La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

La fiesta de 15 de Allegra Cubero se realizó el viernes por la noche con el círculo más cercano de la familia (Instagram)

La fiesta de 15 de Allegra Cubero, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, no solo fue una celebración repleta de emoción y detalles, sino también el epicentro de una de las polémicas familiares más comentadas del año. La pelea entre Nicole y su expareja por ver quien celebraba la fiesta y luego el hecho que prefirió no asistir al evento, generó semanas de rumores, especulaciones y debate en los medios sobre el vínculo con su hija, pero puertas adentro del salón de Olivos, la familia ensamblada priorizó la alegría, la contención y la importancia de acompañar a Allegra en el paso simbólico de la adolescencia.

Lo que se vivió adentro contrastó con el ruido externo. Allegra estuvo rodeada por su papá, Fabián, y por Mica Viciconte, quien se ocupó de la organización y la logística, y por sus hermanos Indiana, Sienna y el pequeño Luca, además de la abuela paterna y un nutrido grupo de amigos. La celebración se distinguió desde el inicio por la calidez, la participación familiar y la atención a cada detalle, desde la ambientación moderna con pantallas LED y efectos de pirotecnia fría hasta la gastronomía en vivo y los rincones temáticos que invitaron a grandes y chicos a sumarse al festejo.

Allegra tuvo tres cambios de look a lo largo de toda la fiesta

El momento "campeones el mundo" no faltó en el festejo

Mica eligió un vestido strapless de color azul Francia para la fiesta de 15 y Fabián apostó por un traje en el mismo tono de azul

La noche tuvo momentos de ternura y complicidad familiar, como el vals de Allegra y Fabián en el centro de la pista, el ingreso de la homenajeada de la mano de Luca entre luces y ovaciones, y los instantes previos de preparación compartidos entre las hermanas y Mica, todas luciendo batas de raso blanco y disfrutando la intimidad del backstage. El clima lúdico se mantuvo con la estación de glitter, donde los más chicos y los grandes se sumaron al brillo y el maquillaje creativo, y continuó con los disfraces y el cotillón: sombreros, lentes, accesorios y una sucesión de personajes que subieron al escenario para sumar humor y desparpajo a la noche.

La pista de baile fue otro de los grandes escenarios de la fiesta. Fabián Cubero, relajado y feliz, bailó rodeado de sus seres queridos, mientras Allegra, con cada cambio de look —incluyendo un tercer outfit de body blanco y falda de tul bordada en canutillos— marcaba tendencia y se movía con libertad entre amigos y familiares. La complicidad entre Mica, Luca y Fabián se reflejó en cada gesto, desde los juegos en la pista hasta las fotos grupales bajo la lluvia de papelitos y el confeti que cubría el salón.

En medio de la celebración hubo un stand de glitter para todos los invitados

El tercer look de la noche fue un body de color blanco con una tela transparente bordada

Allegra, Fabián y el pequeño Luca, hijo de Cubero y Viciconte

Fabián se animó a salir disfrazado de gladiador para entretener a los invitados

La música en vivo, la presencia de una violinista que animó a los invitados, el disfrute de la gastronomía y la interacción constante entre generaciones convirtieron la fiesta en un verdadero club nocturno familiar, donde los adultos y los adolescentes compartieron el protagonismo en todo momento. El “pogo” adolescente, el cotillón, los abrazos y las risas espontáneas en la pista cerraron el álbum de recuerdos de una noche pensada, ante todo, para disfrutar y unir.

Antes de la fiesta, la novena foto muestra la intimidad y la preparación: Mica, Sienna, Allegra e Indiana posan juntas en batas de raso blanco, anticipando la emoción y la complicidad familiar en el backstage del evento. Cada foto es el testimonio de una fiesta pensada para disfrutar, unir y celebrar los pequeños y grandes momentos con quienes más importan, en una familia que supo dejar atrás las diferencias para acompañar a Allegra en su paso a una nueva etapa de la vida.

Luca, el más pequeño de la familia, gozó a pleno de la celebración en honor a su hermana

La tierna foto de los hermanos luego de entrar de la mano a la fiesta

Mica, Indiana y Allegra decidieron ir en la misma gama de color

Desde temprano hicieron de esta fiesta una experiencia con batas personalizadas para la previa (Instagram)

Al final, la imagen grupal de Allegra con sus amigos y seres queridos, todos sonrientes y abrazados, resume el espíritu del evento: una fiesta inolvidable, donde el amor, la alegría y la familia fueron los verdaderos protagonistas.

Más allá de la polémica mediática, la celebración fue un testimonio de la fortaleza y la capacidad de recomposición de una familia que eligió dejar atrás las diferencias para acompañar a Allegra en el inicio de una nueva etapa. La noche de sus 15 quedó grabada como un ejemplo de modernidad, emoción y autenticidad, en la que lo más importante fue la felicidad compartida y el valor de los momentos vividos juntos.