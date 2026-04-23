Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, rápida y fácil

El plato combina la jugosidad de la bondiola cocida lentamente y el dulzor cremoso del puré de batatas, ofreciendo una experiencia gourmet casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un aroma inconfundible que inunda la cocina apenas la bondiola empieza a dorarse en la cacerola. El encuentro entre lo tierno del cerdo y el dulzor de la batata en el puré remite a una postal clásica de domingos argentinos, cuando la familia espera el almuerzo con pan y ansiedad en la mesa, y se refuerza con el sonido de la carne sellándose y el perfume de las especias, que anticipan una comida compartida como parte de una costumbre transmitida de generación en generación.

En muchas casas, la bondiola de cerdo a la cacerola representa una preparación que exige tiempo y dedicación, pero recompensa con una textura suave y sabores profundos. El puré de batatas aporta un equilibrio dulce y cremoso, mientras la carne se cocina lentamente.

Este corte se destaca por su versatilidad y por absorber con facilidad los aromas de las verduras, el vino blanco y las especias durante la cocción lenta. Esta característica permite adaptar la preparación a diferentes ingredientes y preferencias, y así logra siempre un resultado sabroso y consistente.

La combinación de bondiola y batatas mantiene su vigencia en la mesa argentina, ya sea en encuentros familiares tradicionales, cenas informales o reuniones estacionales. Su capacidad de integrarse a diversas situaciones y de admitir variantes según el gusto y la temporada la convierte en una opción valorada por quienes buscan un plato completo y sustancioso.

Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas

La bondiola de cerdo a la cacerola es un corte jugoso cocido lentamente con verduras, vino blanco y especias, hasta resultar desmenuzable y sabroso . Se acompaña con un puré de batatas suave y bien mantecoso. Ideal para una comida rápida y sin complicaciones, pero con todo el sabor argentino.

La bondiola de cerdo a la cacerola ofrece un sabor intenso gracias a la cocción lenta junto a verduras, vino blanco y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora 15 minutos

Ingredientes

1 bondiola de cerdo (aprox. 1,2 kg)

2 cebollas grandes

2 zanahorias

2 batatas grandes

2 papas medianas

2 dientes de ajo

1 morrón rojo

250 ml de vino blanco seco

500 ml de caldo de verduras

1 cucharada de mostaza

1 ramita de romero fresco

2 hojas de laurel

2 cucharadas de aceite de oliva

50 g de manteca

Sal y pimienta negra, a gusto

Cómo hacer bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, paso a paso

Cortar la bondiola en trozos grandes, salpimentar y dorar en una cacerola profunda con aceite de oliva, a fuego fuerte, hasta que tome color por fuera. Bajar a fuego medio y agregar la cebolla cortada en pluma, el ajo picado, la zanahoria en rodajas y el morrón en tiras. Rehogar hasta que todo esté tierno. Incorporar la mostaza, el vino blanco y dejar que evapore el alcohol mientras se raspa el fondo de la cacerola con cuchara de madera para levantar el fondo de cocción. Sumar el caldo de verduras, el laurel y el romero, tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Controlar que no se seque; si es necesario, se debe añadir un poco más de caldo. Mientras tanto, hervir las batatas y papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas (aprox. 25 minutos). Escurrir las batatas y papas, pisar en caliente y sumar la manteca. Mezclar hasta lograr un puré liso y cremoso. Salar a gusto. Probar la bondiola: debe estar bien tierna. Si se puede desmenuzar con tenedor, está lista. Servir la bondiola con sus jugos y las verduras, y acompañar con el puré de batatas.

Consejo clave: la salsa debe quedar algo espesa; si está muy líquida, dejar destapada 5 minutos más a fuego fuerte.

El puré de batatas, cremoso y dulce, complementa a la perfección la jugosidad de la bondiola en la receta tradicional argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 620 kcal

Grasas: 32 g

Carbohidratos: 42 g

Proteínas: 38 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, bien tapada. En freezer: hasta 2 meses. Recalentar preferentemente en cacerola o microondas, con un chorrito de caldo para que no se seque.