Susana Giménez palpita el Martín Fierro de la Moda 2026 con la elección de un look deslumbrante

Los Martín Fierro de la Moda están a la vuelta de la esquina y la expectativa crece a medida que se acerca la gala, que tendrá lugar este domingo por la noche en la pantalla de Telefe. Como cada año, el evento reunirá a las personalidades más destacadas del espectáculo, el diseño y el periodismo, en una celebración que pone en valor el talento y la creatividad de la industria de la moda argentina. Entre los nombres confirmados, uno de los más esperados es, sin dudas, Susana Giménez.
La diva de los teléfonos no solo es una de las grandes figuras históricas del canal, sino también una referente indiscutida del mundo de la moda. A lo largo de su carrera, Susana logró construir un estilo propio, con elecciones audaces e inolvidables tanto en televisión como en alfombras rojas, fiestas y eventos internacionales. Con un guardarropas que incluye piezas de los más prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales, la conductora supo convertir cada una de sus apariciones en un verdadero acontecimiento, marcado por el glamour, la originalidad y una impronta personalísima.
Según pudo saber Teleshow de allegados cercanos a la diva, Susana ya está ultimando los detalles para la gran noche. En la previa, la conductora se encuentra en plena preparación, eligiendo look y definiendo los últimos toques junto a su equipo de estilismo y maquillaje, fiel a su costumbre de sorprender con apuestas que marcan tendencia. La expectativa por su presencia no solo radica en el brillo y la sofisticación que aporta a cada gala, sino también en el homenaje especial que recibirá: la organización decidió reconocer su trayectoria y su aporte a la moda argentina, celebrando su papel como inspiración y musa de generaciones de diseñadores y seguidores.
A pesar de los rumores que circularon en los últimos días que indicaban que la conductora debería someterse a una cirugía inminente, según contó el periodista Luis Bremer, su salud está en condiciones óptimas para asistir al gran evento.
De esta manera, la próxima edición de los Martín Fierro de la Moda se prepara para rendir tributo a una figura que trasciende géneros y épocas, y que promete, una vez más, ser el centro de todas las miradas con su presencia y su elegancia inconfundible. La gala anticipa no solo un desfile de looks deslumbrantes, sino también un merecido reconocimiento para una de las grandes leyendas vivas del espectáculo y la moda nacional.
Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
- Teté Coustarot (Argentina, de película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor estilo en conducción masculina
- Mario Pergolini (Otro día perdido)
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel de Brito (LAM)
- Mariano Iúdica (Polémica en el bar)
Actriz con mejor estilo en ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Mónica Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón delator)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor estilo femenino en Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
- Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor estilo masculino en Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Mejor estilo panelista femenina
- Analía Franchín (A la Barbarrossa)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano)
- Yanina Latorre (SQP)
- Mariana Fabbiani (DDM)
- Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor diseñador de moda masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora
- Sebastián Raimondi
Mejor estilo masculino en streaming
- Santi Talledo (Telefe – Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga)
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor estilo femenino en streaming
- Momi Giardina (Telefe – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefe – Olga)
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor estilo en redes
- Carolina “Pampita” Ardohain
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
- Max Jara
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot