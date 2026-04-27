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Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

El argentino mejor ubicado en el ranking buscará avanzar a los octavos de final del Masters 1000. La marplatense sueña con el pasaje a cuartos

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Francisco Cerúndolo en el Chile Open
Francisco Cerúndolo busca seguir adelante en el Masters 1000 de la capital española

El Madrid Open sigue su marcha y tendrá presencia argentina tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Por un lado, Francisco Cerúndolo afrontará un exigente cruce ante el ítalo-argentino Luciano Darderi por la tercera ronda, mientras que Solana Sierra buscará los cuartos de final frente a la experimentada checa Karolina Pliskova.

Cerúndolo, 20° del ranking ATP, llega a este compromiso luego de un sólido debut en segunda ronda, instancia en la que superó al alemán Yannick Hanfmann en sets corridos mostrando un nivel convincente desde el fondo de la cancha y una mejora en la efectividad con el servicio.

El argentino, que fue semifinalista en Madrid en la edición 2025, defiende una importante cantidad de puntos en la capital española y necesita seguir avanzando para sostener su posición en el escalafón mundial.

Su rival será Darderi (22°), un jugador al que conoce bien y con el que mantiene una relación cercana dentro del circuito. El nacido en Villa Gesell, que compite en representación de Italia, viene de vencer con autoridad a Juan Manuel Cerúndolo en la ronda previa, con lo que impidió el cruce entre hermanos.

Francisco Cerúndolo y Darderi ya se enfrentaron este año en la final del Argentina Open, en febrero. Allí Fran se impuso por 6-4 y 6-2 y levantó el cuarto trofeo de su carrera en el circuito mayor.

El partido está programado para este lunes en el tercer turno de la Cancha 4 de la Caja Mágica, no antes de las 11 (hora argentina), según anunció la organización. Podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Solana Sierra quiere seguir soñando en el Madrid Open

Solana Sierra atraviesa la mejor semana de su carrera en un WTA 1000. La marplatense, número 88 de la clasificación femenina, viene de encadenar tres triunfos consecutivos en Madrid, una actuación que le permitió acceder por primera a los octavos de final en un certamen de esta magnitud.

Tras el triunfo de este domingo ante la turca Zeynep Sonmez, el nuevo obstáculo para Sierra será Pliskova, ex número 1 del mundo y una de las jugadoras más experimentadas del circuito.

Solana Sierra en el Madrid Open
Solana atraviesa una gran semana en Madrid (Instagram: @sierra_solana)

Si bien hoy ocupa el puesto 197 del ranking WTA, la checa de 34 años llega con confianza tras vencer a la belga Elise Mertens (21°) en un duro partido a tres sets, y buscará imponer su potencia desde el saque y la agresividad en los intercambios desde el fondo de la cancha.

Según el ranking en vivo, Sierra ya se aseguró un salto de 17 posiciones que hoy la ubicarían 71°. Pero no se conforma y quiere agrandar su ilusión en la Caja Mágica.

El partido entre Sierra y Pliskova está programado para el segundo turno de la Cancha 3, en una jornada que dará inicio a las 06:00 de la Argentina. Será el segundo enfrentamiento entre ambas en la presente temporada, luego del triunfo de la europea en Doha a comienzos de año.

El partido podrá seguirse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

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