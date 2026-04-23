Tendencias

Receta de tortilla de papas al horno, rápida y fácil

Una alternativa que reúne sabor casero, practicidad y menos complicaciones para quienes buscan recetas sin frituras en el día a día

Guardar
Tortilla española, receta casera, textura dorada, plato tradicional, papas y huevo, sabor auténtico, cocina clásica, delicia española - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tortilla de papas al horno es una receta tradicional argentina que combina practicidad, sabor y un estilo de vida más saludable al evitar frituras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de papas al horno evoca el aroma cálido y familiar de las cocinas argentinas, donde el encuentro se da alrededor de una mesa y el reloj parece ir más lento. Nada como ese dorado que se ve a través del vidrio del horno y el crujido suave al cortarla, señal inequívoca de que la comida casera es también un mimo.

Este plato, adoptado y adaptado por generaciones, suele ocupar el centro en almuerzos de domingo, meriendas reforzadas o cenas donde se busca algo simple, sabroso y sin complicaciones. Siempre lista para alimentar a varios comensales, es sinónimo de practicidad y sabor, especialmente cuando se prepara al horno para evitar frituras y ganar tiempo en la cocina.

La preparación es una de las más presentes en los hogares del país y destaca por su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes momentos del día. Ya sea como comida principal o como acompañamiento en reuniones informales, la tortilla de papas al horno permite resolver con éxito cualquier comida familiar y conserva el sabor y la tradición. Muchos hogares suman su toque personal: algunos añaden perejil, otros incorporan queso rallado o trozos de jamón, por lo que cada versión se transforma en una receta única.

La base de la tortilla de papas al horno reside en ingredientes básicos: papas, huevos y cebolla. La clave está en la técnica: cortar las papas en rodajas finas garantiza una cocción pareja y una textura esponjosa, mientras que la cocción al horno, en una asadera o fuente ligeramente aceitada, permite obtener un dorado uniforme y evita el exceso de grasa que aporta la fritura tradicional.

En la actualidad, la tendencia a evitar frituras y buscar preparaciones más ligeras ha consolidado la popularidad de la versión al horno. Además de ser más saludable, resulta práctica para quienes buscan soluciones ágiles sin resignar el sabor característico de la tortilla clásica.

Receta de tortilla de papas al horno rápida y fácil

La tortilla de papas al horno es un clásico argentino que consiste en papas cortadas en rodajas finas, mezcladas con huevo y cebolla, y cocidas al horno en una asadera o fuente. De este modo, se obtiene una textura esponjosa y un dorado parejo sin necesidad de freír, deliciosa, práctica y lista para servir.

Plato español, tortilla de patatas, huevo, papas, receta tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tortilla de papas al horno se personaliza fácilmente al agregar ingredientes como queso rallado, perejil o jamón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 1 cebolla grande (opcional, pero aporta sabor)
  • 6 huevos
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional, para gratinar)
  • 1 pizca de perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer tortilla de papas al horno, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Pelar y cortar las papas en rodajas finas (tipo “fritas”).
  3. Si se usa cebolla, cortarla en pluma o cubitos.
  4. Colocar las papas y la cebolla en una asadera, rociar con 1 cucharada de aceite y mezclar bien. Llevar al horno y cocinar por 15 minutos. A mitad de cocción, remover para que no se peguen.
  5. Mientras tanto, batir los huevos con sal, pimienta y el perejil.
  6. Cuando las papas estén blandas y algo doradas, retirarlas del horno y mezclar con los huevos batidos (puede hacerse en la misma asadera o en un bol).
  7. Volcar la mezcla nuevamente en la asadera (ligeramente aceitada). Espolvorear con queso rallado si se desea.
  8. Llevar al horno durante 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Consejo: No sobrecocinar, para evitar que quede seca.
  9. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar. Servir tibia o a temperatura ambiente.
Plato español, tortilla de patatas, huevo, papas, receta tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta propuesta con papas, huevos y cebolla resulta ideal como plato principal, acompañamiento o comida familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Proteínas: 8 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por 1 mes, aunque la textura puede cambiar levemente al descongelar.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, rápida y fácil

Un plato reconfortante y sabroso, ideal para reunir a la familia en los días frescos

Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, rápida y fácil

¿Qué es el rock matemático y cómo Angine de Poitrine revolucionó la música viral?

En su columna en Infobae al Mediodía, Teo López Puccio desmenuzó el fenómeno del dúo canadiense que mezcla escalas microtonales y ritmos poco convencionales para conquistar millones de reproducciones

¿Qué es el rock matemático y cómo Angine de Poitrine revolucionó la música viral?

Los sándwiches favoritos de las celebridades: qué recetas eligen Scarlett Johansson, Sandra Bullock y Bad Bunny

Reconocidas figuras dieron a conocer sus opciones preferidas y, al mismo tiempo, revelaron anécdotas personales y sugerencias puntuales

Los sándwiches favoritos de las celebridades: qué recetas eligen Scarlett Johansson, Sandra Bullock y Bad Bunny

Cuáles son las claves de la seducción, según el argentino que fundó una academia para hombres

Martín Rieznik, creador de Levantarte, explicó en Infobae al Mediodía por qué la seducción puede entrenarse, cuáles son los errores más comunes y cómo influyen las redes sociales y el consentimiento en el arte de conquistar

Cuáles son las claves de la seducción, según el argentino que fundó una academia para hombres

Avanza un frente frío intenso: cuándo llega el aire polar al AMBA con ráfagas de hasta 100 km/h

Las temperaturas mínimas serán cercanas a los 7 °C y la sensación térmica rondará los 4 °C en Capital Federal y el conurbano, según advirtieron meteorólogos a Infobae. Cuánto durará el frío

Avanza un frente frío intenso: cuándo llega el aire polar al AMBA con ráfagas de hasta 100 km/h
DEPORTES
La reacción de tres de los futbolistas a los que vincularon con el escándalo de drogas y prostitución que sacude a Europa

La reacción de tres de los futbolistas a los que vincularon con el escándalo de drogas y prostitución que sacude a Europa

La Legislatura porteña homenajeó a Las Leonas: “Se habla de un equipo que empezó como grupo, siguió como equipo y terminó como familia”

5.000 a 1: la historia detrás del milagro que construyó Ranieri con el Leicester City

La primera Copa del Mundo con inteligencia artificial: Google eligió a Argentina como punta de lanza

Las nuevas fotos del escándalo de infidelidad entre una periodista y un entrenador en un hotel de lujo

TELESHOW
Es mi sueño, Carlos Baute y el desafío con La Mona Jiménez: “¿Tú sabes qué es eso en mi país?”

Es mi sueño, Carlos Baute y el desafío con La Mona Jiménez: “¿Tú sabes qué es eso en mi país?”

La incomodidad de Benjamín Vicuña ante la pregunta directa de Ángel de Brito: “¿Siempre fuiste infiel?"

Susana Giménez palpita el Martín Fierro de la Moda 2026 con la elección de un look deslumbrante

Jimena Barón compartió el inesperado incidente doméstico que vivió su pareja Matías Palleiro: “A la guardia”

Thiago Medina contó el dramático momento que vivió con un chofer de aplicación: “Está peligrosa la calle”

INFOBAE AMÉRICA

La aerolínea TagAirlines reanuda vuelos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

La aerolínea TagAirlines reanuda vuelos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

Con documentos falsos y fuera del radar: panameño estuvo siete años prófugo hasta su captura en Colombia

5.000 a 1: la historia detrás del milagro que construyó Ranieri con el Leicester City

Una “máquina del tiempo” en la Antártida: qué descubrieron los científicos en los abismos del océano Austral

Guatemala: en manifestación líderes de los 48 Cantones exigen liberación de exdirigentes detenidos