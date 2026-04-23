Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, rápida y fácil

Hay un aroma inconfundible que inunda la cocina apenas la bondiola empieza a dorarse en la cacerola. El encuentro entre lo tierno del cerdo y el dulzor de la batata en el puré remite a una postal clásica de domingos argentinos, cuando la familia espera el almuerzo con pan y ansiedad en la mesa, y se refuerza con el sonido de la carne sellándose y el perfume de las especias, que anticipan una comida compartida como parte de una costumbre transmitida de generación en generación.
En muchas casas, la bondiola de cerdo a la cacerola representa una preparación que exige tiempo y dedicación, pero recompensa con una textura suave y sabores profundos. El puré de batatas aporta un equilibrio dulce y cremoso, mientras la carne se cocina lentamente.
Este corte se destaca por su versatilidad y por absorber con facilidad los aromas de las verduras, el vino blanco y las especias durante la cocción lenta. Esta característica permite adaptar la preparación a diferentes ingredientes y preferencias, y así logra siempre un resultado sabroso y consistente.
La combinación de bondiola y batatas mantiene su vigencia en la mesa argentina, ya sea en encuentros familiares tradicionales, cenas informales o reuniones estacionales. Su capacidad de integrarse a diversas situaciones y de admitir variantes según el gusto y la temporada la convierte en una opción valorada por quienes buscan un plato completo y sustancioso.
Receta de bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas
La bondiola de cerdo a la cacerola es un corte jugoso cocido lentamente con verduras, vino blanco y especias, hasta resultar desmenuzable y sabroso . Se acompaña con un puré de batatas suave y bien mantecoso. Ideal para una comida rápida y sin complicaciones, pero con todo el sabor argentino.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora 15 minutos
Ingredientes
- 1 bondiola de cerdo (aprox. 1,2 kg)
- 2 cebollas grandes
- 2 zanahorias
- 2 batatas grandes
- 2 papas medianas
- 2 dientes de ajo
- 1 morrón rojo
- 250 ml de vino blanco seco
- 500 ml de caldo de verduras
- 1 cucharada de mostaza
- 1 ramita de romero fresco
- 2 hojas de laurel
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 g de manteca
- Sal y pimienta negra, a gusto
Cómo hacer bondiola de cerdo a la cacerola con puré de batatas, paso a paso
- Cortar la bondiola en trozos grandes, salpimentar y dorar en una cacerola profunda con aceite de oliva, a fuego fuerte, hasta que tome color por fuera.
- Bajar a fuego medio y agregar la cebolla cortada en pluma, el ajo picado, la zanahoria en rodajas y el morrón en tiras. Rehogar hasta que todo esté tierno.
- Incorporar la mostaza, el vino blanco y dejar que evapore el alcohol mientras se raspa el fondo de la cacerola con cuchara de madera para levantar el fondo de cocción.
- Sumar el caldo de verduras, el laurel y el romero, tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Controlar que no se seque; si es necesario, se debe añadir un poco más de caldo.
- Mientras tanto, hervir las batatas y papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas (aprox. 25 minutos).
- Escurrir las batatas y papas, pisar en caliente y sumar la manteca. Mezclar hasta lograr un puré liso y cremoso. Salar a gusto.
- Probar la bondiola: debe estar bien tierna. Si se puede desmenuzar con tenedor, está lista.
- Servir la bondiola con sus jugos y las verduras, y acompañar con el puré de batatas.
Consejo clave: la salsa debe quedar algo espesa; si está muy líquida, dejar destapada 5 minutos más a fuego fuerte.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 620 kcal
- Grasas: 32 g
- Carbohidratos: 42 g
- Proteínas: 38 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, bien tapada. En freezer: hasta 2 meses. Recalentar preferentemente en cacerola o microondas, con un chorrito de caldo para que no se seque.