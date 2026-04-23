“¿Cómo se sostiene esto en el tiempo?“: la pregunta clave que le hizo el magnate Peter Thiel a Milei

Peter Thiel y Javier Milei

“¿Cómo se sostiene esto en el tiempo?“. Esa fue la pregunta clave que hizo el inversor de Wall Street Peter Thiel al presidente Javier Milei en la reunión formal que ambos mantuvieron este mediodía en Casa Rosada. Lo reveló el propio mandatario en una entrevista con ArgenData, el programa de Neura.

El Presidente destacó que el empresario tiene intereses en el mercado de agronegocios, que le preguntó que se estaba haciendo para crear las bases para que liberalismo se sostenga más allá de que él esté o no al frente del Gobierno, y que fue muy elogiosos de su gestión, aunque no dio detalles.

“Me pareció muy interesante el punto que hizo. Él reconoce y está al tanto de los logros, pero me hizo la pregunta más inteligente: ¿cómo se sostiene esto en el tiempo?“, contó Milei.

Con respecto a cuál fue su respuesta, señaló: “Le conté que una cosa es la gestión, que subió el PBI, que bajó la inflación, que sacamos 14 millones de personas de la pobreza. Y está el rol de la política. Le expliqué que un partido distrital en Argentina puede estar diez años para sacar el partido. Mi hermana en seis meses armó uno nacional, en los veinticuatro distritos, y ganamos dieciséis de los veinticuatro en la última elección”.

El presidente Javier Milei se reúne con el cofundador de PayPal, Peter Thiel

“La política es clave. Si no está la estructura para que la gente lo vote tampoco funciona. Y lo que le dije es que lo que garantizaba el resultado a largo plazo es la batalla cultural”, destacó Milei.

“Cuando hablamos de la batalla cultural me planteó el tema del impuesto a la riqueza. Más allá de la cuestión técnica, hay que preguntarse es si la envidia está bien o mal. Y está mal”, explicó.

“El problema que surge es que ese impuesto tiene doble imposición. Es aberrante. ¿Por qué quieren gravar a los ricos y súper ricos? Tiene una clara manifestación de envidia y es muy grave. Los que generan riqueza y ganan dinero, si no hay nada raro en el medio, son héroes, benefactores sociales”, aseguró y criticó a todos los impuestos en general, sobre todo al de las Ganancias y a los tributos progresivos.

“Quedó muy impactado con eso. También hablamos de los límites del anarcocapitalismo y los límites del Estado”, dijo Milei.

Reunió en la Rosada

Thiel, cofundador de PayPal y figura clave del capital de riesgo en Silicon Valley, mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada durante su estadía en Argentina, donde evalúa oportunidades de inversión y sigue de cerca el giro político encabezado por el mandatario libertario.

El empresario al ingresar a Casa Rosada, este mediodía (RSFotos)

En mayo de 2024, Thiel ya había participado de una reunión en Balcarce 50 junto al embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, quien señaló en su momento que el empresario estaba “impresionado” por las ideas libertarias del presidente. Según Oxenford, Thiel afirmó que “las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina”. Este antecedente, sumado al encuentro de febrero de 2024 en el Milken Institute de Los Ángeles entre Milei y Thiel, refleja la continuidad de un vínculo que ha ido consolidándose a lo largo del año.

La agenda de Thiel en Argentina no se limita al ámbito oficial. Desde su llegada, que se proyecta por varias semanas, el empresario ha sostenido reuniones con funcionarios y participado en actividades institucionales y culturales, como su presencia en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental. El lunes previo a la reunión con Milei, Thiel dialogó con el asesor presidencial Santiago Caputo sobre el escenario tecnológico internacional y sobre el posicionamiento argentino en un mundo en transformación, en un encuentro donde también estuvieron Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, el traductor oficial Walter Keer, y una delegación compuesta por Matt Danzeisen, esposo de Thiel y ex vicepresidente de BlackRock, junto con el empresario argentino Matías Van Thienen.

La presencia de Thiel con su familia y su participación en reuniones y eventos sociales demuestra la amplitud de su estadía, que incluye la consideración de adquirir propiedades tanto en Barrio Parque como en la Patagonia. Además, una fuente con acceso al despacho presidencial aseguró a ese medio que el interés de Thiel está motivado por “el fenómeno Milei”, y evalúa a la Argentina como un “posible refugio ante la eventualidad de un mundo en crisis”.