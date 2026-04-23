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Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, rápida y fácil

Un plato reconfortante y sabroso, ideal para reunir a la familia en los días frescos

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Primer plano de un tenedor sosteniendo carne de cerdo desmenuzada y jugosa. Al fondo, un plato desenfocado con más carne, puré de batatas y vegetales.
El plato combina la jugosidad de la bondiola cocida lentamente y el dulzor cremoso del puré de batatas, ofreciendo una experiencia gourmet casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un aroma inconfundible que inunda la cocina apenas la bondiola empieza a dorarse en la cacerola. El encuentro entre lo tierno del cerdo y el dulzor de la batata en el puré remite a una postal clásica de domingos argentinos, cuando la familia espera el almuerzo con pan y ansiedad en la mesa, y se refuerza con el sonido de la carne sellándose y el perfume de las especias, que anticipan una comida compartida como parte de una costumbre transmitida de generación en generación.

En muchas casas, la bondiola de cerdo a la cacerola representa una preparación que exige tiempo y dedicación, pero recompensa con una textura suave y sabores profundos. El puré de batatas aporta un equilibrio dulce y cremoso, mientras la carne se cocina lentamente.

Este corte se destaca por su versatilidad y por absorber con facilidad los aromas de las verduras, el vino blanco y las especias durante la cocción lenta. Esta característica permite adaptar la preparación a diferentes ingredientes y preferencias, y así logra siempre un resultado sabroso y consistente.

La combinación de bondiola y batatas mantiene su vigencia en la mesa argentina, ya sea en encuentros familiares tradicionales, cenas informales o reuniones estacionales. Su capacidad de integrarse a diversas situaciones y de admitir variantes según el gusto y la temporada la convierte en una opción valorada por quienes buscan un plato completo y sustancioso.

Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas

La bondiola de cerdo a la cacerola es un corte jugoso cocido lentamente con verduras, vino blanco y especias, hasta resultar desmenuzable y sabroso . Se acompaña con un puré de batatas suave y bien mantecoso. Ideal para una comida rápida y sin complicaciones, pero con todo el sabor argentino.

Cacerola de hierro fundido sobre una hornalla de gas azul encendida. Contiene bondiola de cerdo, zanahorias, cebollas, apio, romero y laurel burbujeando
La bondiola de cerdo a la cacerola ofrece un sabor intenso gracias a la cocción lenta junto a verduras, vino blanco y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora 15 minutos

Ingredientes

  • 1 bondiola de cerdo (aprox. 1,2 kg)
  • 2 cebollas grandes
  • 2 zanahorias
  • 2 batatas grandes
  • 2 papas medianas
  • 2 dientes de ajo
  • 1 morrón rojo
  • 250 ml de vino blanco seco
  • 500 ml de caldo de verduras
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 ramita de romero fresco
  • 2 hojas de laurel
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 g de manteca
  • Sal y pimienta negra, a gusto

Cómo hacer bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, paso a paso

  1. Cortar la bondiola en trozos grandes, salpimentar y dorar en una cacerola profunda con aceite de oliva, a fuego fuerte, hasta que tome color por fuera.
  2. Bajar a fuego medio y agregar la cebolla cortada en pluma, el ajo picado, la zanahoria en rodajas y el morrón en tiras. Rehogar hasta que todo esté tierno.
  3. Incorporar la mostaza, el vino blanco y dejar que evapore el alcohol mientras se raspa el fondo de la cacerola con cuchara de madera para levantar el fondo de cocción.
  4. Sumar el caldo de verduras, el laurel y el romero, tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Controlar que no se seque; si es necesario, se debe añadir un poco más de caldo.
  5. Mientras tanto, hervir las batatas y papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas (aprox. 25 minutos).
  6. Escurrir las batatas y papas, pisar en caliente y sumar la manteca. Mezclar hasta lograr un puré liso y cremoso. Salar a gusto.
  7. Probar la bondiola: debe estar bien tierna. Si se puede desmenuzar con tenedor, está lista.
  8. Servir la bondiola con sus jugos y las verduras, y acompañar con el puré de batatas.

Consejo clave: la salsa debe quedar algo espesa; si está muy líquida, dejar destapada 5 minutos más a fuego fuerte.

Primer plano de bondiola de cerdo en rebanadas con salsa oscura, puré de batatas de color naranja y vegetales salteados en un plato blanco.
El puré de batatas, cremoso y dulce, complementa a la perfección la jugosidad de la bondiola en la receta tradicional argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 620 kcal
  • Grasas: 32 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Proteínas: 38 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, bien tapada. En freezer: hasta 2 meses. Recalentar preferentemente en cacerola o microondas, con un chorrito de caldo para que no se seque.

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