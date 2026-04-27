La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

La fiesta de 15 de Allegra Cubero, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, no solo fue una celebración repleta de emoción y detalles, sino también el epicentro de una de las polémicas familiares más comentadas del año. La pelea entre Nicole y su expareja por ver quien celebraba la fiesta y luego el hecho que prefirió no asistir al evento, generó semanas de rumores, especulaciones y debate en los medios sobre el vínculo con su hija, pero puertas adentro del salón de Olivos, la familia ensamblada priorizó la alegría, la contención y la importancia de acompañar a Allegra en el paso simbólico de la adolescencia.
Lo que se vivió adentro contrastó con el ruido externo. Allegra estuvo rodeada por su papá, Fabián, y por Mica Viciconte, quien se ocupó de la organización y la logística, y por sus hermanos Indiana, Sienna y el pequeño Luca, además de la abuela paterna y un nutrido grupo de amigos. La celebración se distinguió desde el inicio por la calidez, la participación familiar y la atención a cada detalle, desde la ambientación moderna con pantallas LED y efectos de pirotecnia fría hasta la gastronomía en vivo y los rincones temáticos que invitaron a grandes y chicos a sumarse al festejo.
La noche tuvo momentos de ternura y complicidad familiar, como el vals de Allegra y Fabián en el centro de la pista, el ingreso de la homenajeada de la mano de Luca entre luces y ovaciones, y los instantes previos de preparación compartidos entre las hermanas y Mica, todas luciendo batas de raso blanco y disfrutando la intimidad del backstage. El clima lúdico se mantuvo con la estación de glitter, donde los más chicos y los grandes se sumaron al brillo y el maquillaje creativo, y continuó con los disfraces y el cotillón: sombreros, lentes, accesorios y una sucesión de personajes que subieron al escenario para sumar humor y desparpajo a la noche.
La pista de baile fue otro de los grandes escenarios de la fiesta. Fabián Cubero, relajado y feliz, bailó rodeado de sus seres queridos, mientras Allegra, con cada cambio de look —incluyendo un tercer outfit de body blanco y falda de tul bordada en canutillos— marcaba tendencia y se movía con libertad entre amigos y familiares. La complicidad entre Mica, Luca y Fabián se reflejó en cada gesto, desde los juegos en la pista hasta las fotos grupales bajo la lluvia de papelitos y el confeti que cubría el salón.
La música en vivo, la presencia de una violinista que animó a los invitados, el disfrute de la gastronomía y la interacción constante entre generaciones convirtieron la fiesta en un verdadero club nocturno familiar, donde los adultos y los adolescentes compartieron el protagonismo en todo momento. El “pogo” adolescente, el cotillón, los abrazos y las risas espontáneas en la pista cerraron el álbum de recuerdos de una noche pensada, ante todo, para disfrutar y unir.
Antes de la fiesta, la novena foto muestra la intimidad y la preparación: Mica, Sienna, Allegra e Indiana posan juntas en batas de raso blanco, anticipando la emoción y la complicidad familiar en el backstage del evento. Cada foto es el testimonio de una fiesta pensada para disfrutar, unir y celebrar los pequeños y grandes momentos con quienes más importan, en una familia que supo dejar atrás las diferencias para acompañar a Allegra en su paso a una nueva etapa de la vida.
Al final, la imagen grupal de Allegra con sus amigos y seres queridos, todos sonrientes y abrazados, resume el espíritu del evento: una fiesta inolvidable, donde el amor, la alegría y la familia fueron los verdaderos protagonistas.
Más allá de la polémica mediática, la celebración fue un testimonio de la fortaleza y la capacidad de recomposición de una familia que eligió dejar atrás las diferencias para acompañar a Allegra en el inicio de una nueva etapa. La noche de sus 15 quedó grabada como un ejemplo de modernidad, emoción y autenticidad, en la que lo más importante fue la felicidad compartida y el valor de los momentos vividos juntos.