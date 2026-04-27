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Golpes de puño, patadas y heridos: la feroz batalla campal en un partido de juveniles del fútbol argentino

Una pelea entre jugadores de los equipos Unión Santiago y Tucumán Central interrumpió abruptamente el partido de la categoría Sub 15 por el II Torneo Nacional Juvenil 2026

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Este video documenta incidentes ocurridos en un partido de fútbol juvenil entre Unión Santiago y Tucumán Central.. Se observa a los futbolistas corriendo y algunos confrontándose físicamente en el campo de juego.

En el estadio Roberto “Tito” Molinari, de Santiago del Estero, una pelea generalizada entre jugadores de los equipos Unión Santiago y Tucumán Central interrumpió abruptamente el partido de la categoría Sub 15 por la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil 2026, dejando como saldo varios heridos y el inmediato ingreso de una ambulancia al campo de juego.

Ante la magnitud de los hechos, el partido fue suspendido y la organización evalúa la continuidad de la jornada y posibles sanciones disciplinarias, según informaron los medios Diario Panorama y La Gaceta.

Un grupo de testigos presenció cómo, en pocos segundos, la situación se tornó incontrolable. Golpes de puño, empujones y corridas protagonizadas por jugadores de ambos planteles derivaron en el cese inmediato del partido. El marcador, en ese momento, favorecía a Unión Santiago por 2 a 0.

El comunicado de Tucumán Central
El comunicado de Tucumán Central

El incidente, rápidamente viralizado en redes sociales y plataformas digitales a través de videos registrados por presentes en el estadio, disparó la preocupación de la comunidad deportiva y de las autoridades organizadoras. El hecho de que el episodio ocurriera en un torneo juvenil, espacio concebido para fomentar la convivencia y el respeto a las reglas, generó un repudio amplio y el reclamo de medidas ejemplares.

En respuesta a la intensidad de la pelea, el árbitro dispuso la suspensión automática del encuentro con varios minutos restantes por jugar. Jugadores heridos continuaron siendo atendidos en el campo, mientras entrenadores y delegados intentaron restablecer el orden y asistir a los afectados.

Desde el Club Atlético Unión Santiago lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el encuentro de la categoría Sub-15 ante Tucumán Central. Nuestra prioridad inmediata es el cuidado de los jugadores, sus familias y todos los niños y adolescentes que forman parte de nuestras divisiones formativas", expuso el club santiagueño en un comunicado.

“Por eso, el club ya se encuentra recabando la información correspondiente, acompañando a los involucrados y poniéndose a disposición de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido. Rechazamos toda forma de violencia dentro y fuera de la cancha. El fútbol formativo debe ser un espacio de aprendizaje, respeto, convivencia y crecimiento”, agregó.

La organización del II Torneo Nacional Juvenil 2026 deberá definir, a la luz del informe arbitral esperado para las próximas horas, qué acciones disciplinarias adoptará hacia los clubes involucrados. Además, la continuidad del resto de la jornada, particularmente el duelo Sub-17 entre los mismos clubes, permanece en suspenso debido a la gravedad de los acontecimientos.

“En ese marco, la institución adoptará las medidas internas que correspondan, reforzará los protocolos de conducta y convivencia, y trabajará junto a cuerpos técnicos, familias y jugadores para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Unión Santiago reafirma su compromiso con la formación integral de sus jóvenes, entendiendo al deporte como una herramienta de desarrollo humano, educativo y social”, concluyó el elenco santiagueño en el comunicado.

El conjunto tucumano también se expresó en sus canales oficiales para repudiar lo sucedido. “Desde Club Tucumán Central queremos expresar nuestro profundo rechazo a cualquier hecho de violencia dentro del deporte. El fútbol es encuentro, aprendizaje, respeto y crecimiento. Es el espacio donde nuestros chicos se forman no solo como deportistas, sino como personas”, expresó.

“Por eso, trabajamos de manera constante para promover un ambiente sano, seguro y formativo, donde estos valores se vivan y se sostengan día a día. Hacemos además un llamado a la reflexión a grandes y chicos: la violencia no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito, y mucho menos en el deporte”, agregó.

Y concluyó: “Acompañar, alentar y disfrutar deben ser siempre los pilares, tanto dentro como fuera de la cancha. Cuidemos a nuestros jugadores, respetemos al rival y defendamos el verdadero espíritu del fútbol”.

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