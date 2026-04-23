Susana Giménez palpita el Martín Fierro de la Moda 2026 con la elección de un look deslumbrante

Susana Giménez se prepara para los Martín Fierro de la Moda 2026

Los Martín Fierro de la Moda están a la vuelta de la esquina y la expectativa crece a medida que se acerca la gala, que tendrá lugar este domingo por la noche en la pantalla de Telefe. Como cada año, el evento reunirá a las personalidades más destacadas del espectáculo, el diseño y el periodismo, en una celebración que pone en valor el talento y la creatividad de la industria de la moda argentina. Entre los nombres confirmados, uno de los más esperados es, sin dudas, Susana Giménez.

La diva de los teléfonos no solo es una de las grandes figuras históricas del canal, sino también una referente indiscutida del mundo de la moda. A lo largo de su carrera, Susana logró construir un estilo propio, con elecciones audaces e inolvidables tanto en televisión como en alfombras rojas, fiestas y eventos internacionales. Con un guardarropas que incluye piezas de los más prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales, la conductora supo convertir cada una de sus apariciones en un verdadero acontecimiento, marcado por el glamour, la originalidad y una impronta personalísima.

Susana Giménez brilla por su estilo y sus outfits en cada celebración de los premios Martín Fierro

Según pudo saber Teleshow de allegados cercanos a la diva, Susana ya está ultimando los detalles para la gran noche. En la previa, la conductora se encuentra en plena preparación, eligiendo look y definiendo los últimos toques junto a su equipo de estilismo y maquillaje, fiel a su costumbre de sorprender con apuestas que marcan tendencia. La expectativa por su presencia no solo radica en el brillo y la sofisticación que aporta a cada gala, sino también en el homenaje especial que recibirá: la organización decidió reconocer su trayectoria y su aporte a la moda argentina, celebrando su papel como inspiración y musa de generaciones de diseñadores y seguidores.

Desde que inició con su programa marcó tendencia con cada uno de sus looks

A pesar de los rumores que circularon en los últimos días que indicaban que la conductora debería someterse a una cirugía inminente, según contó el periodista Luis Bremer, su salud está en condiciones óptimas para asistir al gran evento.

De esta manera, la próxima edición de los Martín Fierro de la Moda se prepara para rendir tributo a una figura que trasciende géneros y épocas, y que promete, una vez más, ser el centro de todas las miradas con su presencia y su elegancia inconfundible. La gala anticipa no solo un desfile de looks deslumbrantes, sino también un merecido reconocimiento para una de las grandes leyendas vivas del espectáculo y la moda nacional.

Susana Giménez deslumbra con su look impactante y personal en cada aparición pública

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina, de película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción masculina

Mario Pergolini (Otro día perdido)

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel de Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con mejor estilo en ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Mónica Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en Big Show

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Uno de los grandes looks que eligió Susana para su programa en la pantalla de Telefe

Mejor estilo masculino en Big Show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo panelista femenina

Analía Franchín (A la Barbarrossa)

Carolina Molinari (Puro Show)

Sol Pérez (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor diseñador/a de moda femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Susana Giménez y su peluquero de siempre, Miguel Romano, protagonizan un emotivo reencuentro

Mejor estilo masculino en streaming

Santi Talledo (Telefe – Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo femenino en streaming

Momi Giardina (Telefe – Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor estilo en redes

Carolina “Pampita” Ardohain

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Mejor maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

Max Jara

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor influencer de moda

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot