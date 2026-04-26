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Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

El cordobés vivió en primera persona el exhibición de Fórmula 1 y compartió las primeras fotos del gran evento

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El cordobés fue uno de los elegidos por el piloto de Fórmula 1 para presentarse en el evento que se realizó el domingo (Video: TikTok)

La exhibición de Fórmula 1 que Franco Colapinto organizó este domingo en Palermo se transformó en una verdadera fiesta para los fanáticos del automovilismo y también de la música argentina. Uno de los grandes protagonistas fuera de la pista fue Luck Ra, el cantante de cuarteto elegido personalmente por el piloto para musicalizar uno de los intervalos clave del “Road Show”.

En las fotos que compartió el cantante en sus redes sociales, se lo ve luciendo un conjunto azul eléctrico con detalles brillantes, perfectamente integrado en la atmósfera vibrante del paddock de Alpine. En una de las imágenes más celebradas, aparece junto al piloto, ambos sonrientes y relajados, en medio del box del equipo y rodeados de técnicos y neumáticos de competición.

Otra postal lo muestra en solitario, parado junto al monoplaza Alpine, mientras de fondo se aprecia la actividad frenética de los mecánicos y el público que observaba desde las gradas. La jornada también dejó una imagen icónica de Luck Ra al volante de un auto deportivo vintage, sentado con actitud canchera y disfrutando del clima soleado bajo los árboles de Palermo.

Franco Colapinto, en chaqueta azul con logos deportivos, sonríe junto a Luck Ra, con cabello azul, chaqueta de cuero negra y azul, y collar brillante
Colapinto eligió a Luck Ra para que sea parte de la tarde histórica que se vivió en Palermo
Luck Ra con cabello azul, Franco Colapinto con chaqueta Alpine y Bizarrap con gorra negra y gafas posan en el Road Show Buenos Aires, sonriendo a cámara
Luck Ra, Franco Colapinto y Bizarrap posan sonrientes en el Road Show Buenos Aires, un evento que celebra la exhibición de talento

El cruce de universos entre música y deporte quedó plasmado en la foto en la que Luck Ra posó junto a Colapinto y Bizarrap, los tres abrazados y sonrientes. El encuentro entre el cuarteto, el automovilismo y la música urbana fue uno de los momentos más compartidos y comentados de la jornada, reflejando el espíritu de camaradería y el atractivo de la nueva generación de talentos argentinos.

Una imagen más íntima muestra al corredor de autos y al cuartetero juntos, con gestos de complicidad y orgullo por haber compartido el evento, reforzando la amistad que los une y el entusiasmo por el despliegue logrado. El cordobés, además de interpretar varios de sus grandes éxitos, incluyó la Bizarrap Session, un tema que tiene un vínculo especial con Colapinto y que encendió a los presentes durante el show.

Que domingo primos. Día inolvidable para Argentina con hermosa compañía. ¿Quién de acá lo vio? Los amo“, fue todo lo que escribió el cantante en el pie de foto de la publicitación, acompañando estas palabras con corazones en color azul. La respuesta de Biza no tardó en llegar: “No me hago el duro no”, una clara referencia a uno de los temas del cordobés. La Joaqui, la pareja del cantante, también dejó su comentario: “Qué bueno estás, mi amor”.

El evento, que combinó la emoción del deporte con el show en vivo, se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del año: motores, música, figuras del espectáculo y público en un despliegue sin precedentes en el corazón de la ciudad. Las imágenes resumieron el clima de celebración y el cruce generacional que hizo del “Road Show” una fiesta inolvidable para la Argentina.

Hombre joven con cabello azul brillante, chaqueta azul y negra con pedrería, y camiseta negra, sentado en un auto deportivo azul y naranja
Fiel a su estilo, el cantante fue vestido de todo azul, lo cual también sirvió como guiñó a la escudería
Luck Ra con cabello azul posa frente a un auto de Fórmula 1 Alpine rosa y azul, con un neumático Pirelli en primer plano y personal del equipo al fondo
Luck Ra con el auto que usó Franco para el evento (Instagram)

Pero más allá de los motores y la expectativa por ver a Colapinto subirse a la “Flecha de Plata”, uno de los autos que había piloteado Juan Manuel Fangio, las estrellas de la música, como Soledad Pastorutti y Patricio Sardelli de Airbag también se encargaron de sumar emoción a la jornada.

La primera en subirse al escenario fue Soledad, quien emocionó al público con “Brindis”, uno de sus temas más celebrados. La artista de Arequito compartió el momento en sus redes sociales con imágenes del abrazo que protagonizó con Colapinto antes de la exhibición y, luego, con su tradicional actuación revoleando el poncho sobre el escenario. El propio Colapinto, fan declarado de la cantante, no dudó en confesar públicamente su admiración: “Yo la amo a la Sole, cuando viajaba de chiquito poníamos un disco de ella y escuchábamos sus canciones”.

Pero la emoción no quedó ahí. Minutos antes del inicio de la exhibición, la multitud vibró al ritmo del Himno Nacional Argentino, en una versión especial a cargo de Sardelli. El líder de Airbag fue el invitado de lujo para la apertura y, lejos de las interpretaciones tradicionales, se adueñó de la escena con una versión rockera y personalísima. Con su inconfundible impronta, logró fusionar la solemnidad de la canción patria con la energía eléctrica que requería una jornada de Fórmula 1, desatando una ovación inmediata entre los presentes.

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