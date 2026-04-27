El tenis argentino brilló en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con tres oros y una plata

Los juveniles argentinos que compitieron en Panamá

El tenis argentino brilló en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Con un saldo de cuatro medallas -tres de oro y una de plata-, los representantes nacionales lograron una actuación contundente y dominaron el podio en distintas modalidades.

Bajo la conducción de Gerónimo Degreef y Juan Manuel Tysera, los cuatro tenistas argentinos alcanzaron los primeros puestos. Dante Pagani y Sol Larraya Guidi se consagraron campeones en singles masculino y femenino, respectivamente, mientras que Sofía Meabe también se colgó la medalla dorada en dobles, junto a la tandilense. Por su parte, Benjamín Chelía completó la cosecha con la presea de plata en individuales.

El cuadro masculino tuvo una definición íntegramente argentina entre Pagani y Chelía, lo que aseguró de antemano dos medallas para el país. En ese duelo, el santafesino se impuso por 7-5 y 6-3, coronando una semana perfecta.

“Es un orgullo, un premio a todo el esfuerzo que vengo haciendo hace años. Estoy muy contento. Se lo dedico a mi familia, que me apoya en todas, y a mi equipo de trabajo”, dijo tras la consagración.

Pagani, de 17 años y con un recorrido consolidado en el seleccionado juvenil, ocupa actualmente el puesto 993 del ranking ATP y el 15° en el escalafón junior. Además, ya suma experiencia en el circuito profesional y venía de destacarse en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, donde obtuvo dos medallas.

En Panamá, el máximo preclasificado dejó en el camino al peruano Alessandro Rubini, al uruguayo Felipe Vázquez y al brasileño Pedro Chabalgoity antes de imponerse en la final.

Chelía, en tanto, también completó una actuación destacada. El tenista nacido en Pilar, de 18 años, derrotó al venezolano Ignacio De Armas, al paraguayo Álvaro Frutos y al peruano Nicolás Baena antes de caer en la definición frente a su compatriota.

En la rama femenina, Larraya Guidi fue otra de las grandes figuras del torneo. La tandilense, número 13 del ranking mundial junior, sumó dos medallas doradas: una en singles y otra en dobles junto a Meabe. En individuales, inició su camino con una victoria ante la boliviana Martina Salaberry y luego superó a las peruanas Leticia Bazán y Yleymi Muelle. En la final, derrotó con autoridad a la chilena Camila Rodero por 6-0 y 6-4, cerrando el certamen sin ceder sets.

“Fue un partido raro. Arranqué muy bien, pero no lo pude mantener. Lo que me hizo ganar fue mantenerme tranquila, no perder el foco y sostener una buena actitud”, analizó tras el título.

El dobles femenino también tuvo sello argentino. La dupla conformada por Larraya Guidi y Meabe confirmó su favoritismo y alcanzó el oro tras superar a las panameñas Leurck y a las peruanas Bazán/Muelle. En una final cambiante, remontaron un 0-4 en el match tie-break para imponerse ante las chilenas Rodero/Lisboa por 6-0, 4-6 y 10-4.

El tenis argentino brilló en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Meabe, por su parte, debió sobreponerse a una exigente carga física durante el torneo. La correntina de 18 años, actual número 62 del ranking junior, disputó seis partidos en apenas dos días, acumulando cerca de diez horas en cancha. Debido a molestias en el isquiotibial, no pudo presentarse en la lucha por las medallas de bronce en singles ni en dobles mixto, donde formaba dupla con Chelía.

Tras su participación en Panamá, los jóvenes argentinos continuarán su calendario competitivo en el circuito profesional. Desde este domingo, varios de ellos dicen presente en el M25 de Luján, una nueva parada del ITF World Tennis Tour en el país: Pagani ingresó directamente al cuadro principal, mientras que Chelía disputará la clasificación gracias a una invitación.