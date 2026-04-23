Receta de tortilla de papas al horno, rápida y fácil

La tortilla de papas al horno es una receta tradicional argentina que combina practicidad, sabor y un estilo de vida más saludable al evitar frituras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de papas al horno evoca el aroma cálido y familiar de las cocinas argentinas, donde el encuentro se da alrededor de una mesa y el reloj parece ir más lento. Nada como ese dorado que se ve a través del vidrio del horno y el crujido suave al cortarla, señal inequívoca de que la comida casera es también un mimo.

Este plato, adoptado y adaptado por generaciones, suele ocupar el centro en almuerzos de domingo, meriendas reforzadas o cenas donde se busca algo simple, sabroso y sin complicaciones. Siempre lista para alimentar a varios comensales, es sinónimo de practicidad y sabor, especialmente cuando se prepara al horno para evitar frituras y ganar tiempo en la cocina.

La preparación es una de las más presentes en los hogares del país y destaca por su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes momentos del día. Ya sea como comida principal o como acompañamiento en reuniones informales, la tortilla de papas al horno permite resolver con éxito cualquier comida familiar y conserva el sabor y la tradición. Muchos hogares suman su toque personal: algunos añaden perejil, otros incorporan queso rallado o trozos de jamón, por lo que cada versión se transforma en una receta única.

La base de la tortilla de papas al horno reside en ingredientes básicos: papas, huevos y cebolla. La clave está en la técnica: cortar las papas en rodajas finas garantiza una cocción pareja y una textura esponjosa, mientras que la cocción al horno, en una asadera o fuente ligeramente aceitada, permite obtener un dorado uniforme y evita el exceso de grasa que aporta la fritura tradicional.

En la actualidad, la tendencia a evitar frituras y buscar preparaciones más ligeras ha consolidado la popularidad de la versión al horno. Además de ser más saludable, resulta práctica para quienes buscan soluciones ágiles sin resignar el sabor característico de la tortilla clásica.

Receta de tortilla de papas al horno rápida y fácil

La tortilla de papas al horno es un clásico argentino que consiste en papas cortadas en rodajas finas, mezcladas con huevo y cebolla, y cocidas al horno en una asadera o fuente. De este modo, se obtiene una textura esponjosa y un dorado parejo sin necesidad de freír, deliciosa, práctica y lista para servir.

La tortilla de papas al horno se personaliza fácilmente al agregar ingredientes como queso rallado, perejil o jamón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 kg de papas

1 cebolla grande (opcional, pero aporta sabor)

6 huevos

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de queso rallado (opcional, para gratinar)

1 pizca de perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer tortilla de papas al horno, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Pelar y cortar las papas en rodajas finas (tipo “fritas”). Si se usa cebolla, cortarla en pluma o cubitos. Colocar las papas y la cebolla en una asadera, rociar con 1 cucharada de aceite y mezclar bien. Llevar al horno y cocinar por 15 minutos. A mitad de cocción, remover para que no se peguen. Mientras tanto, batir los huevos con sal, pimienta y el perejil. Cuando las papas estén blandas y algo doradas, retirarlas del horno y mezclar con los huevos batidos (puede hacerse en la misma asadera o en un bol). Volcar la mezcla nuevamente en la asadera (ligeramente aceitada). Espolvorear con queso rallado si se desea. Llevar al horno durante 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Consejo: No sobrecocinar, para evitar que quede seca. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar. Servir tibia o a temperatura ambiente.

Esta propuesta con papas, huevos y cebolla resulta ideal como plato principal, acompañamiento o comida familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 30 g

Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por 1 mes, aunque la textura puede cambiar levemente al descongelar.