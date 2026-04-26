Comenzó la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: los mejores looks, nominados y todo el glamour

El estilismo se completó con un peinado recogido alto, pulido y escultórico, y un maquillaje luminoso con labios nude y foco en los ojos.

Romina Gaetani eligió la originalidad y el diseño de autor en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda . La actriz eligió una prenda de Fabián Zitta compuesta por dos partes: un vestido negro ajustado como base y unas mangas oversize que se agregan después, transformando el look en una pieza de alto impacto visual. Las mangas, a modo de capa rígida con terminaciones brillantes, sumaron volumen y dramatismo a la silueta, convirtiendo el conjunto en uno de los más llamativos de la noche.

El estilismo se completó con guantes negros largos hasta los codos, joyas doradas y un clutch brillante que sumó un toque de glamour. Fiel a su costumbre de cuidar cada detalle, la animadora comenzó a prepararse desde las tres de la tarde, asegurándose de que maquillaje, peinado y accesorios acompañaran la apuesta de moda. El resultado fue un look impactante y elegante, que la consolidó como una de las grandes protagonistas de la noche y referente indiscutida de estilo en la escena local.

Flor de la V, nominada como conductora mejor vestida en los Martín Fierro de la Moda , deslumbró en la alfombra roja con un look sofisticado y lleno de personalidad. Para la ocasión, eligió un vestido blanco con grandes lunares o polka-dots negros de Adrián Brown , de silueta ceñida y mangas abullonadas que aportaron volumen y un aire retro chic al conjunto.

El maquillaje —realizado por ella misma— acompañó la apuesta con un delineado marcado, piel luminosa y labios nude , mientras que la melena suelta, con ondas y flequillo, completó el homenaje a la Susana de los años 70.

El vestido, creación de Pucheta-Paz, fue una pieza de alto impacto visual: l argo, blanco, con transparencias y bordados que envolvían la silueta de Juli en una trama de encaje y recortes, realzando la figura y aportando un aire sensual, moderno y teatral . El diseño, con escote asimétrico y una falda con pequeña cola, consolidó a Juli como una de las grandes protagonistas fashionistas de la noche.

Julieta Poggio sorprendió en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda con una verdadera performance. Inspirada en los inicios de Susana Giménez y en su fuerte impronta en el estilismo argentino—, la actriz apostó por un look audaz: lució el pelo cobrizo, evocando la imagen de Susana en La Mary, y llegó acompañada por sus propios “Susanos” , dos amigos vestidos con smokings negros y la cara cubierta por un velo negro, en clara alusión al séquito que siempre acompañaba a la diva.

Siempre fiel a su estilo, Yanina opinó sobre algunos de los vestidos que vio en la alfombra roja: “Me gusta el premio, me gusta la moda, pero hay mucha disfrazada . Perdón, se escucha en todos lados. Vienen a los premios de los Martín Fierro de la Moda y dicen: ‘Bueno, me visto como un cupcake’. No, señora, venga elegante ”, se despachó.

La animadora contó todos los secretos de su look. “El vestido es de Camila Romano, joyas de Jean Pierre y Mónica Silvio, que es mi estilista. En realidad los premios son para los estilistas”.

Sobre la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda , el Chino Leunis entrevistó a Yanina Latorre , nominada a mejor estilo de conducción femenina en programa diario. La conductora respondió con sinceridad: “Tengo expectativas, pero es difícil. Todas nos vestimos bien, las cuatro”, señaló, sobre su terna que la comparte con Vero Lozano, Mariana Fabbiani y Flor de la V.

Leunis, el otro conductor de la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, apostó por un look clásico y sofisticado. Eligió un esmoquin en tono crudo con solapas anchas de pico, camisa blanca y moño negro, combinando elegancia tradicional con un toque moderno. El pantalón negro completó el conjunto, mientras que el peinado prolijo y el porte impecable reafirmaron su estilo sobrio, ideal para una de las noches más importantes del calendario fashion argentino.

El look se completó con maxi collares y pulseras doradas, sumando sofisticación y brillo al conjunto, mientras que Zaira llevó en la mano un abrigo negro que acentuó la actitud fashionista de la noche. El maquillaje, en tonos nude y labios color vino, junto al peinado suelto de ondas marcadas, aportaron un aire glamoroso y moderno. Las imágenes la muestran segura y sonriente sobre la red carpet , consolidando su lugar como ícono de la moda argentina y protagonista indiscutida de la gala.

Con la conducción de Zaira Nara y el Chino Leunis la entrega de premios dio inicio. Zaira volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo de la escena local. Para la gala, apostó por un impactante total black de El Camarín : un body de encaje y transparencias, combinado con medias negras y stilettos en punta con detalle metálico.

Además del imponente vestido, Pampita sorprendió estrenando un nuevo color de pelo. Lució un tono castaño oscuro y brillante, peinado con ondas suaves y raya al costado, que realzó aún más sus rasgos y su elegancia natural. El maquillaje, en tonos nude y con un delineado sutil, completó un look sobrio y luminoso, ideal para una de las grandes protagonistas de la noche. Con su presencia, Pampita volvió a demostrar por qué es una de las favoritas en las galas de la moda argentina.

Pampita deslumbró en la alfombra de los Martín Fierro de la Moda de este año con un look que rindió homenaje al glamour clásico y al mismo tiempo marcó tendencia. Para la ocasión, eligió un imponente vestido de Carolina Herrera : un modelo strapless blanco, largo y de silueta sirena, decorado con lunares negros y detalles de volados en la parte inferior, que aportaron volumen y sofisticación. El diseño evocó el espíritu de la alta costura internacional y la reafirmó como referente de estilo.

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda reúne a miles de invitados en Telefe y se consolida como uno de los principales eventos del sector en Argentina.

23:57 hs

El impactante look de Marta Fort con guiños a Ricardo

Marta eligió un look de Claudia Arce y eligió sumar algunas joyas de Ricardo, su papá (Instagram/Samuel Ganem)

Marta Fort deslumbró en la tercera edición de los Martín Fierro de la Moda 2026 con un look que fusionó glamour clásico, audacia moderna y un homenaje profundamente personal. Para la ocasión, eligió un vestido de silueta sirena creado por Claudia Arce, confeccionado en crepé suizo e íntegramente bordado a mano en cristales. La pieza se destacó por su imponente falda que culmina en una cola de tul de seda, enriquecida con capas de tules troquelados que aportan volumen, movimiento y una textura de alto impacto visual.

El diseño no solo capturó la atención por su sofisticación y trabajo artesanal, sino también por el significado detrás de sus detalles. Inspirado en el legado de su padre, el recordado Ricardo Fort, el vestido incorpora dos crucifijos originales de uno de los rosarios de Ricardo, delicadamente engarzados en el centro del bordado, tanto en el frente como en la espalda. Fort llegó a bordo del mítico Rolls-Royce de su papá, haciendo del homenaje algo más elevado.

El make up que eligió Fort junto a su equipo

El resto de las joyas que eligió la influencer fueron de Swarovski