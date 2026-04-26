El dolor de Daniela Cardone por la muerte de su padre: “Hoy me toca despedirte, viejo”

Daniela Cardone despidió a su papá Roberto en las redes sociales (Instagram)

Daniela Cardone atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su padre, Roberto Cardone. La noticia conmovió a sus seguidores y colegas, quienes rápidamente le hicieron llegar mensajes de apoyo y cariño en las redes sociales. La modelo y conductora eligió compartir públicamente su despedida a través de una emotiva publicación que refleja el vínculo entrañable que la unía a su papá.

En la imagen que acompañó el mensaje, Daniela aparece abrazada y muy cerca de su padre, ambos mirando a cámara, con un fondo de paisaje natural y flores que suma calidez y serenidad a la escena. En el pie de foto del posteo, escribió: “Hay huellas que nunca, nunca se borran y amores que son eternos. Hoy me toca despedirte, viejo, pero te quedas conmigo en cada recuerdo, en cada consejo y en todo lo que me enseñaste”.

Y cerró agradeciendo lo que significó en su vida y el rol que tuvo más allá de ser su padre: “Gracias, Roberto Cardone, por ser mi guía y mi ejemplo. Buen viaje, papá, te voy a extrañar siempre. TE AMO, PA”.

Brenda Gandini, la hija de Daniela, fue una de las primeras en reaccionar en la publicación

En los comentarios de la publicación, no tardaron en aparecer los mensajes de apoyo y cariño dirigidos a Cardone en este momento de profunda tristeza. Una de los primeras en expresarse fue Brenda Gandini, hija de la actriz, quien eligió dos emojis: un corazón blanco y una carita aguantando las lágrimas, transmitiendo cercanía y sensibilidad ante la pérdida.

A este gesto se sumaron otras figuras del espectáculo. Inés Estevanez escribió: “Te abrazo fuerte, Dani”. Daniel Rinaldi agregó: “Te mando un abrazo gigante que te contenga y acompañe”, mientras que Charo Reina compartió: “Te envío un abrazo de consuelo y un beso lleno de cariño que sabes que es inmenso querida hermana. Hazlo llegar a toda la familia de mi parte”.

El apoyo continuó con mensajes como el de La Barby: “Abrazo fuerte, Daniela”, acompañado de un corazón negro; Eunice Castro: “Abrazo inmenso lleno de amor y mucha paz”, junto a varios corazones blancos y una paloma blanca; Mariano Iudica: “¡Te abrazo, Dany!”; Walter Vázquez, pareja de Roberto Piazza: “Dany, te abrazamos fuerte hermosa nuestra”; y Anamá Ferreira: “Te abrazo fuerte”.

La ola de mensajes y gestos de afecto refleja no solo el cariño y respeto por Daniela Cardone, sino también el impacto y la huella que deja la partida de un ser querido en la comunidad artística y en todos aquellos que la acompañan en este difícil momento. El texto, cargado de gratitud y ternura, resume el impacto de la pérdida y el lazo inquebrantable que mantuvo con su papá a lo largo de su vida.

Daniela Cardone a los 3 años junto a Roberto, su papá

En una entrevista con Infobae, Daniela Cardone repasó su infancia y el vínculo con su padre, dejando ver cómo las experiencias familiares moldearon su personalidad y su vocación. “Tenía tres años cuando afronté mi primera encrucijada. Me recuerdo a bordo del triciclo azul en medio de una fuerte discusión que mantenían mis padres”, relató. “Mamá me decía: ´Vení conmigo´. Y papá gritaba: ´¡Daniela! Acá´. Yo miraba a uno y a otro, hasta irme con ella”. Ese episodio, marcó el inicio de una niñez dividida entre Carmen de Patagones (Buenos Aires) y Cipoletti (Río Negro), donde Roberto, su padre, era empleado público.

Fue a su lado que Daniela tuvo el primer indicio de una vocación que entonces parecía inexplicable. “Robaba sus corbatas y me las trenzaba en las piernas como si fuesen sandalias romanas. Y así desfilaba por todos lados hasta que me descubría, claro”. Todavía faltarían dos años para que sus maestras se escandalizaran al leer en sus redacciones la fantasía de un futuro en pasarelas, algo inédito en su entorno escolar.