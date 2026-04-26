Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La actriz blanqueó su relación con el piloto de Fórmula 1 y mostró cómo fue el detrás de escena del evento que se vivió el domingo al mediodía (Video: Instagram)

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco dejó de ser un simple rumor para convertirse en una de las historias de amor más comentadas del momento. En los últimos días, la pareja se mostró cada vez más unida en Buenos Aires, coincidiendo con la presencia del piloto en la ciudad por su exhibición en Palermo. Lejos de la cautela inicial, Franco y Maia comenzaron a compartir planes, salidas y a dejarse ver juntos en público, disfrutando de la ciudad y de su mejor presente personal.

La confirmación llegó de la mano de Maia, quien eligió sus redes sociales para compartir una tierna foto antes de la exhibición de Fórmula 1. En la imagen, Franco aparece con casco y gafas de piloto, mientras Maia le toma la cara con las dos manos y él responde con una mueca divertida. La historia, acompañada de corazones y emoticones, y la mención directa a Colapinto, terminó de despejar cualquier duda y fue recibida como la confirmación oficial del romance.

La foto que eligió Maia para hacer pública su relación con Franco

Reficco no solo confirmó su romance con Colapinto a través de una tierna foto en redes, sino que también se mostró presente en la exhibición de Fórmula 1 que el piloto protagonizó en Palermo. La cantante y actriz compartió en sus historias la emoción del evento: publicó una imagen del show aéreo que acompañó la jornada y, además, subió un video en el que se puede ver a Franco haciendo donas con su monoplaza en plena calle, celebrando el despliegue y la destreza del piloto argentino.

De esta manera, la actriz y el piloto dejaron claro que su relación va en serio y no temen mostrarse juntos, consolidando su lugar como una de las parejas favoritas del año y sumando cada vez más adeptos entre sus fanáticos y el público.

Esto no fue todo. En una de las pausas del piloto en los boxes, las cámaras de ESPN captaron a la pareja saliendo para ver uno de los vehículos. Aunque al notar que estaba siendo filmada, la actriz que encaró el rol de Eurídice en Broadway optó por retirarse rápido de la escena, el momento quedó inmortalizado y fue compartido tanto por cuentas del fandom de la cantante como por el periodista Gustavo Méndez.

La actriz de Hadestown estuvo presente en el evento que se llevó adelante en el barrio de Palermo

Méndez, panelista de La Mañana con Moria (El Trece), fue quien desde marzo viene sumando detalles sobre el vínculo entre ambos. Ante la viralización del clip, escribió en su cuenta de Instagram: “Maia Reficco finalmente apareció en el Road Show. La novia de Franco Colapinto lo pensó mucho si asistir o no al gran evento pero el joven piloto me cuentan la convenció y llegó a Palermo para acompañarlo”. Y agregó: “Ya no se ocultan los novios, tal como conté el 23 de marzo y que todos me desmintieron, incluido el propio corredor. Me cae súper bien Reficco, que no cartonea cámara. Súper perfil bajo”.

En el correr de los días previos a la exhibición, testigos captaron a Franco y Maia abrazados, distendidos y sonrientes, disfrutando del día rodeados de naturaleza y amigos. En una de las postales más comentadas, Maia luce una blusa blanca y una chaqueta rosa claro, mientras Franco aparece con un suéter verde oliva. Ambos se muestran relajados y felices, en un clima de total complicidad.

Otra de las imágenes, compartida por la cuenta de Instagram de SQP (América), el programa que conduce Yanina Latorre, mostró a la pareja paseando juntos por la Estancia Vigil. Caminan sonrientes, en actitud natural y sin intentar ocultar su vínculo, confirmando que la relación atraviesa un gran momento. Los gestos de cariño y los abrazos reflejan la conexión que existe entre ellos, una complicidad que trasciende la pantalla y las redes sociales.