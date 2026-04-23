La llegada de visitantes no residentes a Guatemala supera los 849 mil entre enero y marzo de 2026

La llegada de más de 849 mil turistas no residentes entre enero y marzo eleva los ingresos para sectores locales y plantea nuevos retos de promoción para el país, según cifras oficiales divulgadas por Inguat. (fotografía: Inguat)

Más de 849 mil visitantes no residentes arribaron a Guatemala durante el primer trimestre de 2026, lo que fortaleció la posición del país como destino turístico en la región y generó un impacto directo en la economía local.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó que este resultado representa un récord respecto al mismo periodo de 2025, al superar en más de 58 mil la cifra registrada ese año.

Este avance, impulsado entre otros factores por la alta afluencia durante Semana Santa, se traduce en beneficios inmediatos para el sector hotelero, los restaurantes, la oferta de transporte y la economía de los artesanos guatemaltecos.

Según datos publicados por el Inguat y difundidos por medios nacionales, en los tres primeros meses del año ingresaron 849.363 turistas no residentes, cifra que sobrepasa en 58.647 a la alcanzada entre enero y marzo de 2025, cuando el registro fue de 790.716 personas.

Esta diferencia evidencia una expansión en los servicios vinculados al turismo, fenómeno que, de acuerdo con el Inguat, incentiva nuevas oportunidades empresariales y laborales.

La Semana Santa de 2026 fue el periodo con mayor flujo turístico dentro del trimestre, con 299.298 turistas contabilizados en marzo, lo que se traduce en un aumento del 6 % respecto al mismo mes del año anterior, según lo reportado por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Un análisis del flujo mensual muestra que el 81 % de los turistas (240.975 personas) permaneció en el país varios días, mientras que 58.323 visitantes realizaron visitas de un solo día o excursiones breves. Para el Inguat, esta proporción reviste importancia porque el turismo de pernocta origina una derrama económica superior, derivada del hospedaje, la alimentación y la compra de artesanías, en comparación con el excursionismo de corta duración.

La entidad remarcó que el crecimiento de las visitas internacionales impacta tanto en las grandes empresas del sector como en los trabajadores individuales que dependen de la actividad turística diaria.

La llegada de más de 849 mil turistas no residentes entre enero y marzo eleva los ingresos para sectores locales y plantea nuevos retos de promoción para el país, según cifras oficiales divulgadas por Inguat. (fotografía: Inguat)

Centroamérica y El Salvador aportan más de la mitad del turismo internacional a Guatemala

Guatemala continúa consolidándose como destino primordial para los viajeros de la región, con Centroamérica representando el 53 % de todas las llegadas internacionales en el primer trimestre de 2026, según lo detallado por el Inguat. El Salvador encabezó la lista de países emisores con 109.901 visitantes, cifra que constituye el 37 % del total de ingresos turísticos. Por otro lado, Honduras sumó 26.955 turistas no residentes al balance, con un incremento notable: la llegada de viajeros hondureños creció 88 % frente al primer trimestre de 2025, dato que refleja la intensificación del movimiento regional.

Norteamérica y México registran subas en la afluencia de visitantes

Fuera del ámbito centroamericano, Norteamérica mantiene su relevancia como fuente emisora para Guatemala. Durante el periodo examinado, Estados Unidos aportó 72.244 visitantes, lo que representa el 24 % de todas las llegadas extranjeras. El Inguat subrayó también el aumento de turistas provenientes de México, cuyo volumen creció 36 % respecto al año anterior, aunque el reporte no especificó el número total de viajeros. Desde Sudamérica, arribaron 14.350 visitantes en el mismo lapso.

La tendencia positiva en los indicadores turísticos durante el inicio de 2026 lleva a las autoridades guatemaltecas a diseñar nuevas estrategias de promoción internacional, con el objetivo de mantener el ritmo de crecimiento y superar las cifras de años anteriores.

El puerto Quetzal recibe tres cruceros al mismo tiempo y alcanza cifra récord de visitantes a Guatemala

El puerto Quetzal de Guatemala registró el lunes 20 de abril un hecho sin precedentes: la Empresa Portuaria Quetzal recibió por primera vez tres cruceros de manera simultánea, en una operación que atendió a casi 9 mil turistas y requirió una sofisticada coordinación logística, fortaleciendo así la posición del país como destino emergente en el mercado internacional de turismo de cruceros. Según Prensa Libre, la llegada conjunta de los buques MB Koningsdam, Norwegian Encore y Roald Amundsen reflejó el crecimiento reciente del sistema portuario nacional y marcó un hito para la industria.

De acuerdo con registros de la Empresa Portuaria Quetzal, el triple atraque sumó 8.972 visitantes y 2.615 tripulantes, una cifra que supera cualquier recepción simultánea anterior en el puerto, como informó Prensa Libre. La distribución de pasajeros estimada fue de 2.553 en el MB Koningsdam, 3.660 en el Norwegian Encore y 139 en el Roald Amundsen, a los que se agregan los cinco viajeros que abordaron en Guatemala, confirmando la magnitud singular del tráfico turístico de la jornada.

Esta operación, inédita por el volumen de turistas y buques, también puso a prueba la infraestructura y capacidad operativa de la EPQ y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Fuentes internas resaltaron que la maniobra exigió una coordinación detallada, especialmente para gestionar de forma simultánea el arribo en la terminal de cruceros del Norwegian Encore, el muelle comercial para el Koningsdam y la llegada no programada del Roald Amundsen, un rompehielos especializado que viaja de polo a polo y que ese día partió de Valparaíso, Chile, rumbo a Vancouver, Canadá.