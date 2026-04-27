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Otra figura sufrió una grave lesión y se suma a la lista de jugadores que se perderán el Mundial: “Tengo el corazón roto”

Xavi Simons, neerlandés del Tottenham, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha: “Llevará tiempo encontrar la paz con esto”

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El neerlandés se perderá el Mundial 2026

El futbolista neerlandés Xavi Simons sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante el partido entre Tottenham Hotspur y Wolverhampton Wanderers, una lesión que lo deja fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a solo seis semanas del inicio del torneo.

La confirmación del diagnóstico llegó un día después del encuentro, cuando Simons, de 23 años, anunció en su cuenta de Instagram: “Mi temporada se termina de forma abrupta y estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”. El mediocampista, figura esperada en la selección de Países Bajos pese al rendimiento irregular del Tottenham, era casi una fija en la convocatoria nacional.

La lesión ocurrió tras un choque con Hugo Bueno, jugador de los Wolves, que dejó a Simons tendido en el césped con evidentes gestos de dolor y forzó su retiro en camilla asistido por el personal médico del elenco londinense.

Xavi Simons se perderá el Mundial (Reuters/Jason Cairnduff )
Xavi Simons se perderá el Mundial (Reuters/Jason Cairnduff )

Al compartir su situación, Simons expresó su frustración por perderse tanto el que sería su estreno en la Copa del Mundo como la recta final de la temporada de la Premier League, con su equipo a solo dos puntos de la zona de descenso y restando cuatro jornadas.

“Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país este verano... simplemente se fue”, agregó Simons.

“Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea. Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Ten paciencia conmigo”, concluyó el jugador.

El posteo de Xavi Simons
El posteo de Xavi Simons

La situación de Simons se suma a las ya confirmadas bajas y a las 12 figuras clave en duda por lesiones, lo que mantiene en máxima alerta a varios seleccionadores nacionales ante la posibilidad de perder a piezas fundamentales durante el certamen ecuménico.

Los criterios médicos y los tiempos de rehabilitación han sido determinantes en la confirmación de las primeras ausencias del Mundial 2026. En Brasil, la lesión de Rodrygo —rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la pierna derecha durante un partido con el Real Madrid— representa una baja estratégica para el equipo.

En el mismo sentido, Juan Foyth y Joaquín Panichelli no estarán disponibles para Argentina: el defensor sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en enero con Villarreal, mientras que el delantero del Racing de Estrasburgo se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante una práctica con la Selección.

En Europa, la selección de España tampoco dispondrá de Samú Omorodion —centrodelantero del Porto— por una lesión idéntica a la de Panichelli. Francia no podrá contar con Hugo Ekitike, fuera por la rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha. Por Alemania, Serge Gnabry fue diagnosticado con una ruptura en el aductor derecho mientras ejecutaba penales en un entrenamiento con el Bayern Múnich, mientras que Inglaterra ha descartado a Jack Grealish, sometido a cirugía el 9 de febrero por una fractura por estrés en el pie izquierdo.

La situación se replica en otras confederaciones. Para México, la baja de Luis Malagón —ruptura del tendón de Aquiles izquierdo— supone un duro golpe previo al debut como anfitrión. Japón pierde a Takumi Minamino, afectado por una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la misma patología que dejó fuera al ghanés Mohamed Salisu.

Una docena de casos permanecen bajo vigilancia médica, sin definición sobre su presencia en la cita. El foco mediático recae sobre Lamine Yamal, la gran revelación del Barcelona y pieza central de la selección de España, quien sufrió una rotura en el isquiotibial izquierdo.

La lista de dudas incluye a jugadores de varios continentes: Mikel Merino (España), intervenido por fractura de estrés en febrero y sin convocatoria con el Arsenal desde enero, aguarda el alta médica. Por Argentina, Cristian “Cuti” Romero —lesión en el ligamento lateral a mediados de abril con el Tottenham— y Lautaro Martínez, que recién podría regresar con el Inter de Milán en mayo tras una recaída en el sóleo izquierdo, llegan al límite de los plazos.

A este conteo se suman Estevao, Neymar y Éder Militao (Brasil), Josko Gvardiol (Croacia), Marc-André ter Stegen (Alemania), Reece James (Inglaterra), Wataru Endo (Japón) y Joaquín Piquerez (Uruguay).

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