Teleshow

Comenzó la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: los mejores looks, nominados y todo el glamour

El galardón que se encarga de premiar la industria de la moda y el estilismo argentino dio inicio a su cuarta edición. Zaira Nara y El Chino Leunis, los elegidos para conducir la alfombra roja. Valeria Mazza e Iván de Pineda serán los maestros de ceremonia

Guardar
martín fierro de la moda
Comenzó la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: los mejores looks, nominados y todo el glamour
00:59 hsHoy

A pura originalidad: Romina Gaetani eligió un diseño de Fabián Zitta

Martin Fierro de la Moda 2026 - Banner Infobae
Romina Gaetani con Fabián Zitta, el creador de su atuendo (Jaime Olivos)

Romina Gaetani eligió la originalidad y el diseño de autor en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda. La actriz eligió una prenda de Fabián Zitta compuesta por dos partes: un vestido negro ajustado como base y unas mangas oversize que se agregan después, transformando el look en una pieza de alto impacto visual. Las mangas, a modo de capa rígida con terminaciones brillantes, sumaron volumen y dramatismo a la silueta, convirtiendo el conjunto en uno de los más llamativos de la noche.

El estilismo se completó con un peinado recogido alto, pulido y escultórico, y un maquillaje luminoso con labios nude y foco en los ojos.

00:55 hsHoy

Flor de la V apostó y ganó con un vestido de lunares

flor de la v

Flor de la V, nominada como conductora mejor vestida en los Martín Fierro de la Moda, deslumbró en la alfombra roja con un look sofisticado y lleno de personalidad. Para la ocasión, eligió un vestido blanco con grandes lunares o polka-dots negros de Adrián Brown, de silueta ceñida y mangas abullonadas que aportaron volumen y un aire retro chic al conjunto.

El estilismo se completó con guantes negros largos hasta los codos, joyas doradas y un clutch brillante que sumó un toque de glamour. Fiel a su costumbre de cuidar cada detalle, la animadora comenzó a prepararse desde las tres de la tarde, asegurándose de que maquillaje, peinado y accesorios acompañaran la apuesta de moda. El resultado fue un look impactante y elegante, que la consolidó como una de las grandes protagonistas de la noche y referente indiscutida de estilo en la escena local.

00:42 hsHoy

¡Shock! El homenaje de Julieta Poggio a Susana Giménez

Martín Fierro de la Moda 2026 - Alfombra roja
Julieta Poggio le rindió tributo a Susana Giménez (Prensa Telefe)

Julieta Poggio sorprendió en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda con una verdadera performance. Inspirada en los inicios de Susana Giménez y en su fuerte impronta en el estilismo argentino—, la actriz apostó por un look audaz: lució el pelo cobrizo, evocando la imagen de Susana en La Mary, y llegó acompañada por sus propios “Susanos”, dos amigos vestidos con smokings negros y la cara cubierta por un velo negro, en clara alusión al séquito que siempre acompañaba a la diva.

El vestido, creación de Pucheta-Paz, fue una pieza de alto impacto visual: largo, blanco, con transparencias y bordados que envolvían la silueta de Juli en una trama de encaje y recortes, realzando la figura y aportando un aire sensual, moderno y teatral. El diseño, con escote asimétrico y una falda con pequeña cola, consolidó a Juli como una de las grandes protagonistas fashionistas de la noche.

El maquillaje —realizado por ella misma— acompañó la apuesta con un delineado marcado, piel luminosa y labios nude, mientras que la melena suelta, con ondas y flequillo, completó el homenaje a la Susana de los años 70.

00:35 hsHoy

Yanina Latorre, filosa en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda: “Hay mucha disfrazada”

La conductora de SQP pasó por la alfombra roja y dio su ácida visión sobre algunas de las protagonistas de la noche (Video: Telefe)

Sobre la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, el Chino Leunis entrevistó a Yanina Latorre, nominada a mejor estilo de conducción femenina en programa diario. La conductora respondió con sinceridad: “Tengo expectativas, pero es difícil. Todas nos vestimos bien, las cuatro”, señaló, sobre su terna que la comparte con Vero Lozano, Mariana Fabbiani y Flor de la V.

La animadora contó todos los secretos de su look. “El vestido es de Camila Romano, joyas de Jean Pierre y Mónica Silvio, que es mi estilista. En realidad los premios son para los estilistas”.

Siempre fiel a su estilo, Yanina opinó sobre algunos de los vestidos que vio en la alfombra roja: “Me gusta el premio, me gusta la moda, pero hay mucha disfrazada. Perdón, se escucha en todos lados. Vienen a los premios de los Martín Fierro de la Moda y dicen: ‘Bueno, me visto como un cupcake’. No, señora, venga elegante”, se despachó.

00:35 hsHoy

Arrancó la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda

Con la conducción de Zaira Nara y el Chino Leunis la entrega de premios dio inicio. Zaira volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo de la escena local. Para la gala, apostó por un impactante total black de El Camarín: un body de encaje y transparencias, combinado con medias negras y stilettos en punta con detalle metálico.

Martin Fierro de la Moda 2026 - Alfombra roja
A pesar del frío, Zaira eligió un body de encaje, stilettos y un labial bordo que se llevó todas las miradas (Prensa Telefe)

El look se completó con maxi collares y pulseras doradas, sumando sofisticación y brillo al conjunto, mientras que Zaira llevó en la mano un abrigo negro que acentuó la actitud fashionista de la noche. El maquillaje, en tonos nude y labios color vino, junto al peinado suelto de ondas marcadas, aportaron un aire glamoroso y moderno. Las imágenes la muestran segura y sonriente sobre la red carpet, consolidando su lugar como ícono de la moda argentina y protagonista indiscutida de la gala.

Martín Fierro de la Moda 2026 - Alfombra roja
El Chino eligió un traje clásico, con un moño de color negro (RS Fotos)

Leunis, el otro conductor de la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, apostó por un look clásico y sofisticado. Eligió un esmoquin en tono crudo con solapas anchas de pico, camisa blanca y moño negro, combinando elegancia tradicional con un toque moderno. El pantalón negro completó el conjunto, mientras que el peinado prolijo y el porte impecable reafirmaron su estilo sobrio, ideal para una de las noches más importantes del calendario fashion argentino.

00:12 hsHoy

Pampita, la reina de la alfombra roja

Martin Fierro de la Moda 2026 - Alfombra roja
Pampita llegó a la alfombra roja con un vestido Polka-Dot de Carolina Herrera (Prensa Telefe)

Pampita deslumbró en la alfombra de los Martín Fierro de la Moda de este año con un look que rindió homenaje al glamour clásico y al mismo tiempo marcó tendencia. Para la ocasión, eligió un imponente vestido de Carolina Herrera: un modelo strapless blanco, largo y de silueta sirena, decorado con lunares negros y detalles de volados en la parte inferior, que aportaron volumen y sofisticación. El diseño evocó el espíritu de la alta costura internacional y la reafirmó como referente de estilo.

Martin Fierro de la Moda 2026 - Banner Infobae
Como todos los años, Carolina se llevó todas las miradas con su increíble look (Maximiliano Luna)

Además del imponente vestido, Pampita sorprendió estrenando un nuevo color de pelo. Lució un tono castaño oscuro y brillante, peinado con ondas suaves y raya al costado, que realzó aún más sus rasgos y su elegancia natural. El maquillaje, en tonos nude y con un delineado sutil, completó un look sobrio y luminoso, ideal para una de las grandes protagonistas de la noche. Con su presencia, Pampita volvió a demostrar por qué es una de las favoritas en las galas de la moda argentina.

00:07 hsHoy

Martín Fierro de la Moda 2026: los looks de las celebridades en la ceremonia

El evento reconoce la labor de diseñadores, modelos y figuras del espectáculo nacional. Como siempre, se trata de un punto de encuentro para el glamour. Un repaso por los outfits de la gala

Los Martín Fierro de la Moda son, una vez más, una referencia de glamour y estilo
Los Martín Fierro de la Moda son, una vez más, una referencia de glamour y estilo

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda reúne a miles de invitados en Telefe y se consolida como uno de los principales eventos del sector en Argentina.

Leer la nota completa
23:57 hsAyer

El impactante look de Marta Fort con guiños a Ricardo

Marta Fort posa en un vestido blanco con escote palabra de honor, lazo negro y falda de tul, sentada en un sofá rojo de terciopelo. Su cabello está recogido
Marta eligió un look de Claudia Arce y eligió sumar algunas joyas de Ricardo, su papá (Instagram/Samuel Ganem)

Marta Fort deslumbró en la tercera edición de los Martín Fierro de la Moda 2026 con un look que fusionó glamour clásico, audacia moderna y un homenaje profundamente personal. Para la ocasión, eligió un vestido de silueta sirena creado por Claudia Arce, confeccionado en crepé suizo e íntegramente bordado a mano en cristales. La pieza se destacó por su imponente falda que culmina en una cola de tul de seda, enriquecida con capas de tules troquelados que aportan volumen, movimiento y una textura de alto impacto visual.

El diseño no solo capturó la atención por su sofisticación y trabajo artesanal, sino también por el significado detrás de sus detalles. Inspirado en el legado de su padre, el recordado Ricardo Fort, el vestido incorpora dos crucifijos originales de uno de los rosarios de Ricardo, delicadamente engarzados en el centro del bordado, tanto en el frente como en la espalda. Fort llegó a bordo del mítico Rolls-Royce de su papá, haciendo del homenaje algo más elevado.

Marta Fort, de perfil, mirando a cámara, con un vestido blanco escotado, cabello recogido rubio y oscuro, y maquillaje de ojos celeste brillante
El make up que eligió Fort junto a su equipo
Foto en blanco y negro de Marta Fort saliendo de un coche de lujo, con vestido blanco de cola larga y gran collar de cruz, tomada de la mano de un hombre
El resto de las joyas que eligió la influencer fueron de Swarovski

El look se completó con un peinado recogido alto, pulido y moderno, que estuvo a manos de Cristian Rey y un maquillaje luminoso que realzó los rasgos de Marta y acompañó la elegancia de la silueta realizado por Lautaro Eros Ferrante. Posando en distintos rincones, desde escenarios minimalistas hasta sillones aterciopelados, Marta reafirmó su lugar como referente de la nueva generación fashionista, apostando a la alta costura nacional y a una estética que conjuga lo clásico, lo audaz y lo emotivo en cada detalle.

23:40 hsAyer

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Ironías, atmósfera competitiva y elogios al trabajo de equipo fueron los conceptos de la conductora de Los Profesionales, que está en misma categoría que Vero Lozano, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani

Florencia de la V habló de su nominación en los Martín Fierro de la Moda como Mejor Estilo en Conducción Femenina de Programa Diario

Entre bromas, emoción y agradecimiento, Flor de la V celebró su nominación como Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario en los Martín Fierro de la Moda 2026, distinción que comparte con Vero Lozano, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani. La ceremonia, que tendrá lugar el domingo 26 de abril en los estudios de Telefé, será organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y contará con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Leer la nota completa
23:39 hsAyer

La gran noche del glamour en Argentina: los nominados y el jurado palpitan los Martín Fierro de la Moda 2026

A pocos días de la gala, los protagonistas comparten sus sensaciones, expectativas y el significado especial de una premiación que promete emociones y reconocimientos

Una postal de la última edición de los Martín Fierro de la Moda, en 2024 (Prensa Martin Fierro)
Una postal de la última edición de los Martín Fierro de la Moda, en 2024 (Prensa Martin Fierro)

La entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026 se perfila como la gran noche del diseño nacional. Nominados y jurados compartieron a Infobae expectativas y sensaciones en la antesala de una gala que busca destacar la creatividad y el trabajo de los principales referentes del sector.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Martín Fierro de la Moda 2026Martín Fierro de la ModaZaira NaraChino LeunisMarta FortPampitaYanina Latorre

Últimas noticias

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

Luego de la polémica, la fecha llegó y la familia Cubero-Viciconte vivió una noche llena de emoción, baile y diversión

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

El cordobés vivió en primera persona el exhibición de Fórmula 1 y compartió las primeras fotos del gran evento

Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

El dolor de Daniela Cardone por la muerte de su padre: “Hoy me toca despedirte, viejo”

La actriz despidió a Roberto con un posteo cargado de emoción en sus redes sociales. El apoyo de Brenda Gandini tras la perdida familiar

El dolor de Daniela Cardone por la muerte de su padre: “Hoy me toca despedirte, viejo”

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La actriz y cantante se mostró enamorada en las redes sociales junto al piloto y mostró cómo vivió el evento junto a su novio. Las fotos de Teleshow

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

Actores, cineastas y figuras del mundo del espectáculo le dedicaron palabras de tristeza, afecto y reconocimiento para el autor de películas como Martín (Hache) y Tiempo de revancha

La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así puedes activar el modo Liquid Glass en WhatsApp

Así puedes activar el modo Liquid Glass en WhatsApp

Una histórica planta de electrodomésticos deja de producir heladeras y despedirá personal en Rosario

Francisco Tavárez presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá un texto que sacude la historia de Haití y República Dominicana

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

Martín Fierro de la Moda 2026: los looks de las celebridades en la ceremonia

INFOBAE AMÉRICA

Nueva York refuerza el subsidio a vehículos eléctricos con USD 30 millones para enfrentar el aumento del precio de la gasolina

Nueva York refuerza el subsidio a vehículos eléctricos con USD 30 millones para enfrentar el aumento del precio de la gasolina

La transición como manipulación de las dictaduras para ganar tiempo

Los productores del biopic de Michael Jackson reciben USD 25 millones extra tras eliminar las escenas sobre la demanda por abuso sexual

Trump dijo que desconoce si él era el objetivo del atacante de Washington: “Un tipo bastante enfermo, se radicalizó”

Temporada de huracanes en Estados Unidos: cuándo comenzarán y cómo prevenirse

DEPORTES

Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

El tenis argentino brilló en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con tres oros y una plata

“El blooper del año”: el absurdo error de un arquero en Europa que le regaló el gol a su rival

Otra figura sufrió una grave lesión y se suma a lista de jugadores que se perderán el Mundial: “Tengo el corazón roto”

Así quedó el auto de Colapinto tras el principio de incendio en el cierre de su exhibición en Buenos Aires