retriever de Nueva Escocia.

El Nova Scotia Duck Tolling Retriever no solo brilla por su pelaje rojizo en los lagos canadienses, sino que también se ha convertido en un modelo para entender cómo la genética impacta la salud y cómo la ciencia puede ayudar a preservar razas únicas y funcionales.

Temas Relacionados

Retriever de Nueva EscociaPerrosRazas de perrosGenómicaDiversidad genéticaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Así cambian los hallazgos en Sacsayhuamán la historia del Cusco preincaico: lo que nadie imaginaba

Un avance metodológico sin precedentes permitió revelar vestigios urbanos, impulsando nuevas teorías y una renovada urgencia por conservar el legado andino

Así cambian los hallazgos en Sacsayhuamán la historia del Cusco preincaico: lo que nadie imaginaba

Pruebas científicas descartan la manipulación fraudulenta del oro africano en el siglo XVIII

Las muestras halladas en el Whydah Gally muestran purezas y composiciones coherentes con los yacimientos de Ghana, desmintiendo relatos históricos de supuesta adulteración por parte de comerciantes akanes

Pruebas científicas descartan la manipulación fraudulenta del oro africano en el siglo XVIII

Chernóbil y la madrugada que cambió la historia: las 7 lecciones que aprendió la ciencia

El desastre nuclear mostró el impacto de la radiación extrema en humanos, flora y fauna. La sorprendente recuperación ambiental y los interrogantes sobre los efectos genéticos a largo plazo

Chernóbil y la madrugada que cambió la historia: las 7 lecciones que aprendió la ciencia

Por qué la puerta del nido de los horneros puede cambiar de lado

Un equipo de científicos que trabaja en Uruguay y Alemania analizó miles de imágenes recolectadas por voluntarios en Sudamérica. Qué descubrieron sobre la arquitectura de los nidos y cuáles son los próximos pasos que seguirán

Por qué la puerta del nido de los horneros puede cambiar de lado

Los mejores neurólogos del mundo debatieron en Buenos Aires las últimas novedades sobre salud mental

Especialistas en neurología, psiquiatría, salud pública, investigación y políticas de Estado coincidieron en que el cuidado cerebral se transformó en un asunto urgente y estratégico. Las propuestas de cada uno

Los mejores neurólogos del mundo debatieron en Buenos Aires las últimas novedades sobre salud mental
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Durante operativo migratorio, autoridades detuvieron a un venezolano condenado por hurto en Bogotá

Durante operativo migratorio, autoridades detuvieron a un venezolano condenado por hurto en Bogotá

La Orquesta Escuela Carlos Chávez sacude Bellas Artes: 200 jóvenes paralizan la sala con Réquiem de Verdi

Contingencia ambiental: ¿usar cubrebocas realmente ayuda a evitar enfermedades?

Carne de ganso: los ancestrales beneficios nutrutivos que incluyen vitamina B12 y omega-3 para la salud cerebral

Agua de horchata casera: receta tradicional fácil y refrescante paso a paso

INFOBAE AMÉRICA

Frank Sinatra y Marilyn Monroe inspiran el renacimiento del Cal Neva Lodge: casino, spa y túneles secretos

Frank Sinatra y Marilyn Monroe inspiran el renacimiento del Cal Neva Lodge: casino, spa y túneles secretos

La razón detrás del récord de meteoritos en los cielos de marzo sorprende a la comunidad científica

Cámara de Comercio apela a la disciplina para pasar del diálogo a la acción en posible integración de Panamá a la OCDE

Honduras: Advierten a empresas a no incumplir Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Idelma Delgado, la soldado salvadoreña que impuso un récord nacional en maratón

ENTRETENIMIENTO

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia

Brenda Song revela cómo “Mario Kart” une su matrimonio con Macaulay Culkin

Qué fue del Rancho Neverland, el espectacular refugio de Michael Jackson con zoológico y parque de atracciones

Star Wars regresa al cine con “The Mandalorian & Grogu”: Jon Favreau reveló detalles y la participación de Martin Scorsese

Lisa Kudrow y el dilema de “Friends”: el vacío de Matthew Perry y la verdad sobre una nueva temporada